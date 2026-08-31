20 साल के हुए महेश बाबू के बेटे गौतम, एक्टर ने पोस्ट शेयर कर लुटाया प्यार

साउथ सुपरस्टार महेश बाबू के बेटे गौतम घट्टामनेनी आज, 31 अगस्त को अपना 20वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर एक्टर ने बेटे गौतम के साथ एक प्यारी सी तस्वीर शेयर कर उन्हें बर्थडे विश किया है. वहीं नम्रता शिरोडकर ने भी बेटे को खास अंदाज में बधाई दी.

महेश बाबू ने बेटे को यूं किया विश

महेश बाबू ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की है, जिसमें वो अपने बेटे गौतम संग हरियाली के बीच वॉक करते नजर आ रहे हैं. इस पोस्ट को शेयर करते हुए एक्टर ने बेटे के लिए अपने दिल की बात भी लिखी है.

महेश बाबू ने तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'हैप्पी 20 GG! जैसे तुम अपनी जिंदगी के इस नए पड़ाव में कदम रख रहे हो, हमेशा हिम्मत और अच्छाई के साथ अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करना. आज और हर दिन तुम पर गर्व है.'

महेश बाबू की इस पोस्ट पर फैंस ने भी खूब प्यार लुटाया और गौतम को बधाई दी.

ये भी पढ़ेंः 'बहुत शुक्रगुजार हूं' श्रद्धा कपूर संग 'ईठा' में काम करने को लेकर बोलीं अक्षरा सिंह

View this post on Instagram A post shared by Mahesh Babu (@urstrulymahesh)

नम्रता शिरोडकर ने भी किया विश

नम्रता शिरोडकर ने भी बेटे गौतम को खास अंदाज में बर्थडे विश किया. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर गौतम की एक फोटो शेयर की और लिखा, 'हैप्पी बर्थडे GG! तुम्हें अपना बेटा कहने पर मुझे बहुत गर्व है. तुम अपने सभी सपने और लक्ष्य पूरे करो! हमेशा और हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी.'

View this post on Instagram A post shared by Namrata Shirodkar (@namratashirodkar)

बता दें, महेश बाबू ने एक्ट्रेस नम्रता शिरोडकर से शादी की है. कपल के दो बच्चे हैं एक बेटा गौतम और एक बेटी सितारा. बेटे गौतम फिलहाल न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से चार साल का ड्रामा कोर्स कर रहे हैं. खास बात ये है कि गौतम 2014 में फिल्म '1: नेनोक्कडाइन' में अपने पिता के किरदार के बचपन का रोल निभाकर एक्टिंग में डेब्यू कर चुके हैं.

महेश बाबू की अपकमिंग फिल्म

वर्कफ्रंट की बात करें तो महेश बाबू इन दिनों डायरेक्टर एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' की शूटिंग में बिजी हैं. फिल्म में वो रुद्र नाम के टाइम-ट्रैवलिंग एडवेंचरर का किरदार निभा रहे हैं. फिल्म में उनके साथ प्रियंका चोपड़ा भी नजर आएंगी, जो मंदाकिनी के रोल में हैं. वहीं, पृथ्वीराज सुकुमारन विलेन कुंभा का किरदार निभा रहे हैं. फिल्म अगले साल 7 अप्रैल की थिएटर्स में रिलीज होगी. दर्शक फिल्म की रिलीज को बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

ये भी पढ़ेंः 'मिर्जापुर द मूवी' पर चली CBFC की कैंची, हटाया गया 35 सेकंड का इंटीमेट सीन, गालियों को किया गया म्यूट