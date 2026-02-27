कौन हैं संगीता सोरनालिंगम? थलपति विजय के साथ कैसे हुई मुलाकात और क्यों लेने जा रही हैं तलाक

तमिल फिल्मों के पॉपुलर एक्टर थलपति विजय हाल ही में अचानक से चर्चा में आ गए हैं. विजय की पत्नी संगीता ने उनसे तलाक लेने का फैसला ले लिया है, ये खबर जैसे ही सामने आई तुरंत ही आग की तरह फैल गई. इस खबर के सामने आने के बाद से ही लोग अब संगीता के बारे में जानना चाहते हैं. संगीता कौन हैं? उनकी विजय के साथ लवस्टोरी कैसे शुरू हुई और शादी के 27 साल कैसे रहे. आइये बताते हैं कौन हैं संगीता सोरनालिंगम?

कौन हैं संगीता सोरनालिंगम?

संगीता सोरनालिंगम श्रीलंका के एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी हैं. वो श्रीलंकाई तमिल मूल की हैं लेकिन शादी से पहले उनकी नागरिकता ब्रिटिश की थी, उनकी पढ़ाई, परवरिश सबकुछ ब्रिटिश में ही हुआ है. वो अपने परिवार के साथ लंदन में रहती थीं. विजय से शादी के बाद संगीता इंडिया आकर बस गईं. वो एक डिवोटेड हाउस वाइफ हैं. हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक संगीता किसी बिजनेस से भी जुड़ी हैं, लेकिन इन खबरों की कोई पुष्टि नहीं हो सकी है.

कैसे शुरू हुई लव स्टोरी?

विजय से शादी करने से पहले संगीता उनकी बहुत बड़ी फैन थीं. संगीता ने 1996 में विजय की फिल्म 'पूवे उनक्कागा' देखी थी, तभी से विजय उनके मन में बस गए थे. फिल्म के सुपरहिट होने के बाद संगीता उन्हें खासतौर पर बधाई देने लंदन से चेन्नई आई थीं. इस बात से इम्प्रेस होकर विजय ने संगीता को अपने घर पर इनवाइट किया और बस यहीं से इनकी लव स्टोरी शुरू हो गई.

परिवार की रजामंदी से हुआ रिश्ता

विजय के परिवार से मिलने के बाद दोनों की दोस्ती हो गई और धीरे-धीरे दोनों का परिवार भी काफी करीब आ गया. ऐसे ही एक दिन जब दोनों परिवार आपस में मुलाकात कर रहे थे उसी दौरान विजय के माता- पिता ने दोनों की शादी का प्रस्ताव रख दिया, संगीता का परिवार भी इस रिश्ते के लिए मान गया और ऐसे दोनों का रिश्ता तय हुआ और 25 अगस्त 1999 को दोनों ने शादी कर ली.

27 सालों का है साथ

विजय इसाई परिवार से ताल्लुक रखते हैं और संगीता हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती हैं. लेकिन दोनों की शादी हिंदू रीति रिवज से चेन्नई में हुई. शादी के बाद एक रिसेप्शन भी हुआ. इसके बाद साल 2000 में संगीता ने अपने पहले बेटे जेस संजय को जन्म दिया, तो वहीं साल 2005 में बेटी दिव्या साशा को जन्म दिया. दोनों 27 सालों से साथ थे. अचानक दोनों के तलाक की खबरों में फैंस को हारन कर दिया है.