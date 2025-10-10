बीते कई सालों से हिंदी दर्शकों ने साउथ की फिल्मों को बढ़ चढ़कर प्यार दिया है. कई बार तो ऑडियंस के इन साउथ की फिल्मों के लिए प्यार देख बॉलीवुड की फिल्में भी पीछे रह गई हैं. लेकिन एक खास बात ये भी है कि साउथ की फिल्मों को ब्लॉकबस्टर बनाने के पीछे हिंदी ऑडियंस का बड़ा हाथ रहा है. आइए एक-एक कर जानते हैं सभी डिटेल्स.

हिंदी दर्शकों ने बना दिया इन फिल्मों को ब्लॉकबस्टर

पिछले कुछ सालों से साउथ फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड को कांटे की टक्कर दे रही है. कॉन्टेंट और जबरदस्त एक्शन के मामले तो ये साउथ इंडस्ट्री शुरू से ही आगे थी लेकिन अब ब्लॉकबस्टर की लिस्ट में भी साउथ ने अपनी जगह बना ली है. हालांकि इसमें भी हिंदी दर्शक साउथ फिल्मों की बड़ी ताकत बने हैं. इन तीन उदाहरणों से समझें पूरा गणित.

1. पुष्पा 2

अल्लू अर्जुन की ये फिल्म पिछले साल रिलीज हुई. इसके बाद रिलीज होते ही इसने थिएटर्स पर अपना कब्जा जमा लिया. देखते ही देखते अल्लू अर्जुन स्टारर इस फिल्म ने बंपर कमाई कर ली. लेकिन इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर बनने के पीछे हिंदी दर्शकों का बड़ा हाथ है. सैक्निल्क के रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने इंडिया में 1274.1 करोड़ की कमाई की थी. लेकिन सिर्फ हिंदी भाषा में फिल्म ने अपने खाते में 812.14 करोड़ रुपए जमा कर लिए.



2. महावतार नरसिम्हा

इसका दूसरा उदाहरण अश्विन कुमार की हालिया रिलीज्ड एनिमेटेड फिल्म है. इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर भी ताबड़तोड़ कमाई की थी. फिल्म की कहानी, सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक समेत सभी चीजें बिल्कुल टॉप नॉच थीं. लेकिन इसके भी ब्लॉकबस्टर बनने के पीछे हिंदी दर्शकों का ही सपोर्ट रहा. फिल्म ने इंडिया में 250.29 करोड़ की कमाई की लेकिन अकेले सिर्फ हिंदी दर्शकों ने इसकी कमाई में 187.69 करोड़ रुपए का योगदान किया.



3. कांतारा चैप्टर 1

इस लिस्ट के तीसरे नंबर पर ऋषभ शेट्टी की लेटेस्ट फिल्म का नाम शुमार है. भले ये फिल्म कन्नड़ में रिलीज हुई लेकिन हिंदी दर्शकों ने भी इस फिल्म के प्रति अपना प्यार बरसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. महज 1 हफ्ते में फिल्म ने 334.94 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

लेकिन इसकी तगड़ी कमाई के पीछे भी हिंदी दर्शकों का योगदान रहा है. सैक्निल्क के मुताबिक हिंदी ऑडियंस ने फिल्म को 108 करोड़ से ज्यादा कमाई करवा दी है. बता दें कि फिल्म अभी भी बॉक्स ऑफिस पर है और आगे ये डेटा और बड़ा हो सकता है.

