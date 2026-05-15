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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाKaruppu Release: सूर्या की 'करुप्पू' एक दिन देरी से हुई रिलीज, तो एक्टर का सामने आया फर्स्ट रिएक्शन

Karuppu Release: सूर्या की 'करुप्पू' एक दिन देरी से हुई रिलीज, तो एक्टर का सामने आया फर्स्ट रिएक्शन

Karuppu Release: सूर्या की फिल्म 'करुप्पू' पैसों से जुड़ी दिक्कतों की वजह से गुरुवार को रिलीज नहीं हो पाई, जिससे सुबह के शो भी रद्द करने पड़े थे. अब एक्टर का फर्स्ट रिएक्शन सामने आया है.

By : आईएएनएस | Edited By: अर्पित | Updated at : 15 May 2026 03:09 PM (IST)
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सूर्या की फिल्म 'करुप्पू' को रिलीज हो चुकी है. इसे पहले 14 मई को रिलीज किया जाना था लेकिन इसके शोज कैंसिल हो गए थे, जिसके बाद अब फाइनली फिल्म को शुक्रवार यानी कि 15 मई को रिलीज कर दिया गया है. 'करुप्पू' एक एक्शन एंटरटेनर है, जिसमें उनके साथ एक्ट्रेस तृषा कृष्णन अहम रोल में हैं. शोज कैंसिल होने के बाद मेकर्स ने फिल्म को लेकर अनाउंसमेंट की थी कि ये फिल्म शुक्रवार को दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

फिल्म का निर्माण करने वाली कंपनी ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स ने अपने एक्स टाइमलाइन पर पोस्ट करते हुए लिखा था, 'कुछ सफर ऐसे होते हैं जो न सिर्फ समय की, बल्कि दिल की भी परीक्षा लेते हैं. करुप्पू का इंतजार करने वाले हर व्यक्ति से हम माफी मांगते हैं और उससे भी बढ़कर, हम तहे दिल से आभारी हैं.'

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पोस्ट में कहा गया, 'हम जानते हैं कि ये इंतजार बहुत मुश्किल था.और हर देरी ने हमें भी बहुत परेशान किया. लेकिन हर बाधा के बावजूद, आपका साथ, आपके मैसेज, आपका विश्वास और आपका असीम प्यार ही था जिसने इस सपने को जिंदा रखा है.'

मेकर्स ने फैंस को कहा धन्यवाद

पोस्ट में आगे कहा गया, 'आज बहुत खुशी और इमोशनल होकर हम आखिर कह रहे हैं करुप्पू दुनिया भर में रिलीज हो रही है! इस फिल्म में हमारा खून-पसीना, रातों की नींद हराम, मुश्किलें और इमोशंस हुई हैं. ये अब सिर्फ हमारी कहानी नहीं है -अब ये सिर्फ हमारी कहानी नहीं रही, बल्कि उन सभी लोगों की भी है जो इस पूरे सफर में हमारे साथ खड़े रहे, इंतजार करने के लिए आप सभी का धन्यवाद और हम पर भरोसा रखने के लिए धन्यवाद आप सभी को सिनेमाघरों में मिलते हैं!

सूर्या ने भी सामने आया फर्स्ट रिएक्शन

फिल्म 'सूर्या' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. शोज कैंसिल और एक दिन देरी से रिलीज के बीच एक्टर सूर्या ने भी रिएक्शन दिया है. उन्होंने फैंस का शुक्रिया अदा किया. एक्टर ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें फिल्म का पोस्टर शेयर किया है. इसे साझा करने के साथ ही अभिनेता ने लिखा, 'प्रिय मेरे चाहने वालों... हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद!'

क्यों नहीं रिलीज हो पाई थी 'करुप्पू'?

बता दें कि सूर्या की फिल्म 'करुप्पू', जो पहले गुरुवार को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी,लेकिन पैसों से जुड़ी दिक्कतों की वजह से फिल्म की रिलीज टाल दी गई. फिल्म को रिलीज करने के लिए मेकर्स की बातचीत सफल नहीं हो पाई, जिसके कारण गुरुवार सुबह का शो रद्द करने पड़े थे.

ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स ने गुरुवार को अपनी एक्स टाइमलाइन पर फिल्म के मेकर्स एसआर प्रभु का पोस्ट दोबारा शेयर किया. इसमें कहा गया था, 'कुछ कारणों से करुप्पू के सुबह 9 बजे के शो रद्द किए जा रहे हैं. इसके लिए हम सभी से दिल से माफी मांगते हैं!'

डायरेक्टर आरजे बालाजी हुए इमोशनल

फिल्म निर्माताओं ने गुरुवार को फिल्म की सुचारू रिलीज सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास जारी रखे, वहीं फिल्म के निर्देशक आरजे बालाजी ने उन सभी प्रशंसकों से माफी मांगी जो गुरुवार सुबह फिल्म का पहला शो देखने के लिए सिनेमाघरों में पहुंचे थे, लेकिन निराश होकर घर लौट गए.

फिल्म की रिलीज में देरी से डायरेक्टर काफी परेशान हो गए और रिलीज की सिचुएशन के बारे में जानकारी देते हुए इमोशनलो हो गए. अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किए गए वीडियो मैसेज में डायरेक्टर आरजे बालाजी ने कहा, 'मुझे खेद है. ऐसा नहीं होना चाहिए था. हम फिल्म सिर्फ इसलिए देखते हैं ताकि हम अपने मन, घर और जीवन की परेशानीयों से बाहर निकल सकें. फिल्म देखना ही तनावपूर्ण बना देना और फिर फिल्म न देख पाना, इसके लिए मुझे बहुत खेद है. मुझे भरोसा है. कि आज शाम 6 बजे तक ये सारी परेशानीयों ठीक हो जाएंगी और फिल्म रिलीज होगी

डायरेक्टर ने इमोशनल होकर कहा, 'मैंने कई दिनों से इस बारे में सोचा कि मेरी फिल्म 'करुप्पू' 14 मई को रिलीज होगी और एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होगी. मैंने इसे साकार होते देखा.'

ये भी पढ़ें: इंस्टाग्राम पर इन 10 सितारों का जलवा, फैन फॉलोइंग में आलिया-प्रियंका से आगे निकलीं 'स्त्री 2' एक्ट्रेस

 
 
 
 
 
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आंखों में आंसू लेकर कही दिल की बात

आंखों में आंसू लिए मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, 'मुझे पूरी उम्मीद है. आंसू आ रहे हैं. दर्द भी है, लेकिन वो एक अलग बात है. मुझे उम्मीद है कि भगवान हमारी परेशानीयों को ठीक करेंगे और आज ही फिल्म रिलीज करवा देंगे. बहुत से लोग ने इसके लिए मेहनत करी हैं. काफी लोगों ने त्याग दिया है. सूर्या सर ने बहुत साथ दिया है. इसलिए देरी के लिए मैं क्षमा चाहता हूं. लेकिन ये सब मेहनत रंग लाएगी. फिल्म आज शाम तक रिलीज होगी. जो आपका  मनोरंजन भी करगी. मुझे पूरा विश्वास है कि आप पसंद करगें. भगवान जी हमारे साथ हैं. सब ठीक हो जाएगा. भगवान हम सबका भला करें.'

हालांकि, अब मेकर्स ने फिल्म की रिलीज सुनिश्चित करने का एक तरीका ढूंढ लिया है और फिल्म शुक्रवार को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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Published at : 15 May 2026 03:09 PM (IST)
Tags :
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