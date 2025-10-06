'लोका चैप्टर 1- चंद्रा' बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. भारत ही नहीं, वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म खूब कमा रही है. ये फैंटेसी-एडवेंचर फिल्म 28 अगस्त को ही थिएटर्स में आई थी और अब 40 दिन बाद भी हर रोज अच्छा कलेक्शन कर रही है. 'लोका चैप्टर 1- चंद्रा' अब साल 2025 की टॉप 10 सबसे बड़ी फिल्मों की लिस्ट में शुमार हो गई है.

कल्याणी प्रियदर्शन की फिल्म 'लोका चैप्टर 1- चंद्रा' वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रही है. कोइमोई की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने 39 दिनों में दुनिया भर में 299.34 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है. 'लोका चैप्टर 1- चंद्रा' ने 'ओजी' को भी पछाड़ दिया है और अब साल 2025 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई है.

'लोका चैप्टर 1- चंद्रा' ने वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में पवन कल्याण की 'ओजी' को मात दे दी है. 25 सितंबर को रिलीज हुई 'ओजी' ने अब तक दुनिया भर में 277.85 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है. अब लोका- चैप्टर 1- चंद्र 300 करोड़ क्लब में एंट्री लेने के करीब है और ये आंकड़ा पार करने के बाद फिल्म का अगला टारगेट हाउसफुल 5 होगा. हाउसफुल 5 ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 304.12 करोड़ रुपए की कमाई की है.

2025 की 10 हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में

छावा- 827.06 करोड़ सैयारा- 570.67 करोड़ कुली- 516.93 करोड़ वॉर 2- 371.26 करोड़ महावतार नरसिम्हा- 320.79 करोड़ हाउसफुल 5- 304.12 करोड़ लोका- चैप्टर 1- चंद्र- 299.34 करोड़ 'ओजी'- 277.85 करोड़ एल2- एमपुरान- 268.05 करोड़ सितारे ज़मीन पर- 266.06 करोड़

'लोका चैप्टर 1- चंद्रा' की स्टार कास्ट

'लोका चैप्टर 1- चंद्रा' को डोमिनिक अरुण ने वेफरर फिल्म्स के बैनर तले डायरेक्ट किया है. फिल्म का बजट 30 करोड़ रुपए है और इसे दुलकर सलमान ने प्रोड्यूस किया है. इसके अलावा फिल्म में नसलेन के. गफूर, सैंडी मास्टर, अरुण कुरियन और विजयराघवन जैसे कलाकार भी अहम रोल में हैं.

'लोका चैप्टर 1- चंद्रा' ओटीटी पर कब आएगी?

बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के बाद 'लोका चैप्टर 1- चंद्रा' बहुत जल्द ओटीटी पर दस्तक देगी. 123 तेलुगु की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म 20 अक्टूबर से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने वाली है.