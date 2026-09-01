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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाकीर्ति सुरेश ने पति और परिवार संग मनाया ओणम, वीडियो कॉल पर नानी भी हुए शामिल

कीर्ति सुरेश ने पति और परिवार संग मनाया ओणम, वीडियो कॉल पर नानी भी हुए शामिल

साउथ एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश ने हाल ही में ओणम सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. फोटोज में वो अपनी फैमिली और नेचुरल स्टार नानी संग मस्ती करती दिखीं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 01 Sep 2026 11:04 PM (IST)
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ओणम का त्योहार आम लोगों से लेकर सितारो तक ने बड़े ही धूमधाम से मयाना. इसी बीच साउथ एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश ने हाल ही में अपने बिजनेसमैन पति एंटनी थाटिल, दोस्तों और परिवार के साथ ओणम का त्योहार सेलिब्रेट किया. एक्ट्रेस ने इस खास सेलिब्रेशन की कुछ झलकियां सोशल मीडिया पर शेयर कीं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

कीर्ति सुरेश ने शेयर की ओणम सेलिब्रेशन की झलकियां
कीर्ति सुरेश ने अपने ओणम सेलिब्रेशन की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. तस्वीरों में कीर्ति क्रीम, गोल्डन और रेड कलर की साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आईं. वहीं उनके पति एंटनी ग्रीन कुर्ते के साथ धोती पहने दिखे. तस्वीरों में वो दोस्तों और परिवार के साथ सेल्फी लेती नजर आईं. इस सेलिब्रेशन में उनके पेट्स क्यूट आउटफिट्स में नजर आए.

वीडियो कॉल पर नानी भी हुए शामिल
वहीं कुछ फोटोज में कीर्ति क्रीम कलर के अनारकली कुर्ता सेट में भी दिखीं, वहीं एंटनी ने भी मैचिंग आउटफिट पहना. एक तस्वीर में कीर्ति और एंटनी वीडियो कॉल पर एक्टर नानी और अंजना से बात करते हुए खुशी से मुस्कुराते नजर आए.

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पोस्ट शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, 'अपने सबसे करीबी लोगों के साथ ओणम का त्योहार बहुत ही शानदार और खूबसूरत रहा. ढेर सारी साध्या का मज़ा लिया, खूब हंसी-मजाक किया और जाहिर है, इन सब पलों को इंस्टाग्राम पर शेयर करने में थोड़ा समय तो लगा ही.'

नानी ने पोस्ट पर किया कमेंट
नानी ने कीर्ति की पोस्ट पर हार्ट इमोजी के साथ अपना प्यार जताया. फैंस भी उनकी इस पोस्ट पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं. एक फैन ने कमेंट किया, 'आखिरकार ओणम की तस्वीरें पोस्ट कर ही दीं.' वहीं दूसरे फैन कहा, 'प्यारी किट्टी.'

बता दें, कीर्ति सुरेश और एंटनी थाटिल ने 15 साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद 12 दिसंबर 2024 को गोवा में शादी की थी. दोनों ने हिंदू और क्रिश्चियन रीति-रिवाजों से शादी की थी.

कीर्ति सुरेश ने पति और परिवार संग मनाया ओणम, वीडियो कॉल पर नानी भी हुए शामिल

कीर्ति सुरेश का वर्कफ्रंट
कीर्ति सुरेश को आखिरी बार फिल्म 'रिवॉल्वर रीटा' में देखा गया. वो जल्द ही नानी के साथ 'द पैराडाइज' के डांस नंबर 'यशानागुला' में नजर आएंगी. 

कीर्ति सुरेश ने पति और परिवार संग मनाया ओणम, वीडियो कॉल पर नानी भी हुए शामिल

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 01 Sep 2026 11:04 PM (IST)
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