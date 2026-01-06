हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
लोकाह चैप्टर 2 कब होगी रिलीज? फिल्म की शूटिंग को लेकर आया नया अपडेट

लोकाह चैप्टर 2 कब होगी रिलीज? फिल्म की शूटिंग को लेकर आया नया अपडेट

लोकाह चैप्टर 2 जबरदस्त खबरों में हैं. अब फिल्म को लेकर नया अपडेट सामने आया है. फिल्म की शूटिंग और रिलीज डेट को लेकर खबरें हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 06 Jan 2026 07:54 PM (IST)
Preferred Sources

लोकाह चैप्टर 1 ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई की थी. अब फिल्म के सेकंड पार्ट को लेकर फैंस एक्साइटेड हैं. फिल्म का सेकंड पार्ट कब आएगा ये जानने के लिए फैंस बेसब्र रहते हैं. अब लोकाह चैप्टर 2 को लेकर नया अपडेट सामने आया है. 

कब रलीज होगी लोकाह चैप्टर 2?

न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म के सेकंड पार्ट की शूटिंग 2026 के आखिरी के महीनों में शुरू होगी. वहीं फिल्म के ओणम 2027 तक रिलीज करने की तैयारी चल रही है. तोविनो थॉमस इस फिल्म में लीड रोल में होंगे. फिल्म से बहुत उम्मीदें लगाई जा रही हैं. फिल्म की रिलीज डेट को लेकर अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेंशन नहीं आई है. फिल्म की कहानी माइरल के इर्द-गिर्द घूमेगी. फर्स्ट चैप्टर में उनके कैरेक्टर को थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस भी किया गया था.

वहीं ये भी खबरें हैं कि फिल्म का स्क्रीनप्ले Dominic Arun और संथी बालचंद्रन लिख रही हैं. 

लोकाह चैप्टर-1 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बता दें कि लोकाह चैप्टर 1 अगस्त 2025 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में कल्याणी प्रियदर्शन और नसलीन ने लीड रोल निभाया था. फिल्म ने लोकाह यूनिवर्स की शुरुआत की थी. सीक्वल में फोकस पूरी तरह शिफ्ट होता नजर आएगा. वहीं खबरें हैं कि इस फिल्म के 5 पार्च आएंगे. लोकाह चैप्टर 1 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म का घरेलू बॉक्स ऑफिस पर  लाइफटाइम नेट कलेक्शन 156.82 करोड़ था. वहीं फिल्म ने वर्ल्डवाइड 303.67 करोड़ कमाए थे. वहीं ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 119.9 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म में कल्याणी प्रियदर्शन ने कमाल एक्टिंग की थी और फैंस को इंप्रेस किया था.

पहला पार्ट चंद्रा के इर्द-गिर्द था, जो कल्याणी प्रियदर्शन ने निभाया था. सेकंड पार्ट माइकल के ऊपर बेस्ड होगा. वहीं तीसरा पार्ट में चार्ली पर स्पॉटलाइट होगी, जिसे दुलकर सलमान निभाएंगे. बाकी के चैप्टर्स और लीड रोल्स को लेकर अभी तक कंफर्मेंशन और फुल डिटेल्स आनी बाकी हैं.

Published at : 06 Jan 2026 07:54 PM (IST)
Lokah Chapter 2
