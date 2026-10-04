भारतीय सिनेमा के दिग्गज फिल्ममेकर, स्क्रीनराइटर और कंपोजर सिंगीथम श्रीनिवास राव का निधन हो गया है. उन्होंने 3 अक्टूबर को 94 साल की उम्र में आखिरी संग ली. उनके निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है. सिंगीथम श्रीनिवास राव ने छह दशक से ज्यादा समय तक फिल्म इंडस्ट्री में काम किया और कई भारतीय भाषाओं में फिल्में बनाईं.

सिंगीथम श्रीनिवास राव 'पुष्पक विमान', 'आदित्य 369' और 'मयूरी' जैसी मशहूर फिल्मों के लिए खास तौर पर याद किया जाता है. उनके निधन की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है.

जूनियर एनटीआर ने जताया दुख

साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर ने सिंगीथम श्रीनिवास राव के निधन पर दुख जताया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'श्री सिंगीथम श्रीनिवास राव गरु के निधन की खबर बहुत दुखद है. 'आदित्य 369', 'पुष्पक विमानम', 'मयूरी'... वो एक दूरदर्शी थे जो अपने समय से आगे की सोचते थे और ऐसी फिल्में बनाईं जो पीढ़ियों बाद भी नई और ताजा लगती हैं. उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. ओम शांति.'

సింగీతం శ్రీనివాసరావు గారు ఇక లేరన్న వార్త ఎంతో బాధాకరం. ఆదిత్య 369, పుష్పక విమానం, మయూరి… కాలానికి ముందే ఆలోచించి, తరాలు మారినా కొత్తగా అనిపించే సినిమాలు అందించిన దార్శనికుడు. వారి కుటుంబ సభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి. ఓం శాంతి 🙏 — Jr NTR (@tarak9999) October 3, 2026

विजय देवरकोंडा ने दी श्रद्धांजलि

साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने सिंगीथम श्रीनिवास राव को श्रद्धांजलि दी है. उन्होंने लिखा, 'सिंगीथम सर. आपकी सोच, आपके विचार और आपकी कहानियां हमेशा हमारे साथ रहेंगी. 'पेल्लीचूपुलु' के बाद से जब भी आपने मुझे प्यार और स्नेह देने के लिए फ़ोन किया, मुझे उम्मीद है कि इससे आपको खुशी मिली होगी और अपनी किसी फ़िल्म में मुझे देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आई होगी- सिंगीथम. आपके किसी विजन का हिस्सा बनकर मुझे खुशी हुई. आपके लिए हमेशा मेरा सम्मान.'

Singeetham sir ❤️ Your beliefs, your thoughts and your stories will live on with us forever. For everytime you called me since Pellichoopulu to shower love and effection, i hope it made you happy and brought a smile seeing me in one of your films - Sing Geetham ❤️ I feel happy to have been a part of one of your vision. My forever respect ❤️ — Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) October 4, 2026

सिंगीथम श्रीनिवास राव को याद कर इमोशनल हुए चिरंजीवी

चिरंजीवी ने भी सिंगीथम श्रीनिवास राव के निधन पर दुख जताया और लिखा, 'दिग्गज फिल्म निर्माता सिंगीथम श्रीनिवास राव के निधन की खबर सुनकर बेहद दुख हुआ. वो एक दूरदर्शी, कल्पनाशील और साहसी इंसान थे, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को कई यादगार फिल्में दीं. उनकी हालिया फिल्म 'सिंग गीतम' उनके कहानी कहने के जुनून की मिसाल थी. वो हमेशा युवा सोच, जिज्ञासा और रचनात्मकता से भरे रहे. उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं.'

Deeply saddened by the passing of the legendary filmmaker ‘Singeetam Srinivasa Rao’ garu. A true visionary, his imagination and courage to explore new ideas gave Indian cinema some of its most unforgettable films. His contribution to cinema will always be remembered with immense respect and affection. His recent film ‘Sing Geetham’ was a beautiful testament to his undying passion for storytelling. At heart, he remained forever young, curious and eager to create. My heartfelt condolences to his family and loved ones. We will miss you, Singeetam garu. Your films will continue to speak to generations. Om Shanti 🙏 — Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) October 4, 2026

केवी रेड्डी के साथ शुरू किया फिल्मी सफर

सिंगीथम श्रीनिवास राव ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत मशहूर फिल्ममेकर केवी रेड्डी के साथ की थी. वो 1957 में रिलीज हुई क्लासिक फिल्म 'मायाबाजार' से भी जुड़े थे. इसके बाद उन्होंने खुद फिल्मों का निर्देशन शुरू किया और अपनी अलग पहचान बनाई. छह दशक से ज्यादा लंबे करियर में राव ने 60 से ज्यादा फिल्मों का निर्देशन किया. उन्होंने कॉमेडी, साइंस फिक्शन, फैंटेसी और ड्रामा जैसे कई अलग-अलग तरह की फिल्में बनाईं.

'मयूरी' से मिली खास पहचान

1985 में रिलीज हुई 'मयूरी' उनकी सबसे चर्चित फिल्मों में से एक थी. ये फिल्म मशहूर डांसर सुधा चंद्रन की जिंदगी पर आधारित थी. इसके बाद 1987 में उन्होंने 'पुष्पक विमान' बनाई. कमल हासन की ये ब्लैक कॉमेडी फिल्म बिना किसी डायलॉग के बनाई गई थी. फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों ने खूब पसंद किया. 'पुष्पक विमान' को बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट के लिए नेशनल फिल्म अवॉर्ड भी मिला.