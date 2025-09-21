Box Office: बजट का 915 प्रतिशत निकाल चुकी 'लोका चैप्टर 1', मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार मोहनलाल को दी मात
Lokah Chapter 1 Box Office Collection Day 25: 'लोका चैप्टर 1' ने 25वें दिन ऐसी कमाई की है कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे. फिल्म को न तो 'जॉली एलएलबी 2' रोक पाई और न ही कोई दूसरी फिल्म.
पिछले महीने मलयालम सिनेमा की ओर से ब्लॉकबस्टर 'लोका चैप्टर 1' रिलीज हुई. 28 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर सिर्फ 2.7 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. तब किसी को ये उम्मीद भी नहीं थी कि ये मोहनलाल जैसे बड़े स्टार की बड़ी फिल्मों जैसे 'थुडारम' और 'एल2 एम्पुरान' को भी कमाई में पीछे कर देगी.
सिर्फ 30 करोड़ के मामूली से बजट में बनी इस फिल्म के प्रोडक्शन की कमान ममूटी के बेटे और मलयालम सुपरस्टार दुलकर सलमान के हाथ में थी. उन्होंने और डायरेक्टर डोमिनिक अरुण ने मिलकर नए चेहरों के साथ ऐसी कमाल की फिल्म दी कि ये इस साल की सबसे ज्यादा प्रॉफिट पर्सेंटेंज कमाने वाली फिल्मों में से एक बन गई. फिल्म को 25 दिन रिलीज हुए हो चुके हैं, तो चलिए जानते हैं कि फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है.
'लोका चैप्टर 1' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
फिल्म ने पहले हफ्ते में 54.7 करोड़ रुपये, दूसरे हफ्ते में 47 करोड़, तीसरे हफ्ते में 27.1 करोड़ कमाते हुए 22 दिन में टोटल 128.1 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. अब चौथे हफ्ते में 23वें दिन फिल्म की कमाई 1.7 करोड़ हुई तो लगा फिल्म की कमाई अब घट रही है.
लेकिन 24वें दिन ही फिल्म ने पलटी मारी और 3.25 करोड़ का शानदार कलेक्शन कर लिया. आज 25वें दिन 10:40 बजे तक ये 4 करोड़ रुपये कमा चुकी है. फिल्म का टोटल कलेक्शन 137.75 करोड़ रुपये पहुंच गया है. बता दें कि सैक्निल्क पर उपलब्ध ये आंकड़े फिलहाल फाइनल नहीं हैं. इनमें बदलाव हो सकता है.
'लोका चैप्टर 1' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन
सैक्निल्क के मुताबिक, सिर्फ 30 करोड़ के बजट में बनी इस सुपरहीरो फिल्म ने 24 दिनों में दुनियाभर से 271 करोड़ रुपये बटोरे हैं. यानी ये फिल्म न सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्डवाइड भी सबसे ज्यादा कमाई वाली मलयालम फिल्म बन गई है. बता दें इस फिल्म ने मलयालम सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार मोहनलाल की फिल्मों को मात दी है.
इसके पहले ये रिकॉर्ड इन फिल्मों के नाम था-
- 'एल2 एम्पुरान' (266.81 करोड़)
- 'थुडारम' (235.38 करोड़)
- इसी के साथ फिल्म ने अपने बजट का करीब 915 प्रतिशत कमा लिया है.
'लोका चैप्टर 1' के बारे में
ये फिल्म 'लोका' नाम के नए फैंटेसी यूनिवर्स की पहली फिल्म है जिसमें मलयालम सिनेमा की पहली सुपरहीरो चंद्रा को इंट्रोड्यूस किया गया है. इस रोल को प्रियदर्शन की बेटी कल्याणी प्रियदर्शन ने निभाया है.
