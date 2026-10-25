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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमामहेश बाबू के बेटे गौतम को पसंद नहीं आई नानी की 'द पैराडाइज', एडिटिंग को बताया खराब, दिया 1 स्टार

महेश बाबू के बेटे गौतम को पसंद नहीं आई नानी की 'द पैराडाइज', एडिटिंग को बताया खराब, दिया 1 स्टार

महेश बाबू के बेटे गौतम घट्टामनेनी ने नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' का रिव्यू किया. उन्होंने फिल्म को 1 स्टार देते हुए कहा कि फिल्म ने निराश किया और इसकी एडिटिंग भी खराब थी

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 25 Oct 2026 09:00 PM (IST)
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साउथ सुपरस्टार महेश बाबू के बेटे गौतम घट्टामनेनी का Letterboxd अकाउंट हाल ही में पब्लिक हुआ है. इसके बाद पता चला कि गौतम फिल्मों को लेकर खुलकर अपनी राय रखते हैं और उन्हें पसंद आई या नहीं, ये साफ-साफ बताते हैं.  इससे पहले उन्होंने यश की फिल्म 'टॉक्सिक' को आधा स्टार दिया था और अपने पिता महेश बाबू की कुछ फिल्मों को भी सिर्फ 2 स्टार दिए थे.

अब गौतम ने नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' भी देखी है और इस बार उसे सिर्फ 1 स्टार दिया है.

गौतम घट्टामनेनी ने द पैराडाइज को दिया 1 स्टार
गौतम ने Letterboxd पर फिल्म का रिव्यू करते हुए लिखा, 'मुझे फिल्म की सिनेमैटोग्राफी और इमोशनल सीन में एक्टिंग पसंद आई. इसके अलावा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा. फिल्म ने बहुत निराश किया. इसकी एडिटिंग भी बेहद खराब थी.'

महेश बाबू के बेटे गौतम को पसंद नहीं आई नानी की 'द पैराडाइज', एडिटिंग को बताया खराब, दिया 1 स्टार

 'द पैराडाइज' के बारे में
21 अगस्त को रिलीज हुई 'द पैराडाइज' का निर्देशन श्रीकांत ओडेला ने किया है, जबकि सुधाकर चेरुकुरी और ईशान सक्सेना ने इसे प्रोड्यूस किया है. फिल्म में नानी, मोहन बाबू, कायादू लोहार, सोनाली कुलकर्णी और राघव जुयाल मुख्य भूमिकाओं में हैं. इसकी कहानी 1980 के दशक में सावरी नाम के एक समुदाय की है, जो नागरिकता पाने के लिए संघर्ष करता है.

फिल्म में सोनाली कुलकर्णी ने समुदाय की नेता सम्मक्का और नानी ने उनके बेटे जडाल का किरदार निभाया है. वहीं, मोहन बाबू सामंती शासक शिकंजा मलिक और राघव जुयाल उनके बेटे विक्रम मलिक की भूमिका में हैं.

महेश बाबू के बेटे गौतम को पसंद नहीं आई नानी की 'द पैराडाइज', एडिटिंग को बताया खराब, दिया 1 स्टार

'द पैराडाइज' का कलेक्शन
सैकनिल्क के मुताबिक, 'द पैराडाइज' ने दुनियाभर में कुल 173.37 करोड़ रुपये की कमाई की है.  भारत में इसने 142.22 करोड़ रुपये और विदेशों से 31.15 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है. 

वहीं, फिल्म का नेट कलेक्शन 120.99 करोड़ रुपये रहा है. फिल्म 'द पैराडाइज' अब नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है. 

महेश बाबू की अपकमिंग फिल्म
वहीं, महेश बाबू इन दिनों एसएस राजामौली की अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' पर काम कर रहे हैं. इसमें प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. फिल्म बड़े स्तर पर बनाई जा रही है और साल 2022 में रिलीज हुई 'आरआरआर' के बाद राजामौली की अगली फिल्म है. फिल्म अगले साल 2027 में रिलीज होगी.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 25 Oct 2026 09:00 PM (IST)
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