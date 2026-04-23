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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाइस एक्शन कॉमेडी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस लूटा, 500% के प्रॉफिट से मालामाल हुए मेकर्स

इस एक्शन कॉमेडी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस लूटा, 500% के प्रॉफिट से मालामाल हुए मेकर्स

Malayalam Highest Grossing Film: मलयालम की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जो 2026 की कम बजट की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है. इससे मेकर्स ने 500% का प्रॉफिट कमाया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Rahul Yadav | Updated at : 23 Apr 2026 10:57 PM (IST)
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2026 का चौथा महीना भी करीब-करीब खत्म होने को है. इस साल इन चार महीनों में साउथ और बॉलीवुड की ढेरों फिल्मों को रिलीज किया गया. इसमें कुछ हिट हुईं तो कुछ फ्लॉप साबित हुई थीं. लेकिन अगर बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट को देखा जाए बड़े बजट की कुछ ही जिसमें 'धुरंधर 2' जैसी फिल्मों के नाम का हटा दिया जाए तो बड़े से ज्यादा छोटे बजट की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल दिखाया है. इसमें साउथ की फिल्मों की लिस्ट लंबी होगी. इसी में से एक मलयालम फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिससे मेकर्स ने बॉक्स ऑफिस पर 500 प्रतिशत का प्रॉफिट कमाया है.

दरअसल, जिस फिल्म के बारे में बता रहे हैं ये एक मलयालम कॉमेडी फिल्म है, जिसका ना तो बहुत बड़ा बजट है और ना ही कोई बड़ी स्टार कास्ट. जहां बॉक्स ऑफिस पर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' की आंधी थी. इसके आगे अच्छे-अच्छे पानी भरते दिखे वहीं, मलयालम की ये फिल्म गुपचुप तरीके से आई और 500 प्रतिशत का प्रॉफिट कमाकर चली गई और अब ये ओटीटी पर भी तबाही मचाने के लिए तैयार है. इस फिल्म का टाइटल कुछ और नहीं बल्कि 'आडू 3' है.  

'आडू 3' की कमाई और बजट

कोईमोई की रिपोर्ट की मानें तो मलयालम फिल्म 'आडू 3' का बजट करीब 20 करोड़ है. जबकि इसकी कमाई 100 करोड़ से ज्यादा रही है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 'धुरंधर 2' की रिलीज के बीच शानदार शुरुआत की और पहले दिन 6.03 करोड़ के साथ खाता खोला. वहीं, इसका फाइनल इंडिया नेट कलेक्शन 51.13 करोड़ रहा. जबकि फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 60.33 करोड़ है. 

यह भी पढ़ें: Box Office:  'दंगल' छोड़िए 'बाहुबली 2' का ही रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई 'धुरंधर 2', जानिए क्या है वजह

 
 
 
 
 
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ओवरसीज मार्केट में 7वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी 'आडू 3'

कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, 'आडू 3' ओवरसीज मार्केट की 7वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है. इसने पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म 'आदुजीविथम द गॉट लाइफ' (59.5 करोड़), 'आवेक्षम' (56 करोड़) और 'लूसिफर' (50.5 करोड़) को पछाड़ दिया. इस लिस्ट में टॉप पर 'एल 2 एम्पुरान' (142.5 करोड़), लोका चैप्टर 1 (119.9 करोड़), 'थुडरम' (93.8 करोड़), 'मंजुमल बॉयज' (73.4 करोड़), 2018 (69.5 करोड़), सर्वम माया (60.6 करोड़) का नाम शामिल है. 

'आडू 3' के मेकर्स को हुआ 500 प्रतिशत मुनाफा

सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म 'आडू 3' ने ओवरसीज में भी शानदार बिजनेस किया था. इसका ओवरसीज कलेक्शन 61 करोड़ था, जिसके बाद इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 121.33 करोड़ हो गया है. 20 करोड़ के लिहाज से फिल्म का कुल प्रॉफिट 101.33 करोड़ का हो गया है, जो कि 500 प्रतिशत के मुनाफे के बराबर होता है.

यह भी पढ़ें: मलयालम ब्लॉकबस्टर फिल्म 'आडू 3' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म, जानें कब-कहां देख पाएंगे

कहानी और स्टारकास्ट

बहरहाल, अगर 'आडू 3' की कहानी और स्टार कास्ट के बारे में बात की जाए तो इसका निर्देशन मिधुन मैनुअल थॉमस ने किया है. इसका निर्माण फ्राइडे फिल्म हाउस और काव्या फिल्म कंपनी के बैनर तले किया गया है. इसके निर्माता विजय बाबू और वेणु कुन्नापिल्ली हैं. ये एक फैंटेसी एक्शन-कॉमेडी फिल्म है, जिसमें टाइम ट्रैवल को दिखाया गया है, जिसमें कॉमेडी के साथ एक्शन सस्पेंस और रहस्य देखने के लिए मिलता है. इसमें सनी वेन, धर्मजन बोलगट्टी, विजय बाबू, भगत मैनुअल और हरिकृष्णन जैसे अन्य कलाकार अहम रोल में हैं.

किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं फिल्म?

बहरहाल, फिल्म 'आडू 3' ओटीटी पर भी दस्तक देने वाली है. 20 करोड़ के बजट में 121 करोड़ वर्ल्डवाइड कमाई से
मेकर्स को 500% से ज्यादा का प्रॉफिट देने वाली फिल्म अब ओटीटी पर भी दर्शक देख सकेंगे. 123 तेलुगु की जानकारी के मुताबिक, फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर रिलीज किया जाएगा. इसे 1 मई, 2026 से ओटीटी पर भी देख सकते हैं. फिल्म हिंदी समेत तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में भी उपलब्ध होगी.

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Published at : 23 Apr 2026 10:55 PM (IST)
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OTT Box Office Malayalam Highest Grossing Film
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