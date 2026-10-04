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फिल्ममेकर सिंगीथम श्रीनिवास राव का निधन, जूनियर एनटीआर समेत कई सेलेब्स ने जताया दुख

साउथ के दिग्गज फिल्ममेकर, स्क्रीनराइटर और कंपोजर सिंगीथम श्रीनिवास राव का निधन हो गया है. उन्होंने 3 अक्टूबर को 94 साल की उम्र में आखिरी संग ली. उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 04 Oct 2026 12:07 PM (IST)
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भारतीय सिनेमा के दिग्गज फिल्ममेकर, स्क्रीनराइटर और कंपोजर सिंगीथम श्रीनिवास राव का निधन हो गया है. उन्होंने 3 अक्टूबर को 94 साल की उम्र में आखिरी संग ली. उनके निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है. सिंगीथम श्रीनिवास राव ने छह दशक से ज्यादा समय तक फिल्म इंडस्ट्री में काम किया और कई भारतीय भाषाओं में फिल्में बनाईं.

सिंगीथम श्रीनिवास राव 'पुष्पक विमान', 'आदित्य 369' और 'मयूरी' जैसी मशहूर फिल्मों के लिए खास तौर पर याद किया जाता है. उनके निधन की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है.

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जूनियर एनटीआर ने जताया दुख

साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर ने सिंगीथम श्रीनिवास राव के निधन पर दुख जताया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'श्री सिंगीथम श्रीनिवास राव गरु के निधन की खबर बहुत दुखद है. 'आदित्य 369', 'पुष्पक विमानम', 'मयूरी'... वो एक दूरदर्शी थे जो अपने समय से आगे की सोचते थे और ऐसी फिल्में बनाईं जो पीढ़ियों बाद भी नई और ताजा लगती हैं. उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. ओम शांति.'

विजय देवरकोंडा ने दी श्रद्धांजलि

साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने सिंगीथम श्रीनिवास राव को श्रद्धांजलि दी है. उन्होंने लिखा, 'सिंगीथम सर. आपकी सोच, आपके विचार और आपकी कहानियां हमेशा हमारे साथ रहेंगी. 'पेल्लीचूपुलु' के बाद से जब भी आपने मुझे प्यार और स्नेह देने के लिए फ़ोन किया, मुझे उम्मीद है कि इससे आपको खुशी मिली होगी और अपनी किसी फ़िल्म में मुझे देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आई होगी- सिंगीथम. आपके किसी विजन का हिस्सा बनकर मुझे खुशी हुई. आपके लिए हमेशा मेरा सम्मान.'

सिंगीथम श्रीनिवास राव को याद कर इमोशनल हुए चिरंजीवी

चिरंजीवी ने भी सिंगीथम श्रीनिवास राव के निधन पर दुख जताया और लिखा, 'दिग्गज फिल्म निर्माता सिंगीथम श्रीनिवास राव के निधन की खबर सुनकर बेहद दुख हुआ. वो एक दूरदर्शी, कल्पनाशील और साहसी इंसान थे, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को कई यादगार फिल्में दीं. उनकी हालिया फिल्म 'सिंग गीतम' उनके कहानी कहने के जुनून की मिसाल थी. वो हमेशा युवा सोच, जिज्ञासा और रचनात्मकता से भरे रहे. उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं.'

केवी रेड्डी के साथ शुरू किया फिल्मी सफर

सिंगीथम श्रीनिवास राव ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत मशहूर फिल्ममेकर केवी रेड्डी के साथ की थी. वो 1957 में रिलीज हुई क्लासिक फिल्म 'मायाबाजार' से भी जुड़े थे. इसके बाद उन्होंने खुद फिल्मों का निर्देशन शुरू किया और अपनी अलग पहचान बनाई. छह दशक से ज्यादा लंबे करियर में राव ने 60 से ज्यादा फिल्मों का निर्देशन किया. उन्होंने कॉमेडी, साइंस फिक्शन, फैंटेसी और ड्रामा जैसे कई अलग-अलग तरह की फिल्में बनाईं.

'मयूरी' से मिली खास पहचान

1985 में रिलीज हुई 'मयूरी' उनकी सबसे चर्चित फिल्मों में से एक थी. ये फिल्म मशहूर डांसर सुधा चंद्रन की जिंदगी पर आधारित थी. इसके बाद 1987 में उन्होंने 'पुष्पक विमान' बनाई. कमल हासन की ये ब्लैक कॉमेडी फिल्म बिना किसी डायलॉग के बनाई गई थी. फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों ने खूब पसंद किया. 'पुष्पक विमान' को बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट के लिए नेशनल फिल्म अवॉर्ड भी मिला.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 04 Oct 2026 11:43 AM (IST)
Tags :
Singeetam Srinivasa Rao
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