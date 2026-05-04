'बेस्ट बर्थडे गिफ्ट मिला...', लक्ष्मी मांचू ने तृषा कृष्णन को दी थलापति विजय की जीत की बधाई

तमिलनाडु विधानसभा चुनाल 2026 में थलापति विजय की ने कमाल का प्रदर्शन किया. उनकी पार्टी ने तमिलनाडु में जबरदस्त सीटें हासिल की और सभी पार्टियों को पीछे छोड़ दिया, जिसके बाद चर्चा जोरों पर है कि एक्टर थलापति विजय सीएम की रेस में सबसे आगे हो सकते हैं. वह 234 सीटों में से 110 सीटों पर लीड कर रहे हैं.

वहीं, इस बड़े और ऐतिहासिक दिन के मौके पर एक्ट्रेस तृषा कृष्णन अपना 43वां जन्मदिन मना रही हैं, जिनके साथ एक्टर के लिंकअप की खबरें काफी हैं. ऐसे में अब लक्ष्मी मांचू ने अभिनेत्री को जन्मदिन के साथ ही विजय की जीत की बधाई दी है.

लक्ष्मी मांचू ने एक्स पर शेयर की पोस्ट

लक्ष्मी मांचू ने अपने एक्स अकाउंट पर तृषा कृष्णन को जन्मदिन की बधाई दी साथ ही उन्हें एक्टर विजय की भी जीत की बधाई पहले ही दे दी. उन्होंने इस पोस्ट में लिखा, 'गॉर्जियस और ग्रेसफुल तृषा कृष्णन को जन्मदिन की बधाई. सेलिब्रेट करने के लिए क्या दिन है. मुझे लगता है कि यूनिवर्स ने आपको इस शानदार जीत के साथ जन्मदिन का सबसे बेहतरीन तोहफा देने का फैसला किया है! आज आपके लिए दोगुनी खुशियां हैं. आपका दिन जादुई हो. डियर! जन्मदिन मुकाबरक हो.'

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थलापति विजय से मिलने पहुंची थीं तृषा कृष्णन

सोमवार को तमिलनाडु चुनावी नतीजों 2026 के बीच तृषा कृष्णन को तिरुपति मंदिर के दर्शन करते हुए देखा गया था. उन्होंने 4 मई, 2026 को जन्मदिन से एक दिन पहले शाम को मंदिर पहुंचकर दर्शन किए थे, जिसकी फोटोज और वीडियोज भी सोशल मीडिया पर सामने आई थीं.

इसके साथ ही अभिनेत्री को थलापति विजय के घर पर भी स्पॉट किया गया था, जहां वह चुनावी नतीजों के बीच पहुंची थीं. हालांकि, इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात नहीं की थी. लेकिन वह मुस्कुराते हुए नजर आई थीं.

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