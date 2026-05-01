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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाKara BO Collection Day 1: धनुष की 'कारा' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, पहले दिन 'भूत बंगला'-'धुरंधर 2' तक को चटाई धूल

Kara BO Collection Day 1: धनुष की 'कारा' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, पहले दिन 'भूत बंगला'-'धुरंधर 2' तक को चटाई धूल

Kara BO Collection Day 1: साउथ एक्टर धनुष (Dhanush) की एक्शन थ्रिलर और सर्वाइवल ड्रामा फिल्म 'कारा' थिएटर में रिलीज होते ही छा गई है. इसने ओपनिंग डे पर 'भूत बंगला'-'धुरंधर 2' को पछाड़ दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Rahul Yadav | Updated at : 01 May 2026 04:38 PM (IST)
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Kara Box Office Collection Day 1: तमिल एक्टर धनुष (Dhanush) इन दिनों फिल्म 'कारा' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. उनकी फिल्म ने सिनेमाघरों में आते ही धमाल मचा दिया है. फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स की ओर से अच्छा खास रिस्पांस मिला है और लोगों ने इसे काफी पसंद भी किया. धनुष और ममिता बैजू की जोड़ी खूब जंची है. इसका सीधा असर फिल्म की कमाई पर देखने के लिए मिला है. इसने ओपनिंग डे पर 'भूत बंगला' और 'धुरंधर 2' जैसी फिल्म की कमाई को पछाड़ दिया है. चलिए बताते हैं धनुष स्टारर फिल्म ने कितनी कमाई की है.

धनुष की फिल्म 'कारा' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन किया. फिल्म की रिलीज को एक ही दिन का वक्त हुआ है और इसने धमाकेदार शुरुआत की है. इसे क्रिटिक्स और दर्शकों से मिली माउथ पब्लिसिटी का फायदा मिला, जिसके बाद इसने बॉक्स ऑफिस पर गुरुवार यानी कि पहले दिन 'धुरंधरों' को भी पछाड़ दिया है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार,  धनुष स्टारर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 6.20 करोड़ (इंडिया नेट कलेक्शन) का बिजनेस किया. वहीं, इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 9.67 करोड़ रहा. फिल्म ने ओवरसीज में 2.50 करोड़ की कमाई की.

Kara BO Collection Day 1: धनुष की 'कारा' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, पहले दिन 'भूत बंगला'-'धुरंधर 2' तक को चटाई धूल

दो भाषाओं में ही रिलीज हुई है 'कारा'

आपको बता दें कि धनुष की फिल्म 'कारा' को महज दो ही भाषाओं में रिलीज किया गया है. इसे थिएटर में तमिल और तेलुगु में ही रिलीज किया गया है. ये दोनों ही भाषाओं में बेहतरीन परफॉर्म कर र है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने तमिल में पहले दिन 4.95 करोड़ और तेलुगु में 1.25 करोड़ की कमाई की है.

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'भूत बंगला' और 'धुरंधर 2' को चटाई धूल

'भूत बंगला' और 'धुरंधर 2' जहां बॉक्स ऑफिस पर धाक जमाए बैठी थीं वहीं, 'कारा' के आगे दोनों ही फिल्में गुरुवार को धाराशायी नजर आईं. सैकनिल्क के अनुसार, 'भूत बंगला' ने 14वें दिन 3.50 करोड़ का बिजनेस किया. इसके साथ ही 'धुरंधर 2' गुरुवार 44वें दिन महज 57 लाख की ही कमाई कर पाई थी, जिसके बाद इसकी कुल कमाई 1,135.61 करोड़ (इंडिया नेट कलेक्शन) पहुंच गई है. 

यह भी पढ़ें: शर्वानांद की 'बाइकर' ने ओटीटी पर दी दस्तक, हिंदी सहित 5 भाषाओं में घर बैठे देखें फिल्म

'कारा' की कहानी 
 
बहरहाल, अगर फिल्म 'कारा' की कहानी के बारे में बात की जाए तो ये एक एक्शन-थ्रिलर ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन विग्नेश राजा ने किया है. यह फिल्म मुख्य रूप से साल 1991 के ऐतिहासिक दौर पर आधारित है. इसमें खाड़ी युद्ध के समय को दिखाया गया है, जिस समय भारत में तेल का भारी संकट आ गया था साथ ही महंगाई भी बढ़ गई थी. इसमें धनुष के साथ ही एक्ट्रेस ममिता बैजू भी अहम रोल में हैं.

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Published at : 01 May 2026 04:38 PM (IST)
Tags :
Dhanush BOX OFFICE COLLECTION Kara
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