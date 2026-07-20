मलयालम सिनेमा के सुपरस्टर ममूटी हाल ही में नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में बेस्ट एक्टर चुने गए हैं. वहीं तमिल एक्टर धनुष का भी नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में जलवा देखने को मिला है. जहां ममूटी बेस्ट एक्टर चुने गए तो वहीं धनुष ने अपने नाम एक नहीं, बल्कि दो नेशनल अवार्ड किए. अब ममूटी और धनुष दोनों ने साथ में मिलकर इस सफलता का जश्न मनाया है.

'OM' के सेट पर काटा केक

शनिवार शाम को नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स का ऐलान किया था. जहां ममूटी और धनुष भी अपने शानदार काम के लिए नेशनल अवॉर्ड्स के लिए चुने गए. दोनों दिग्गजों ने इस सफलता का जश्न अपनी अपकमिंग फिल्म 'OM' के सेट पर केक काटकर मनाया. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.

A Small celebration of our National Award wins with @dhanushkraja , @Rajkumar_KP and R. Kalaivanan on the sets of #OM



Grateful for all the love and wishes. pic.twitter.com/2PqXnIn2Oc — Mammootty (@mammukka) July 19, 2026

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धनुष और ममूटी के साथ वायरल तस्वीरों में फिल्म OM के सेट पर केक काटने के दौरान आर. कलाईवानन और राजकुमार पेरियासामी भी नजर आए. इन तस्वीरों को ममूटी ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है, जिन पर उनके फैंस काफी प्यार बरसा रहे हैं. उन्होंने तस्वीरों के साथ लिखा, 'हमारे नेशनल अवॉर्ड का एक छोटा सा जश्न OM के सेट पर साथ में धनुष, राजकुमार पेरियासामी और आर. कलाईवान मैं सभी के प्यार और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद करता हूं.'

राजकुमार और कलाईवानन को भी मिला नेशनल अवॉर्ड

ममूटी को 'ब्रह्मयुगम' फिल्म के लिए कार्तिक आर्यन के साथ संयुक्त रूप से बेस्ट एक्टर चुना गया है. कार्तिक को 'चंदू चैंपियन' के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिला है. वहीं धनुष को दो अलग-अलग फिल्मों के लिए नेशनल अवॉर्ड मिले. धनुष की फिल्म 'रायन' ने बेस्ट तमिल फिल्म का अवॉर्ड अपने नाम किया. वहीं फिल्म 'कैप्टन मिलर' के लिए उन्हें 'स्पेशल मेंशन' (बेस्ट एक्टर) दिया गया.

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गौरतलब है कि राजकुमार पेरियासामी और आर. कलाईवानन को भी 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में नेशनल अवॉर्ड्स मिले हैं. फिल्म 'अमरन' के लिए राजकुमार पेरियासामी ने बेस्ट डायरेक्टर के नेशनल अवॉर्ड पर कब्जा किया. वहीं अमरन के लिए बेस्ट एडिटिंग कैटेगरी में नेशनल अवॉर्ड आर. कलाईवानन ने अपने नाम किया.