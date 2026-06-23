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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमासेंसर बोर्ड के फैसले पर भड़के तेलुगु फिल्म Deewana के मेकर्स, 'A' सर्टिफिकेट मिलने पर जताई नाराजगी

सेंसर बोर्ड के फैसले पर भड़के तेलुगु फिल्म Deewana के मेकर्स, 'A' सर्टिफिकेट मिलने पर जताई नाराजगी

Deewana Movie: तेलुगु फिल्म 'दीवाना' को A सर्टिफिकेट मिलने पर मेकर्स गुस्से में है और सेंसर बोर्ड से सवाल उठा रहे है. साथ ही इस सर्टिफिकेट की वजह से उन्हें नुकसान हो रहा है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 23 Jun 2026 08:31 AM (IST)
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हाल ही में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म 'दीवाना' इन दिनों चर्चा में आ गई है. निर्देशक श्रीकांत संगीशेट्टी की ये रोमांटिक फिल्म रिलीज के बाद से दर्शकों को बहुत पसंद आ रही हैं. हालांकि सेंसर बोर्ड ने रिलीज से पहले इसे A सर्टिफिकेट दिया, जिसका मतलब एडल्ट फिल्म है. फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो सिर्फ एडल्ट के लिए हो, जिस वजह से फिल्म के मेकर्स इसपर नाराजगी जता रहे हैं.

कई दर्शक नहीं देख पा रहे फिल्म

फिल्म की टीम ने बताया कि A सर्टिफिकेट की वजह से कई दर्शक इस फिल्म तक पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि लोगों को लग रहा है कि इसके कुछ ऐसी चीजें दिखाई गई है, जो सिर्फ एडल्ट के लिए है. 

इसके अलावा फिल्म निर्माता श्रीदेवी ने फिल्म देखने के बाद इसकी जमकर तारीफ की. फिल्म के मेकर्स का कहना है कि जब कोई बुक माय शो पर टिकट बुक करने जाता है, तो फिल्म के नाम के साथ A रेटिंग है, जिस वजह से वो पीछे हट जा रहे है. 

सेंसर बोर्ड के फैसले पर भड़के तेलुगु फिल्म Deewana के मेकर्स, 'A' सर्टिफिकेट मिलने पर जताई नाराजगी

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हो रहा नुकसान

उन्होंने आगे कहा कि ये एक अच्छी फिल्म है, जिसे वो अपने बच्चों और परिवार के साथ देख सकती हैं. उन्हें इस फिल्म पर गर्व है, हालांकि पारिवारिक फिल्म होने के बाद भी इसे मिले A सर्टिफिकेट से उनका नुकसान हो रहा हैं. 

फिल्म के बारे में

बता दें कि ये फिल्म निर्देशक श्रीकांत संगीशेट्टी ने बनाया हैं, जिसमें हर्षित रेड्डी और स्नेहा मेघमलाई लीड रोल में हैं. फिल्म की कहानी एक आवारा लड़के पर है, जिसकी प्रेमिका उसके सामने शर्त रख देती है. उसके बाद उसकी जिंदगी के नया मोड़ आता हैं. अगर आपको भी रोमांटिक कहानी पसंद है तो इस फिल्म को थिएटर में देख सकते हैं. 

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Published at : 23 Jun 2026 08:31 AM (IST)
Tags :
Telugu Film Deewana Movie
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