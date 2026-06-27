बेटी अवंतिका की शादी पर खुशबू सुंदर हुईं इमोशनल, शेयर की खूबसूरत तस्वीरें, जताया प्यार

एक्ट्रेस-पॉलिटीशियन खुशबू सुंदर और फिल्ममेकर सुंदर सी की बेटी इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियों में आ गई हैं. 25 जून को खुशबू और सुंदर सी की बेटी अवंतिका सुंदर ने अपने जिंदगी के नए चैप्टर को शुरू किया है, जो उनके और परिवार के लिए बहुत खास हैं. अवंतिका ने गोवा में श्रवण श्रीनिवासन के साथ शादी कर ली है, जिस मौके पर उनके परिवार और करीबी लोग मौजूद थे. इसी बीच अब खुशबू सुंदर ने बेटी की शादी की कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर कर इमोशनल नोट शेयर किया हैं.

सामने आई शादी की फोटोज

खुशबू सुंदर ने शादी की तीन तस्वीरें शेयर कर एक लंबा नोट लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी खुशी और इमोशन का इजहार किया हैं. उन्होंने अपनी बेटी को लेकर लिखा, 'इस इमोशन को शब्दों में बताना मुश्किल है. काम के साथ परिवार भी हमारे लिए सबसे ऊपर रहा है और उनका मानना है कि शादियां स्वर्ग से बनकर आती हैं. 25 जून को गोवा के अलीला दिवा में बेटी की शादी हुई, जिसमें बड़ी के आशीर्वाद और प्यार ने इसे यादगार बना दिया.'

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बेटी के लिए मांगी शुभकामनाएं

उन्होंने आगे लिखा कि अवंतिका और श्रवण हमेशा से अपनी लाइफ को सिंपल और पर्सनल रखना चाहते थे, इसीलिए ये शादी निजी तरीके से हुई. हर इंसान के लिए ये पल बहुत खास और खूबसूरत होता है, जिसमें परिवार और करीबी लोग साथ खड़े होते हैं. इसके अलावा उन्होंने उनकी आने वाली जिंदगी के लिए सभी से आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी. साथ ही खुशबू ने बेटी अवंतिका और श्रवण को अपना प्यार और आशीर्वाद दिया.

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इस खास मौके पर अवंतिका हल्के रंग की साड़ी में नजर आईं, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं. वहीं, श्रवण भी पारंपरिक कपड़ों में नजर आए. तस्वीरों में दोनों की जोड़ी, बॉन्डिंग और उनके बीच का प्यार साफ देखा जा सकता है, जिसे देखकर फैंस भी खुश हो रहे हैं.

इन सेलेब्स ने दी बधाई

बता दें कि इस शादी में खुशबू ने कई बड़े दिग्गज नेताओं को इनवाइट किया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमिलनाडु के सीएम एम. के. स्टालिन और एक्टर-सीएम विजय शामिल थे. हालांकि निजी कारणों और काम की वजह से वो इसमें शामिल नहीं हो सके. हालांकि साउथ और बॉलीवुड से तृषा कृष्णन, नागार्जुन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और चिरंजीवी जैसे कई सितारों ने इस शादी में शिरकत की और इस जोड़ी को आशीर्वाद दिया.

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