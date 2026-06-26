खुशबू सुंदर की बेटी की शादी में लगा सितारों का जमावड़ा, चिरंजीवी-नागार्जुन तक पहुंचे सेलेब्स

खुशबू सुंदर की बेटी की शादी में लगा सितारों का जमावड़ा, चिरंजीवी-नागार्जुन से लेकर तृषा तक ने दिखाया जलवा
एक्ट्रेस-पॉलिटिशियन खुशबू सुंदर और फिल्ममेकर सुंदर सी की बड़ी बेटी अवंतिका सुंदर ने शादी के बंधन में बंध गई हैं. शादी में साउथ फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं.
एक्ट्रेस-पॉलिटिशियन खुशबू सुंदर और फिल्ममेकर सुंदर सी की बड़ी बेटी अवंतिका सुंदर ने 25 जून को गोवा के एक लग्जरी रिजॉर्ट में श्रवण श्रीनिवासन के साथ शादी रचाई. शादी का ये समारोह सितारों से सजा नजर आया. शादी में साउथ फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं.
शादी में लगा सितारों का जमावड़ा
इस खास मौके पर चिरंजीवी, नागार्जुन अक्किनेनी, तृषा कृष्णन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर और वेंकटेश समेत कई मशहूर सितारों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. शादी की तस्वीरें और वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें इस ग्रैंड सेलिब्रेशन की शानदार झलक देखने को मिल रही है.
तृषा कृष्णन ने लूटी महफिल
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में से एक में तृषा कृष्णन आगे बैठी नजर आ रही हैं. तृषा कृष्णन अपने ट्रेडिशनल लुक से सबका ध्यान खींचती नजर आईं. उन्होंने गोल्डन रंग की खूबसूरत साड़ी पहनी थी, जिसे उन्होंने एलिगेंट डायमंड नेकलेस के साथ स्टाइल किया. वीडियो में देखा जा सकता है वो चिरंजीवी और उनकी पत्नी के साथ बातचीत करती दिखाई दे रही हैं.
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शादी की एक और खास बात इसका ड्रेस कोड रहा. समारोह में शामिल ज्यादातर सितारे ट्रैडिशनल लुक में नजर आए.
बॉलीवुड सितारे हुए शामिल
शादी से एक और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें चिरंजीवी, जैकी श्रॉफ, वेंकटेश, अनिल कपूर और नागार्जुन एक-दूसरे के साथ हंसी-मजाक करते, तस्वीरें खींचते और यादगार पल बिताते दिखाई दे रहे हैं.
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सीएम विजय की गैरमौजूदगी ने खींचा ध्यान
बता दें, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय इस शादी में शामिल नहीं हुए. इस महीने की शुरुआत में खुशबू सुंदर अपने परिवार के साथ विजय के घर पहुंची थीं और उन्हें अवंतिका की शादी का इनविटेशन दिया था. हालांकि, शादी में विजय शामिल नहीं हुए.