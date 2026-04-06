'लव इंश्योरेंस कंपनी' की ओटीटी रिलीज पर बड़ा अपडेट, जानिए कब और कहां देख पाएंगे फिल्म

साउथ के मशहूर डायरेक्टर विग्नेश शिवन 'लव इंश्योरेंस कंपनी' नाम की एक तमिल फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिसका फैंस काफी समय से इंतजार कर रहे हैं. यह एक साइंस फिक्शन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें प्रदीप रंगनाथन, एस जे सूर्या और कृति शेट्टी जैसे एक्टर्स मुख्य भूमिका निभा रहे हैं. यह फिल्म 10 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है. अब इससे पहले 'लव इंश्योरेंस कंपनी' की OTT रिलीज पर बड़ा अपडेट आया है.

अमेजन प्राइम वीडियो पर देख पाएंगे फिल्म

123तेलुगु की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म 'लव इंश्योरेंस कंपनी' के स्ट्रीमिंग राइट्स OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो ने खरीद लिए हैं. मेकर्स और OTT प्लेटफॉर्म के बीच शानदार डील हुई है. 60 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म को आप सिनेमाघरों के बाद अमेजन प्राइम वीडियो पर देख पाएंगे. रिपोर्ट में बताया गया है कि यह फिल्म मई 2026 के मध्य में इस प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर के लिए तैयार है.

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फिल्म में नजर आएंगे ये एक्टर्स

'लव इंश्योरेंस कंपनी' में योगी बाबू, सीमान, गौरी किशन, शाह रा और मालविका शामिल जैसे एक्टर्स भी नजर आएंगे. इस प्रोजेक्ट के लिए प्रोड्यूसर नयनतारा, एस एस ललित कुमार और एल के विष्णु कुमार साथ आए हैं, वहीं फिल्म के तेलुगु वर्जन के डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी श्री पद्मिनी सिनेमा को सौंपी गई है. अनिरुद्ध रविचंदर ने इस फिल्म का म्यूजिक तैयार किया है.

बता दें कि 'लव इंश्योरेंस कंपनी' की कहानी साल 2040 के भविष्य पर आधारित है, जहां एक ऐप के जरिए प्यार और रिश्तों का इंश्योरेंस किया जाता है. बीते दिन रिलीज हुए इस फिल्म के ट्रेलर को काफी पसंद किया गया.

कब रिलीज होगी फिल्म?



'लव इंश्योरेंस कंपनी' का ऐलान साल 2019 में किया गया था. पहले यह फिल्म 18 सितंबर, 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन किसी कारण इसकी रिलीज को टाला गया. 'लव इंश्योरेंस कंपनी' आखिरकार लंबे इंतजार के बाद 10 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.