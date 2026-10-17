8 की उम्र में डेब्यू, साउथ से बॉलीवुड तक में छाईं, जानें कितनी अमीर हैं कीर्ति सुरेश?

साउथ सिनेमा की ऐसी कई यंग एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने न सिर्फ साउथ में बल्कि बॉलीवुड में भी अपनी पहचान बनाई. एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश का नाम भी ऐसी ही एक्ट्रेस में शुमार हैं. उन्होंने बतौर बाल कलाकार भी काम किया. वो आज अपना 34वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं. आइए उनकी चर्चित फिल्मों के बारे में जानने के साथ-साथ इस पर भी नजर डालेंगे कि उनकी नेटवर्थ कितनी है?

8 साल की उम्र में किया था डेब्यू

कीर्ति सुरेश का जन्म तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 17 अक्टूबर 1992 को हुआ था. उन्होंने आठ साल की उम्र में पहली बार कैमरा फेस किया. एक्ट्रेस साल 2000 की एक्शन कॉमेडी मलयालम फिल्म 'पायलट्स' में नजर आई थीं. इसके बाद उन्होंने साल 2001 की फैमिली ड्रामा फिल्म 'अचानेयानेनिक्किष्टम' में भी काम किया.

इन साउथ फिल्मों से बनाई पहचान

लीड एक्ट्रेस के रूप में कीर्ति सुरेश का डेब्यू साल 2013 में हुआ था. 21 साल की उम्र में वो फिल्म 'गीतांजलि' में नजर आई थीं. इस हॉरर मिस्त्री फिल्म में मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल भी थे. इसका डायरेक्शन प्रियदर्शन ने किया था. एक्ट्रेस को साउथ इंडियन सिनेमा में 'रजनीमुरुगन', 'रेमो', 'महानती', 'नेनु लोकल' 'सरकारू वारी पाटा', 'दसरा' और 'सरकार' जैसी फिल्मों से पहचान मिली. 2018 की फिल्म महानती के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था. ये मशहूर एक्ट्रेस सावित्री पर बनी बायोपिक थी, जिसमें कीर्ति ने सावित्री का ही किरदार निभाया था.

बॉलीवुड में भी किया काम

साउथ फिल्म इंडस्ट्री में काफी सफलता और लोकप्रियता हासिल करने के बाद कीर्ति ने हिंदी सिनेमा का रुख किया था. बॉलीवुड में उन्होंने अपना डेब्यू फिल्म 'बेबी जॉन' से किया. ये फिल्म साल 2024 में रिलीज हुई थी, जिसमें कीर्ति ने जाने-माने बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन के साथ स्क्रीन शेयर की. इसमें वामिका गब्बी और जैकी श्रॉफ जैसे स्टार्स भी थे.

कितनी अमीर हैं कीर्ति सुरेश?

बतौर लीड एक्ट्रेस 13 सालों से काम कर रही कीर्ति सुरेश ने काफी शोहरत के साथ-साथ अच्छी दौलत भी कमाई है. कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस की टोटल नेटवर्थ 41 करोड़ रुपये है. एक फिल्म के लिए अभिनेत्री चार करोड़ रुपये तक फीस वसूलती हैं. जबकि कभी फैशन शो के जरिए उनकी पहली कमाई 500 रुपये हुई थी.