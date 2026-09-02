सुदीप किच्चा को कैसे मिला 'किच्चा' नाम? कभी करते थे डोसा बनाने का काम

कन्नड़ सिनेमा के सबसे पॉपुलर स्टार्स में शुमार किच्चा सुदीप ने हिंदी बेल्ट के दर्शकों के बीच भी पहचान बनाई है. ढाई दशक से बतौर एक्टर इंडस्ट्री में एक्टिव किच्चा ने कई शानदार फिल्में दी हैं. आज वो अपना 53वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. आज कन्नड़ सिनेमा के सबसे बड़े स्टार माने जाने वाले किच्चा कभी एक रेस्टोरेंट में डोसा बनाने का काम किया करते थे. आइए आज उनके बर्थडे के मौके पर उनकी कुछ खास और दिलचस्प बातों के बारे में जानते हैं.

कर्नाटक के शिमोगा में हुआ था जन्म

किच्चा सुदीप का जन्म 2 सितंबर 1973 को कर्नाटक के शिमोगा में हुआ था. इसे 'मालाड की रानी' या 'मलेनाडु का द्वार' भी कहा जाता है जो तुंगा नदी के किनारे बसा हुआ है. उनके पिता का नाम एम. संजीव और मां का नाम सरोजा संजीव था. उनकी मां का साल 2024 में निधन हो गया था.

ऐसे मिला किच्चा नाम

किच्चा सुदीप का असली नाम सुदीप संजीव है. अब सवाल ये है कि आखिर उन्हें किच्चा नाम कैसे मिला? बता दें कि साल 2001 में आई फिल्म 'हुच्चा' (Huchcha) में उन्होंने 'किच्चा' नाम का किरदार निभाया था. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. इसके बाद फैंस उन्हें किच्चा बुलाने लगे. आगे जाकर सुदीप ने इसे अपने नाम के साथ जोड़ लिया और वो किच्चा सुदीप बन गए.

रेस्टोरेंट में बनाते थे डोसा

फिल्मी दुनिया में आने से पहले सुदीप ने छोटे-मोटे कई तरह के काम किए थे. उन्हें शुरू से ही कुकिंग का भी शौक रहा है. ये शौक कभी उनकी लाइफ में पैसा कमाने का जरिया भी था. आर्थिक तंगी के दिनों में अभिनेता ने एक रेस्टोरेंट में डोसा बनाने का काम किया था. डोसा मास्टर रह चुके किच्चा बेहद स्वादिष्ट डोसा बनाते हैं.

मुंबई के एक्टिंग स्कूल से सीखी अभिनय की बारीकियां

बचपन में सुदीप बेहद शर्मीले हुआ करते थे. उनके पिता ने उनकी इस झिझक को दूर करने के लिए उन्हें मुंबई के मशहूर 'रोशन तनेजा स्कूल ऑफ एक्टिंग' भेजा था. यहां से माधुरी दीक्षित, आमिर खान, अनिल कपूर और रणबीर कपूर सहित कई बड़े स्टार्स ने एक्टिंग की ट्रेनिंग ली है. सुदीप पहले डायरेक्ट बनना चाहते थे, लेकिन बाद में एक्टर के लुक्स के चलते उन्हें लोगों ने एक्टर बनने की सलाह दी थी. एक्टिंग स्कूल में ट्रेनिंग के दौरान एक्टिंग की बारीकियों के अलावा सुदीप को और कई चीजें भी सीखने को मिली थीं.

कभी विज्ञापन की डबिंग के मिले थे 500 रुपये

एक्टिंग डेब्यू से पहले सुदीप ने एक विज्ञापन की डबिंग का काम किया था. ये दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबक अभिनेता को इस काम के लिए 500 रुपये दिए गए थे.

शुरू से हैं क्रिकेट के जबरा फैन

एक्टिंग के महारथियों में शामिल किच्चा सुदीप क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं. कॉलेज के दौरान वो अंडर-17 क्रिकेट खेल चुके हैं. वो अब भी क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं. सुदीप 'सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग' (CCL) में 'कर्नाटक बुलडोजर्स' टीम की कप्तानी करते हैं.

'मक्खी' से देशभर में मिली पहचान

किच्चा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1997 की फिल्म 'थायव्वा' से की थी. इसमें वो सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे. लेकिन, बतौर लीड एक्टर पहचान साल 2001 की फिल्म 'स्पर्श' से बनाई थी. वहीं देशभर में उन्हें ज्यादा लोकप्रियता साल 2012 की फिल्म 'मक्खी' से बनाई थी.

एसएस राजामौली की फिल्म मक्खी बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी. इसे देशभर में काफी पसंद किया गया था और सुदीप भी छा गए थे. 400 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म ने 100 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था. इसने अपने नाम 2 नेशनल अवॉर्ड किए थे.

2008 में बॉलीवुड डेब्यू, सलमान से विलेन बनकर लिया पंगा

साउथ में 'स्पर्श', 'हुच्चा', मक्खी, 'द विलेन' और 'पहलवान' जैसी फिल्मों से सुर्खियां बटोरने वाले सुदीप ने बॉलीवुड में साल 2008 की फिल्म 'फूंक' से डेब्यू किया था. सलमान खान की फिल्म 'दबंग 3' में भी वो नजर आ चुके हैं. इसमें उन्होंने विलेन का किरदार निभाया था.

कितने अमीर हैं किच्चा सुदीप?

सुदीप ने कन्नड़ और हिंदी सिनेमा के अलावा तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है. एक्टर एक फिल्म के लिए 25 करोड़ रुपये तक फीस लेते हैं. लैंबॉर्गिनी एवेंटाडोर, BMW M3, Hummer H3 और जीप कंपा जैसी गाड़ियों के मालिक सुदीप के पास बेंगलुरु में 20 करोड़ कीमत का बंगला, गेस्ट हाउस और खेती की जमीन भी है. Asianet की रिपोर्ट के मुताबिक अभिनेता की कुल संपत्ति 165 करोड़ रुपये है.