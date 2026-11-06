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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमामलयालम एक्टर बिबिन पेरुमपल्ली और अतुल्या चंद्रा गिरफ्तार, इलाज के बहाने बुलाकर डॉक्टर को पीटा

मलयालम एक्टर बिबिन पेरुमपल्ली और अतुल्या चंद्रा गिरफ्तार, इलाज के बहाने बुलाकर डॉक्टर को पीटा

मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. एक युवा डॉक्टर से मारपीट और लूटपाट के मामले में एक्ट्रेस अतुल्या चंद्रा और एक्टर बिबिन पेरुमपिल्ली को गिरफ्तार किया गया है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 06 Nov 2026 08:08 AM (IST)
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मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. केरल के कोच्चि में एक युवा डॉक्टर के साथ मारपीट और लूटपाट के मामले में पुलिस ने एक्ट्रेस अतुल्या चंद्रा और एक्टर बिबिन पेरुमपिल्ली समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. इस मामले में कुल 12 आरोपी बताए जा रहे हैं, जिनमें 10 अज्ञात लोग भी शामिल हैं. गिरफ्तार आरोपियों को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया. 

क्या है पूरा मामला?

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ये पूरा मामला कोच्चि के पोनुरुन्नी इलाके में स्थित एसेन स्प्रिंगडेल अपार्टमेंट का है. आरोप है कि अतुल्या चंद्रा और बिबिन पेरुमपिल्ली समेत कुछ लोगों ने एक युवा डॉक्टर को फोन कर अपार्टमेंट में बुलाया था. उन्हें बताया गया कि अतुल्या की एक रिश्तेदार की तबीयत खराब है और इलाज के लिए डॉक्टर की जरूरत है. क्योंकि डॉक्टर अतुल्या को पहले से जानते थे, इसलिए वो उनकी बात पर भरोसा करके अपार्टमेंट पहुंच गए.

हालांकि, वहां पहुंचते ही उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी. डॉक्टर की शिकायत के मुताबिक, अपार्टमेंट में पहले से करीब 12 लोग मौजूद थे. इसके बाद उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया और उनके साथ मारपीट की गई. 

डॉक्टर के साथ मारपीट और लूटपाट का आरोप

डॉक्टर ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि बिबिन पेरुमपिल्ली ने उन्हें थप्पड़ मारे और पसलियों के पास घूंसे भी मारे. इस दौरान वहां मौजूद अन्य लोगों ने भी उनके साथ मारपीट की. इतना ही नहीं, आरोपियों पर डॉक्टर का मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच और वायरलेस ईयरफोन छीनने का भी आरोप है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इन सामानों की कुल कीमत करीब तीन से साढ़े तीन लाख रुपये बताई गई है. 

मलयालम एक्टर बिबिन पेरुमपल्ली और अतुल्या चंद्रा गिरफ्तार, इलाज के बहाने बुलाकर डॉक्टर को पीटा

एक्ट्रेस अतुल्या चंद्रा पर भी लगे गंभीर आरोप

इस मामले में एक्ट्रेस अतुल्या चंद्रा का नाम भी सामने आया है. डॉक्टर का आरोप है कि अतुल्या ने उनके साथ गाली-गलौज की और धमकी भी दी. शिकायत के मुताबिक, उन्हें झूठे मामले में फंसाने की बात कही गई और रिश्तेदार को नशीला पदार्थ देकर यौन उत्पीड़न की कोशिश करने का आरोप लगाने की धमकी दी गई. 

मलयालम एक्टर बिबिन पेरुमपल्ली और अतुल्या चंद्रा गिरफ्तार, इलाज के बहाने बुलाकर डॉक्टर को पीटा

फिलहाल पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है. बिबिन पेरुमपिल्ली को पहला और अतुल्या चंद्रा को तीसरा आरोपी बताया गया है. 

कौन हैं अतुल्या चंद्रा और बिबिन पेरुमपिल्ली?

अतुल्या चंद्रा साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. उन्होंने 'डियस ईरा', 'गानगंधर्वन' और 'उयिर' जैसी फिल्मों में काम किया है. वहीं, बिबिन पेरुमपिल्ली एक्टर होने के साथ-साथ फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं. वो 'लोका', 'किंग ऑफ कोठा', 'सीतारामम', 'रोषाक' और 'आशान' जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 06 Nov 2026 08:08 AM (IST)
Tags :
Athulya Chandra Bibin Perumbally
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