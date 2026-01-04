न्यू ईयर वेकेशन के बाद बच्चों संग एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए महेश बाबू -नम्रता शिरोडकर, वीडियो वायरल

साउथ सुपरस्टार महेश बाबू अपनी पत्नी नम्रता शिरोडकर और बच्चों के साथ न्यू ईयर वेकेशन पर गए थे. हालांकि वो कहां गए थे उसकी जानकारी नहीं है. वहीं अब एक्टर को अपने परिवार के साथ वापसी करते टाइम एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए

मानव मंगलानी के शेयर किए वीडियो में महेश बाबू, नम्रता और उनके बच्चे एयरपोर्ट से बाहर निकलते और अपनी कार की तरफ चलते दिख रहे हैं. लुक की बात करे तो उन्होंने व्हाइट कलर की जैकेट और ब्लैक पैंट पहनी थी. गॉगल्स लगाए एक्टर बेहद ही हैंडसम दिख रहे हैं. उनका पूरा परिवार काफी खुश नजर आ रहा है और सभी के चेहरे पर मुस्कान है. इस दौरान शिल्पा शिरोडकर भी उनके साथ थीं. वीडियो वायरल होते ही फैंस ने भी परिवार को नए साल की शुभकामनाएं भेजीं.

महेश बाबू की अपकमिंग फिल्म

महेश बाबू अपनी मच अवेटेड फिल्म SSMB29 में दमदार रोल में नजर आने वाले हैं, जो उनके SS राजामौली के साथ सहयोग की अगली बड़ी फिल्म है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म में महेश बाबू अपने हाई-ऑक्टेन स्टंट्स खुद करेंगे और किसी बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं करेंगे. SSMB29 को एक ग्लोब-ट्रॉटिंग एक्शन-एडवेंचर के रूप में पेश किया जा रहा है और यह तेलुगु सिनेमा की सबसे एंबीशियस फिल्मों में से एक बनने जा रही है. फिल्म की शूटिंग भारत और विदेश की कई लोकेशन्स पर की जा रही है.

इस फिल्म में महेश बाबू, पृथ्वीराज सुकुमारन और प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. इसे निर्देशक SS राजामौली ने खुद S. S. कार्तिकेया और V. विजयेंद्र प्रसाद के साथ मिलकर लिखा है. फिल्म भारतीय सांस्कृतिक विषयों पर आधारित है और इसमें क्लासिक एडवेंचर सिनेमा की संरचना और भावनात्मक लहजा देखने को मिलेगा. फिल्म की मुख्य शूटिंग 2025 में हैदराबाद में शुरू हुई, बाद में प्रोडक्शन तंजानिया, केन्या और ओडिशा में किया गया. यह महेश बाबू की लीड रोल में 29वीं फिल्म है. फिल्म का प्रोडक्शन बजट ₹1,200 करोड़ है और इसे अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक माना जा रहा है.