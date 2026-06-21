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महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा की 'वाराणसी' की शूटिंग शुरू, सामने आई सेट से पहली तस्वीर

Varanasi: आखिरकार 'वाराणसी' की शूटिंग शुरू हो चुकी है. मेकर्स ने सेट से एक क्लैपबोर्ड की फोटो शेयर की है, जिसमें पीछे ग्रैंड सेट की भी झलक दिखाई दे रही है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 21 Jun 2026 09:24 AM (IST)
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'बाहुबली: द बिगिनिंग', 'बाहुबली 2: द कन्क्लूजन' और 'आरआरआर' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने वाले एसएस राजामौली इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' को लेकर सुर्खियों में हैं. ये भारतीय सिनेमा की मोस्ट अवेडेट फिल्मों में से एक है. इस फिल्म का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस एक्शन-एडवेंचर फिल्म में महेश बाबू और प्रिंयका चोपड़ा लीड रोल में हैं. अब 'वाराणसी' को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है. 

अगले साल रिलीज होगी एक्शन-एडवेंचर फिल्म
एसएस राजामौली अपनी नई एक्शन-एडवेंचर फिल्म 'वाराणसी' के जरिए एक बार फिर दर्शकों को बड़े पर्दे पर सरप्राइज देने की तैयारी में हैं. ये फिल्म अगले साल रिलीज होने वाली है और अभी से इसे लेकर जबरदस्त चर्चा शुरू हो चुकी है. अपनी भव्यता और अलग अंदाज की कहानी कहने के लिए पहचाने जाने वाले राजामौली ने इस प्रोजेक्ट से एक बार फिर फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है.  

महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा की 'वाराणसी' की शूटिंग शुरू, सामने आई सेट से पहली तस्वीर

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'वाराणसी' की शूटिंग शुरू
अब आखिरकार 'वाराणसी' की शूटिंग शुरू हो चुकी है. मेकर्स ने सेट से एक क्लैपबोर्ड की फोटो शेयर की है, जिसमें पीछे ग्रैंड सेट की भी झलक दिखाई दे रही है. इस फोटो ने साफ कर दिया है कि फिल्म एक ग्रैंड विजुअल एक्सपीरियंस होने वाली है.

पहली झलक आई सामने
महेश बाबू फिल्म में 'रुद्र' नाम के एक शिव भक्त का किरदार निभा रहे हैं. इसके अलावा, वो फिल्म में भगवान राम की भूमिका में भी दिखाई देंगे, जिसके लिए उन्होंने 6 महीने तक कड़ी ट्रेनिंग की है. प्रियंका चोपड़ा 'मंदाकिनी' की भूमिका में नजर आएंगी. ये फिल्म उनकी बॉलीवुड में वापसी होगी. पृथ्वीराज सुकुमारन फिल्म में विलेन 'कुंभा' का रोल प्ले कर रहे हैं. एक्टर्स का फर्स्ट लुक पहले ही सामने आ चुका है. प्रकाश राज भी इस फिल्म में अहम भूमिका निभा रहे हैं. ये फिल्म 7 अप्रैल, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. 

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Published at : 21 Jun 2026 09:24 AM (IST)
Tags :
Mahesh Babu Priyanka Chopra
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