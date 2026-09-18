एक साल 4 फिल्में, 900 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन, साउथ एक्ट्रेस ने बनाया 2026 में बड़ा रिकॉर्ड

साउथ से अक्सर रश्मिका मंदाना के नाम की चर्चा होती रहती है. कोविड के बाद वो एक मात्र एक्ट्रेस हैं, जिसकी फिल्मों ने 2000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है. रश्मिका के नाम एक साल में 3-3 हिट देने का रिकॉर्ड भी दर्ज है. ऐसे में इसी कड़ी में अब साउथ की एक और एक्ट्रेस का नाम शामिल हो गया है. उन्होंने 2026 में बैक टू बैक तीन हिट फिल्में दी और एक फ्लॉप, जिससे एक साल में उनकी फिल्मों ने 900 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया. चलिए बताते हैं ममिता बैजू के रिकॉर्ड्स के बारे में.

ममिता बैजू 2026 में दी बैक-टू-बैक तीन हिट्स

साउथ एक्ट्रेस ममिता बैजू, रश्मिका मंदाना की राह पर निकल पड़ी हैं. उन्होंने इस साल जबरदस्त रिकॉर्ड बनाया और एक साल में ही उनकी तीन फिल्मों ने 800 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. 'जन नायकन' (324.53 करोड़), 'विश्वनाथ एंड संस' (209.34 करोड़) और 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' (313.92 करोड़ 28 दिन) जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं. अब अगर इन तीनों फिल्मों की कमाई को जोड़ दिया जाए तो ममिता बैजू की फिल्मों का ग्लोबली कलेक्शन 847.79 करोड़ हो जाता है.

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जबकि धनुष के साथ वो 'कारा' में भी नजर आ चुकी हैं लेकिन ये फ्लॉप रही थी. अगर इस फिल्म को भी इसमें जोड़ा जाए तो सैकनिल्क के मुताबिक, इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 53.78 करोड़ रहा था तो इस हिसाब से ममिता की चार फिल्मों ने 901.57 करोड़ का बिजनेस महज एक साल में ही कर डाला है.





1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकीं ममिता बैजू (पोस्ट कोविड)

इतना ही नहीं, पोस्ट कोविड-19 ममिता बैजू ने अपनी 6 फिल्मों के जरिए 1000 करोड़ के क्लब में एंट्री भी मार ली है, जिसके बाद अब वो नए टारगेट की ओर निकल पड़ी हैं. ममिता की ये 6 फिल्में 2024 से अब तक की हैं, जिसके जरिए वो बॉक्स ऑफिस पर 1147.37 करोड़ का बिजनेस कर चुकी हैं. देखिए उनकी फिल्मों की लिस्ट...

1. जन नायकन- 324.53 करोड़ (वर्ल्डवाइड)

2. विश्वनाथ एंड संस- 209.34 करोड़ (वर्ल्डवाइड)

3. बेथलेहम कुडुंबा यूनिट- 313.92 करोड़ (वर्ल्डवाइड 28 दिन)

4. प्रेमालू- 131.50 करोड़ (वर्ल्डवाइड)

5. ड्यूड- 114.30 करोड़ (वर्ल्डवाइड)

6. कारा- 53.78 करोड़ (ग्लोबली)

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ममिता ने 2026 में दी तीन 200 करोड़ी फिल्में

इसके साथ ही ममिता बैजू ने 2026 में एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है. उन्होंने इस साल बैक टू बैक ग्लोबली 200 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करने वाली तीन फिल्में भी दीं. इसमें 'जन नायकन'- 324.53 करोड़ (वर्ल्डवाइड), 'विश्वनाथ एंड संस'- 209.34 करोड़ (वर्ल्डवाइड) और बेथलेहम कुडुंबा यूनिट- 313.92 करोड़ (वर्ल्डवाइड) जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं.

ममिता बैजू के बारे में

बहरहाल, अगर ममिता बैजू के बारे में बात की जाए तो उन्हें मलयालम और तमिल फिल्मों के लिए जाना जाता है. उन्होंने एक्टिंग में करियर की शुरुआत चाइल्ट आर्टिस्ट के तौर पर की थी. उनकी पहली फिल्म साल 2016 में आई थी, जिसका टाइटल 'पावादा' था. वहीं, बतौर लीड एक्ट्रेस उन्होंने डेब्यू साल 2017 में किया था. उनकी इस फिल्म का नाम Sarvopari Palakkaran था. हालांकि, मलयालम भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'प्रेमालु' से उनके करियर में टर्निंग पॉइंट आया था और इसके बाद तो उन्होंने हिट्स की लाइन ही लगा दी.