'टॉक्सिक जैसी फिल्म के लिए हिम्मत चाहिए...', किच्चा सुदीप ने की यश की तारीफ

साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन अप्स' इन दिनों लगातार चर्चा में बनी हुई है. 26 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला. कुछ लोगों को फिल्म का अलग अंदाज पसंद आया, तो वहीं कुछ लोगों ने इसकी कहानी और ट्रीटमेंट को लेकर सवाल उठाए. इस बीच कन्नड़ सिनेमा के पॉपुलर एक्टर किच्चा सुदीप ने यश को सपोर्ट किया है.

किच्चा सुदीप ने यश के लिए लिखी खास बात

किच्चा सुदीप ने हाल ही में फिल्म 'टॉक्सिक' देखी और इसका रिव्यू सोशल मीडिया पर शेयर किया. उन्होंने जमकर यश की तारीफ भी की. किच्चा सुदीप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यश को टैग करते हुए एक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने कहा कि यश ने अपनी पिछली बड़ी हिट के बाद उसी तरह की फिल्म करने के बजाय कुछ अलग करने की कोशिश की है. सुदीप के कहा किसी बड़े स्टार के लिए एक तय फॉर्मूले पर चलने के बजाय कुछ नया करने का फैसला लेना आसान नहीं होता.

यश ने 'आउट ऑफ द बॉक्स' करने की कोशिश की है...

उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, 'मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि यश, आपने अपनी पिछली ब्लॉकबस्टर फिल्म के बाद वही घिसा-पिटा या सुरक्षित रास्ता चुनने के बजाय वाकई कुछ 'आउट ऑफ द बॉक्स' करने की कोशिश की है. इस तरह का प्रयोग करने के लिए एक अलग सोच, मजबूत इरादे और सबसे ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है. 'टॉक्सिक' एक अलग और काबिले-तारीफ कोशिश है. इसमें कई ऐसे हिस्से हैं जो दर्शकों को गहराई से सोचने, चर्चा करने और सीखने का मौका देते हैं. एक पुराने तरीके से हटकर कुछ नया करने की कोशिश करने का साहस दिखाने के लिए आपको बधाई.'

Just want to say this, @TheNameIsYash — you’ve genuinely tried something out of the box rather than taking the predictable route of making another regular, expected, formulaic follow-up to your previous commercial blockbuster.



It takes a different mindset, conviction, and most… — Kichcha Sudeepa (@KicchaSudeep) August 28, 2026

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'KGF 2' के बाद यश ने चुना अलग रास्ता

बता दें कि यश की पिछली फिल्म 'KGF: चैप्टर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी. फिल्म की सक्सेस के बाद यश के पास उसी तरह की एक्शन फिल्मों को चुनने का ऑप्शन था. हालांकि, उन्होंने इसके बजाय 'टॉक्सिक' जैसी अलग कहानी और अंदाज वाली फिल्म को चुना. यही वजह है कि सुदीप ने भी यश के इस फैसले को खास बताया है.

'टॉक्सिक' ने अब तक कमाए इतने करोड़ रुपये

'टॉक्सिक' को भले ही सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही हो, लेकिन कमाई के मामले में फिल्म अच्छा परफॉर्म कर रही है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'टॉक्सिक' ने रिलीज के तीसरे दिन यानी शुक्रवार को 26.60 करोड़ का कलेक्शन किया है. इसी के साथ 'टॉक्सिक' की भारत में तीन दिनों की कुल नेट कमाई अब 165.35 करोड़ रुपये हो गई है.

'टॉक्सिक' के बारे में जानिए

गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन अप्स' की कहानी गोवा की पृष्ठभूमि में दिखाई गई है. फिल्म में यश के साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं. फिल्म में यश डबल रोल में दिखाई दे रहे हैं. फिल्म को वेंकट के. नारायण और यश ने मिलकर प्रोड्यूस किया है.

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