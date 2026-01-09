सामंथा रुथ प्रभु की अपकमिंग फिल्म 'मा इनती बंगराम' का पहला टीज़र ट्रेलर रिलीज़ हो गया है. न्यूली मैरिज एक्ट्रेस टीज़र में एक एक्शन अवतार में नज़र आ रही हैं, लेकिन साथ ही एक केयरिंग फैमिली मेंबर का किरदार भी बखूबी निभाती दिख रही हैं. अभिनेत्री ने बार-बार साबित किया है कि एक्शन उनकी ताकत है, और नया टीज़र दिखाता है कि यह बिल्कुल उनके बस की बात है! साड़ी पहने एक महिला का कंफर्टेबली एक्शन सीक्वेंस करना बेहद ग्लैमरस लगता है.

'मा इनती बंगराम' का टीज़र ट्रेलर जारी

टीज़र ट्रेलर लॉन्च होने से कुछ घंटे पहले, सामंथा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने अपनी एक्साइटमेंट ज़ाहिर की. हालांकि मेकर्स ने इस झलक में उनके किरदार के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया है, लेकिन इससे यह तो पक्का हो गया है कि दर्शकों को एक एक्शन से भरपूर फैमिली एंटरटेनिंग फिल्म देखने को मिलेगी. सामंथा रुथ प्रभु ने टीज़र को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, "यह गोल्ड बेहद बोल्ड है."

'मा इनती बंगराम' के बारे में सब कुछ

'मा इनती बंगराम' का निर्माण राज निदिमोरु ने किया है, जो सामंथा के पार्टनर और ‘द फैमिली मैन’ के को-प्रोड्यूसर हैं. नंदिनी रेड्डी ने इस अपकमिंग तेलुगु फिल्म का निर्देशन किया है. मुंबई मिरर से पहले बातचीत में सामंथा ने बताया कि यह फिल्म रोजमर्रा के वैल्यू पर आधारित है. उन्होंने कहा “हम ऐसी कहानियों के लिए एक मंच तैयार कर रहे हैं जो आपको इमोशनल कर दें, ऐसी कहानियां जो फिल्म खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक याद रहें. मां इंटी बंगारम इसी सोच से जन्मी है, यह प्यार, अपनेपन और उन रोजमर्रा के मूल्यों का जश्न मनाती है जो हमें एक साथ बांधे रखते हैं.एक अभिनेत्री से निर्माता बनने तक का मेरा सफर सीखने और भूलने, दोनों के साथ ग्रो करने का रहा है. यह उन कहानियों को गढ़ने पर केंद्रित रहा है जो फिल्म के दायरे से परे जाकर, दिल को छू जाएं.”

सामंथा का पर्सनल फ्रंट

सामंथा के पर्सनल फ्रंट की बात करें तो,एक्ट्रेस ने पिछले महीने राज निदिमोरु से शादी की थी. इस जोड़े ने कोयंबट में एक निजी समारोह में शादी की रस्में निभाईं थीं.