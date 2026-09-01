कीर्ति सुरेश ने पति और परिवार संग मनाया ओणम, वीडियो कॉल पर नानी भी हुए शामिल

ओणम का त्योहार आम लोगों से लेकर सितारो तक ने बड़े ही धूमधाम से मयाना. इसी बीच साउथ एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश ने हाल ही में अपने बिजनेसमैन पति एंटनी थाटिल, दोस्तों और परिवार के साथ ओणम का त्योहार सेलिब्रेट किया. एक्ट्रेस ने इस खास सेलिब्रेशन की कुछ झलकियां सोशल मीडिया पर शेयर कीं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

कीर्ति सुरेश ने शेयर की ओणम सेलिब्रेशन की झलकियां

कीर्ति सुरेश ने अपने ओणम सेलिब्रेशन की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. तस्वीरों में कीर्ति क्रीम, गोल्डन और रेड कलर की साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आईं. वहीं उनके पति एंटनी ग्रीन कुर्ते के साथ धोती पहने दिखे. तस्वीरों में वो दोस्तों और परिवार के साथ सेल्फी लेती नजर आईं. इस सेलिब्रेशन में उनके पेट्स क्यूट आउटफिट्स में नजर आए.

वीडियो कॉल पर नानी भी हुए शामिल

वहीं कुछ फोटोज में कीर्ति क्रीम कलर के अनारकली कुर्ता सेट में भी दिखीं, वहीं एंटनी ने भी मैचिंग आउटफिट पहना. एक तस्वीर में कीर्ति और एंटनी वीडियो कॉल पर एक्टर नानी और अंजना से बात करते हुए खुशी से मुस्कुराते नजर आए.

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पोस्ट शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, 'अपने सबसे करीबी लोगों के साथ ओणम का त्योहार बहुत ही शानदार और खूबसूरत रहा. ढेर सारी साध्या का मज़ा लिया, खूब हंसी-मजाक किया और जाहिर है, इन सब पलों को इंस्टाग्राम पर शेयर करने में थोड़ा समय तो लगा ही.'

नानी ने पोस्ट पर किया कमेंट

नानी ने कीर्ति की पोस्ट पर हार्ट इमोजी के साथ अपना प्यार जताया. फैंस भी उनकी इस पोस्ट पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं. एक फैन ने कमेंट किया, 'आखिरकार ओणम की तस्वीरें पोस्ट कर ही दीं.' वहीं दूसरे फैन कहा, 'प्यारी किट्टी.'

बता दें, कीर्ति सुरेश और एंटनी थाटिल ने 15 साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद 12 दिसंबर 2024 को गोवा में शादी की थी. दोनों ने हिंदू और क्रिश्चियन रीति-रिवाजों से शादी की थी.

कीर्ति सुरेश का वर्कफ्रंट

कीर्ति सुरेश को आखिरी बार फिल्म 'रिवॉल्वर रीटा' में देखा गया. वो जल्द ही नानी के साथ 'द पैराडाइज' के डांस नंबर 'यशानागुला' में नजर आएंगी.

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