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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाकिच्चा सुदीप ने 25वीं एनिवर्सरी पर प्रिया संग फिर की शादी, एक वक्त पर होने वाला था दोनों का तलाक

किच्चा सुदीप ने 25वीं एनिवर्सरी पर प्रिया संग फिर की शादी, एक वक्त पर होने वाला था दोनों का तलाक

कन्नड़ फिल्मों के मशहूर एक्टर किच्चा सुदीप ने अपनी पत्नी प्रिया से दोबारा शादी की है. ऐसे में उनका शादी को वो दौर भी चर्चा में आ गया है, जब दोनों का डाइवोर्स होने वाला था.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 21 Oct 2026 08:47 PM (IST)
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कन्नड़ फिल्मों के एक्टर किच्चा सुदीप और उनकी पत्नी प्रिया की शादी को 25 साल पूरे हो गए हैं. इस खास मौके पर दोनों अपने परिवार के करीबी सदस्यों के साथ जश्न मनाते नजर आए. सेलिब्रेशन के फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिनमें सुदीप और प्रिया एक-दूसरे को वरमाला पहनाते दिख रहे हैं. 

सेलिब्रेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सुदीप अपनी पत्नी प्रिया के साथ मस्ती करते नजर आए, तो प्रिया भी उन्हें देखकर शरमाती हुई दिखाई दीं.

हालांकि, इस जश्न के बीच दोनों की शादी का वह दौर भी खबरों में आ गया, जब उनके रिश्ते में इतनी दूरियां आ गई थीं कि बात तलाक तक पहुंच गई थी. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, साल 2015 में दोनों ने तलाक के लिए अर्जी भी दी थी. लेकिन बाद में उन्होंने अपना फैसला बदल लिया और साथ रहने का फैसला लिया.  

2015 में तलाक तक पहुंच गया था रिश्ता

किच्चा सुदीप और प्रिया की शादी 18 अक्टूबर 2001 को हुई थी. दोनों की एक बेटी है, जिसका नाम सान्वी सुदीप है. शादी के कई साल बाद, 2015 में उनके रिश्ते में मुश्किलें आने लगीं. हालात ऐसे हो गए कि दोनों ने तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर दी.

उस समय की खबरों के मुताबिक सुदीप एलिमनी के लिए तय राशि और बेटी की कस्टडी प्रिया को देने के लिए भी तैयार हो गए थे. हालांकि, बाद में दोनों ने फैसले पर पुनर्विचार किया और तलाक की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी.

दो साल बाद वापस लिया तलाक न लेने का फैसला

सुदीप और प्रिया ने 2017 में तलाक की अर्जी वापस लेकर अपने रिश्ते को एक और मौका देने का फैसला किया. दोनों ने कर्नाटक कोर्ट में साथ रहने की लिखित सहमति भी दी थी. इसके बाद उनके रिश्ते में आई दूरियां कम होने की खबरें सामने आईं. अब शादी के 25 साल पूरे होने पर दोनों का साथ जश्न मनाना उनके रिश्ते के इस लंबे सफर की ओर ध्यान खींचता है.

मां की याद में सुदीप ने किया खास इंतजाम

शादी की एनिवर्सरी के मौके पर सुदीप ने अपनी मां सरोजा संजीव को भी याद किया. उन्होंने अपनी मां का फूलों से सजा एक बड़ा-सा चित्र लगवाया. उनकी मां सरोजा का 20 अक्टूबर 2024 को 86 साल की उम्र में निधन हो गया था. स्वास्थ्य समस्याओं के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका.

किच्चा सुदीप का वर्क फ्रंट

कन्नड़ स्टार किच्चा सुदीप के काम की बात करें तो फिलहाल वो कई प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं. आने वाले दिनों में वो ‘बिल्ला रंगा बाशा’, ‘मार्क’ और ‘स्कूल बस’ जैसी फिल्मों में दिखाई देंगे. इसके साथ ही वो एक गैंग्सटर ड्रामा ‘केके’ में बतौर निर्देशक जुड़े हैं.

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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
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Published at : 21 Oct 2026 08:47 PM (IST)
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Kichcha Sudeep
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