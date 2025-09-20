दुलकर सलमान द्वारा प्रोड्यूस, डोमिनिक अरुण द्वारा निर्देशित और कल्याणी प्रियदर्शन, नैस्लेन और टोविनो थॉमस स्टारर ‘लोकाह: चैप्टर 1-चंद्रा’ ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कमाल किया है कि हर कोई हैरान है. इस फिल्म से उम्मीद ही नहीं कि ये बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा देगी. लेतिन ये साल 2025 की सरप्राइज ब्लॉकबस्टर साबित हुई है. ‘लोकाह: चैप्टर 1-चंद्रा’ ने बॉक्स ऑफिस पर 23 दिन पूरे कर लिए हैं और इसका कुल कलेक्शन 130.38 करोड़ रुपये हो गया है. लेकिन कलेक्शन पर करीब से नज़र डालने पर इसकी सबसे बड़ा अचीवमेंट पता चलती है. चलिए जानते हैं आखिर ‘लोकाह: चैप्टर 1-चंद्रा’ ने क्या कमाल किया है?

‘लोकाह: चैप्टर 1-चंद्रा’ ने मलयालम में रचा इतिहास

बता दें कि ‘लोका: चैप्टर 1-चंद्रा’ मलयालम, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज़ हुई है. फिल्म की ओजिनल भाषा मलयालम इसके कलेक्शन का इंजन रही है. और रिलीज़ के 23वें दिन फिल्म ने 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है.

इसी के साथ ही यह फिल्म मलयालम सिनेमा के इतिहास में अपनी होम लैग्वेज में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली केवल तीसरी फिल्म बन गई है.

लोका से पहले, यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली दो फिल्में मोहनलाल की थुडारम और निर्देशक चिदंबरम एस पोडवुल की मंजुम्मेल बॉयज़ थी.

थुडारम का कुल कलेक्शन 122 करोड़ रुपये है. इसमें मलयालम में फिल्म ने 118.6 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था

जबकि तेलुगु वर्जन में इसने 1.98 करोड़ रुपये और तमिल वर्जन में 1.42 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

वहीं 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली पहली फिल्म निर्देशक चिदंबरम एस पोडवुल की मंजुम्मेल बॉयज़ थी, जो केवल मलयालम और तेलुगु में रिलीज़ हुई थी.

फिल्म ने सभी भाषाओं में 142.08 रुपये जमा किए, जिसमें मलयालम वर्जन से 130.25 करोड़ रुपये आए थे.

अभी कई और रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है लोकाह चैप्टर 1 चंद्रा

साउथ इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला प्रधान फिल्म बनने से लेकर कीर्ति सुरेश की महानति को पछाड़कर 2025 की 12वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनने तक, अपने 23 दिन के सफर में लोकाह ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं. लेकिन फिल्म का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, यह अभी भी बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है और आने वाले दिनों ये कई और रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है.