सूर्या की एक्शन ड्रामा फिल्म 'करुप्पू' रिलीज होते ही छा गई है. फिल्म की सोशल मीडिया पर लोगों और क्रिटिक्स ने काफी तारीफ की. साथ ही बॉक्स ऑफिस पर भी इसका जलवा देखने के लिए मिला. फिल्म की रिलीज को तीन दिन हुआ है और इसने ओपनिंग वीकेंड पर एक दो नहीं बल्कि चार रिकॉर्ड बना दिए हैं. ये फिल्म 2026 की तमिल की हाईएस्ट ग्रॉसर मूवी बन चुकी है. ऐसे में चलिए बताते हैं कि इसकी वर्ल्डवाइड कमाई और रिकॉर्ड्स.

'करुप्पू' की 100 करोड़ के क्लब में एंट्री

सूर्या की फिल्म 'करुप्पू' ने 3 दिनों में ही 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मार ली है लेकिन वर्ल्डवाइड. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले दो दिनों में 74 करोड़ का बिजनेस किया था, जिसके बाद फिल्म को संडे की छुट्टी का फायदा मिला और इसकी कमाई वर्ल्डवाइड 100 करोड़ के पार पहुंच गई है.

इसके साथ ही अगर फिल्म के इंडिया कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन 15.50 करोड़, दूसरे दिन 24.15 करोड़ और तीसरे दिन रविवार को 22.05 करोड़ का बिजनेस किया, जिसके बाद इसका इंडिया नेट कलेक्शन 61.70 करोड़ हो चुका है, जिसमें फिल्म ने तमिल में 52.38 करोड़ और 9.32 करोड़ का बिजनेस किया.

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सूर्या की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी 'करुप्पू'

इतना ही नहीं, 'करुप्पू' ने बॉक्स ऑफिस पर एक और रिकॉर्ड सेट किया. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का दो दिनों ग्रॉस कलेक्शन 74 करोड़ था. वहीं रविवार को बंपर उछाल मिली और फिल्म वर्ल्डवाइड 100 करोड़ का आंकड़ा पार गई, जिसके साथ ही ये कोविड के बाद सूर्या की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है. सैकनिल्क के अनुसार, इसके पहले उनकी फिल्म 'कंगुवा' ने 106 करोड़ वर्ल्डवाइड बिजनेस किया था.

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बनी 2026 के फास्टेस्ट हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म

इसके साथ ही 'करुप्पू' ने साल 2026 की टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग तमिल फिल्मों को भी पछाड़ दिया है और ये अब 2026 की तमिल की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन चुकी है. जबकि दो दिनों की कमाई में ये 2026 चौथी तमिल की हाईएस्ट ग्रॉसर बन गई थी. लेकिन अब इसने 'पराशक्ति' (84.75 करोड़ वर्ल्डवाइड) को पीछे छोड़ते हुए नंबर पर कब्जा कर लिया है. देखिए टॉप 5 में किस-किस की लिस्ट...

1- करुप्पू- 100 करोड़ (अनुमानित)

2- पराशक्ति- 84.75 करोड़

3- थाई किज्वी- 84.05 करोड़

4. यूथ- 70.78 करोड़

5. लव इंश्योरेंस कंपनी- 61.92 करोड़

इंडिया में 50 करोड़ के क्लब में एंट्री कर चुकी है 'करुप्पू'

इतना ही नहीं, सूर्या की फिल्म 'करुप्पू' ने इंडिया में भी कमाल कर दिया है. महज दो भाषाओं तमिल और तेलुगु में रिलीज के बाद भी फिल्म ने इंडिया में ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन में 50 करोड़ के क्लब में एंट्री मार ली है. रविवार के के कलेक्शन के बाद फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 61.70 करोड़ हो चुका है.