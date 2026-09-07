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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाएक साल में दी थीं 35 फिल्में, 369 कारों और अरबों के मालिक, जानें ममूटी की दिलचस्प बातें

एक साल में दी थीं 35 फिल्में, 369 कारों और अरबों के मालिक, जानें ममूटी की दिलचस्प बातें

ममूटी मलयालम सिनेमा के सबसे पॉपुलर और सबसे रईस स्टार्स में एक हैं. आलीशान जिंदगी जीने वाले ममूटी बेशुमार दौलत के मालिक हैं. आज वो अपना 75वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 07 Sep 2026 06:54 AM (IST)
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तमिल और तेलुगु सिनेमा में कई ऐसे स्टार्स हैं जो देशभर में पहचान रखते हैं. उनके अलावा मलयालम सिनेमा के भी कुछ स्टार्स इस लिस्ट में शामिल हैं. इनमें सबसे चर्चित स्टार्स में से एक हैं ममूटी. दशकों से मलयालम सिनेमा में काम कर रहे ममूटी ने अपने शानदार अभिनय से हर किसी का दिल जीता है. हालांकि वो सिर्फ अपनी एक्टिंग और फिल्मों ही नहीं, बल्कि अपनी राजा जैसी जिंदगी के लिए भी चर्चा में बने रहते हैं.

ममूटी मलयालम सिनेमा के सबसे रईस स्टार्स में से एक हैं. बॉक्स ऑफिस पर कई बार रिकॉर्ड बबना चुके ममूटी एक लग्जरी और आलीशान जीवन जीते हैं. एक साल में टोटल जितने दिन नहीं होते हैं, उनके पास उससे भी ज्यादा कारें हैं. वहीं वो बेशुमार दौलत के मालिक भी हैं. तो आइए आज उनके जन्मदिन पर जानते हैं उनकी नेटवर्थ और अन्य दिलचस्प चीजों के बारे में.

मुस्लिम परिवार में हुआ था जन्म 

ममूटी का जन्म 7 सितंबर 1951 को केरल के चंदिरूर नामक गांव में हुआ था. एक्टर आज अपना 75वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. अक्सर फैंस को लगता है कि ममूटी हिंदू परिवार से हैं. हालांकि उनका ताल्लुक मुस्लिम फैमिली है. एक्टर का पूरा नाम मुहम्मद कुट्टी पनापरम्बिल इस्माइल है.

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वकील के बाद बने एक्टर

ममूटी ने एलएलबी के साथ अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था. इसके बाद वो वकील बन गए थे. हालांकि एक्टर का शुरू से ही सपना एक्टर बनने का था और उन्होंने अपने इस सपने को साकार भी किया. 20 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म 'अनुभवंगल पालीचकल' से एक्स्ट्रा कलाकार के रूप में अपनी शुरुआत की थी. ये फिल्म साल 1971 में रिलीज हुई थी. 

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400 से ज्यादा फिल्मों में किया काम

ममूटी अपने पांच दशक से ज्यादा के एक्टिंग करियर में अब तक 400 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं. मलयालम सिनेमा के अलावा उन्होंने हिंदी, कन्नड़, तमिल और तेलुगु में भी काम किया है. वो 'ओरु वडक्कन वीरगाथा', 'भीष्म पर्वम', 'काथल', 'विधेयन', 'कन्नूर स्क्वाड', 'ब्रमायुगम', 'संगम', 'नायर साहब', 'यवनिका' और 'मथिलुकल' सहित कई फिल्मों से फैंस का दिल जीतने में  कामयाब हुए.

ममूटी के पास हैं 369 कारें

ममूटी के कार कलेक्शन की बात करें तो उनके पास जैगुआर XJ-L, ऑडी A7, लैंड रिवर डिफेंडर, टोयोटा लैंड क्रूज़र LC 200, F10 BMW 530d, टोयोटा फॉर्च्यूनर, फॉक्सवैगन पैसेट X2, मर्सिडीज़-AMG G 63 (G-वैगन) और Mini Cooper S जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि एक्टर के पास टोटल 369 कारें हैं और उनकी कई गाड़ियों के नंबर भी 369 है. बताया जाता है कि अभिनेता के पास सिर्फ 100 करोड़ रुपये कीमत की तो कारें ही हैं.

एक साल में दी थीं 35 फिल्में, 369 कारों और अरबों के मालिक, जानें ममूटी की दिलचस्प बातें

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3 साल ऐसे रहे जब दी 25 से ज्यादा फिल्में

ममूटी के फिल्मी करियर में तीन साल ऐसे भी आए हैं जब अभिनेता ने 25 से ज्यादा फिल्में दी थीं. साल 1984 में इस मलयालम सुपरस्टार की 34 फिल्में रिलीज हुई थीं. वहीं इसके अगले साल यानी 1985 में वो 28 फिल्में लाए थे, जबकि साल 1986 में उन्होंने 35 फिल्में दी थीं.

400 फिल्मों में काम करने के बावजूद वो एक भी 100 करोड़ी फिल्म नहीं दे पाए हैं. उनके करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 'भीष्म पर्वम' है. साल 2024 में रिलीज हुई इस मूवी ने दुनियाभर में 87 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

कोच्चि में आलीशान घर, बेंगलुरु और दुबई में भी प्रॉपर्टी

ममूटी अपने परिवार के साथ 4 करोड़ रुपये कीमत के घर में रहते हैं. उनका घर कोच्चि में केसी जोसेफ रोड पर है. इसमें सुख-सुविधा की लगभग सारी चीजें मौजूद है. एक्टर के पास कोच्चि के अलावा बेंगलुरु और दुबई में भी लग्जरी प्रॉपर्टी है.

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400 करोड़ की दौलत

ममूटी एक फिल्म के लिए 4 से 10 करोड़ रुपये तक वसूलते हैं. वो 'ममूटी प्रोडक्शंस' नाम के प्रोडक्श हाउस के मालिक भी हैं. उनकी कमाई का जिरया फिल्मों, प्रोडक्शन हाउस के अलावा ब्रांड एंडोर्समेंटऔर इंवेस्टमेंट भी है. जीक्यू इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ममूटी की टोटल नेटवर्थ करीब 350 करोड़ रुपये है.

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बेटा भी हैं एक्टर

ममूटी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो अभिनेता की शादी साल 1979 में सुल्फात कुट्टी से हुई थी. दोनों की एक बेटी सुरुमी ममूटी और एक बेटा दुलकर सलमान है. दुलकर भी साउथ के जाने-माने एक्टर हैं.

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4 नेशनल अवॉर्ड और पद्म श्री से हुए सम्मानित

ममूटी को साल 1998 में भारत सरकार ने देश के चौथे सबसे ऊंचे नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित किया था. इसके अलावा एक्टर 3 नेशनल अवॉर्ड भी जीत चुके हैं. ये अवॉर्ड उन्हें 'ओरु वडक्कन वीरगाथा', 'डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर', 'ब्रमायुगम' और 'विधेयन' के लिए मिले थे.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 07 Sep 2026 06:54 AM (IST)
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