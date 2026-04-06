तमिल टीवी इंडस्ट्री में पसरा मातम, 36 की उम्र में 'कायल' एक्ट्रेस सुभाषिनी का निधन, घर में मिला शव

तमिल टीवी इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है, जिसने फैंस और कलाकारों को सदमे में डाल दिया है. पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस सुभाषिनी बालासुब्रमण्यन का 36 साल की उम्र में निधन हो गया. वो चेन्नई के एक किराए के अपार्टमेंट में मृत पाई गईं. उनकी अचानक मौत से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर है और हर कोई इस खबर से सदमे में है. उनकी मौत की असली वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, जिससे इस मामले को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं.

पति से हुई थी बहस

न्यूज18 की रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुभाषिनी चेन्नई के इयप्पंथंगल इलाके में एक घर में रह रही थी, जहां उनका शव मिला. शुरुआती जानकारी में ये बात सामने आई है कि उनकी अपने पति बिपिन चंद्रन के साथ वीडियो कॉल पर किसी बात को लेकर बहस हुई थी, जिसके बाद वो मानसिक रूप से बहुत परेशान थीं. हालांकि, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है. उनके शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है, ताकि मौत की असली वजह का पता लगाया जा सके. पुलिस हर पहलू से जांच कर रहे हैं और पूरी सच्चाई सामने लाने की कोशिश में हैं.

सुभाषिनी का करियर

बता दें कि सुभाषिनी श्रीलंका की रहने वाली थी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए चेन्नई आई थी. उन्होंने कई ऑडिशन और छोटे-छोटे रोल के बाद टीवी शो 'कायल' से पहचान बनाई थी. इस शो में उन्होंने 'दीपिका' का किरदार निभाया था. उनके इस किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया और उन्हें घर-घर में पहचान मिली.

टीवी के अलावा उन्होंने कुछ फिल्मों में भी काम किया, जिनमें 'एल्लाम मेला इरुकुरवन पाथुप्पन' और 'वेब' जैसी फिल्में शामिल हैं. सोशल मीडिया पर भी वो काफी एक्टिव रहती थी और अक्सर अपने पति के साथ तस्वीरें शेयर करती थी. उनके अचानक चले जाने से फैंस और करीबियों को गहरा सदमा लगा है और हर कोई उन्हें याद कर रहा है.