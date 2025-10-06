हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाLokah Chapter 1 BO Collection: 'लोका चैप्टर 1- चंद्र' बनी 2025 की 7वीं सबसे बड़ी फिल्म, OG का रिकॉर्ड टूटा

Lokah Chapter 1 BO Collection: 'लोका चैप्टर 1- चंद्र' बनी 2025 की 7वीं सबसे बड़ी फिल्म, OG का रिकॉर्ड टूटा

Lokah Chapter 1 Chandra Worldwide Collection: 'लोका चैप्टर 1- चंद्रा' अब 2025 की टॉप 10 सबसे बड़ी फिल्मों की लिस्ट में शुमार हो गई है. कल्याणी प्रियदर्शन की फिल्म ने अब 'ओजी' को भी पीछे छोड़ दिया है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 06 Oct 2025 04:20 PM (IST)
Preferred Sources

'लोका चैप्टर 1- चंद्रा' बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. भारत ही नहीं, वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म खूब कमा रही है. ये फैंटेसी-एडवेंचर फिल्म 28 अगस्त को ही थिएटर्स में आई थी और अब 40 दिन बाद भी हर रोज अच्छा कलेक्शन कर रही है. 'लोका चैप्टर 1- चंद्रा' अब साल 2025 की टॉप 10 सबसे बड़ी फिल्मों की लिस्ट में शुमार हो गई है. 

कल्याणी प्रियदर्शन की फिल्म 'लोका चैप्टर 1- चंद्रा' वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रही है. कोइमोई की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने 39 दिनों में दुनिया भर में 299.34 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है. 'लोका चैप्टर 1- चंद्रा' ने 'ओजी' को भी पछाड़ दिया है और अब साल 2025 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई है.

'लोका चैप्टर 1- चंद्रा' ने वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में पवन कल्याण की 'ओजी' को मात दे दी है. 25 सितंबर को रिलीज हुई 'ओजी' ने अब तक दुनिया भर में 277.85 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है. अब लोका- चैप्टर 1- चंद्र 300 करोड़ क्लब में एंट्री लेने के करीब है और ये आंकड़ा पार करने के बाद फिल्म का अगला टारगेट हाउसफुल 5 होगा. हाउसफुल 5 ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 304.12 करोड़ रुपए की कमाई की है.

2025 की 10 हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में

  1. छावा- 827.06 करोड़
  2. सैयारा- 570.67 करोड़
  3. कुली- 516.93 करोड़
  4. वॉर 2- 371.26 करोड़
  5. महावतार नरसिम्हा- 320.79 करोड़
  6. हाउसफुल 5- 304.12 करोड़
  7. लोका- चैप्टर 1- चंद्र- 299.34 करोड़
  8. 'ओजी'- 277.85 करोड़
  9. एल2- एमपुरान- 268.05 करोड़
  10. सितारे ज़मीन पर- 266.06 करोड़

'लोका चैप्टर 1- चंद्रा' की स्टार कास्ट
'लोका चैप्टर 1- चंद्रा' को डोमिनिक अरुण ने वेफरर फिल्म्स के बैनर तले डायरेक्ट किया है. फिल्म का बजट 30 करोड़ रुपए है और इसे दुलकर सलमान ने प्रोड्यूस किया है. इसके अलावा फिल्म में नसलेन के. गफूर, सैंडी मास्टर, अरुण कुरियन और विजयराघवन जैसे कलाकार भी अहम रोल में हैं.

'लोका चैप्टर 1- चंद्रा' ओटीटी पर कब आएगी?
बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के बाद 'लोका चैप्टर 1- चंद्रा' बहुत जल्द ओटीटी पर दस्तक देगी. 123 तेलुगु की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म 20 अक्टूबर से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने वाली है.

और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 06 Oct 2025 03:50 PM (IST)
Tags :
Kalyani Priyadarshan Og Lokah Chapter 1 Chandra Lokah Chapter 1 Chandra Worldwide Collection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दलित और मुसलमान होना गाली है?' CJI बीआर गवई की ओर जूता फेंकने की कोशिश पर बोले इमरान मसूद
'दलित और मुसलमान होना गाली है?' CJI बीआर गवई की ओर जूता फेंकने की कोशिश पर बोले इमरान मसूद
विश्व
अरबों का मीट बेचकर अपने कर्जे चुकाएगा पाकिस्तान? डील करने इस मुस्लिम देश पहुंच गए शहबाज शरीफ
अरबों का मीट बेचकर अपने कर्जे चुकाएगा पाकिस्तान? डील करने इस मुस्लिम देश पहुंच गए शहबाज शरीफ
क्रिकेट
KSCA Award: राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

हनी सिंह x बादशाह का साथ मनन भारद्वाज की शाकिंग वाली रिएक्शन बालीवुड इंडस्ट्री और अन्य
Bihar Election Dates: बिहार में दो चरणों में होगा मतदान, नवंबर में आएंगे नतीजे!
आंचल अग्रवाल का इंटरव्यू असिस्टेड डेटिंग मैचमेकिंग और भी बहुत कुछ
Bihar Assembly Election 2025: बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान आज, सीट शेयरिंग पर सस्पेंस
Bihar Mahagathbandhan Seat Sharing: महागठबंधन में सीटों पर फंसा पेंच, जल्द होगा ऐलान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दलित और मुसलमान होना गाली है?' CJI बीआर गवई की ओर जूता फेंकने की कोशिश पर बोले इमरान मसूद
'दलित और मुसलमान होना गाली है?' CJI बीआर गवई की ओर जूता फेंकने की कोशिश पर बोले इमरान मसूद
विश्व
अरबों का मीट बेचकर अपने कर्जे चुकाएगा पाकिस्तान? डील करने इस मुस्लिम देश पहुंच गए शहबाज शरीफ
अरबों का मीट बेचकर अपने कर्जे चुकाएगा पाकिस्तान? डील करने इस मुस्लिम देश पहुंच गए शहबाज शरीफ
क्रिकेट
KSCA Award: राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
भोजपुरी सिनेमा
'मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मेरे पास 25 ऑप्शन आ जाएं', खेसारी लाल यादव ने पत्नी को लेकर ऐसा क्यों कहा
'मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मेरे पास 25 ऑप्शन आ जाएं', खेसारी लाल यादव ने पत्नी को लेकर ऐसा क्यों कहा
न्यूज़
Explained: बदलेगा ट्रैफिक का पैटर्न! अब लेफ्ट नहीं राइट साइड चलेंगे लोग? SC ने केंद्र से मांगा जवाब, जानें क्या है LHT-RHT
Explained: बदलेगा ट्रैफिक का पैटर्न! अब लेफ्ट नहीं राइट साइड चलेंगे लोग? SC ने केंद्र से मांगा जवाब, जानें क्या है LHT-RHT
हेल्थ
Cough Syrup Controversy: किन चीजों को मिलाने से जहरीला हो रहा कफ सिरप? हकीकत जानकर उड़ जाएंगे होश
किन चीजों को मिलाने से जहरीला हो रहा कफ सिरप? हकीकत जानकर उड़ जाएंगे होश
शिक्षा
7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर किन-किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर किन-किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget