Box Office: 'कांतारा चैप्टर 1' ने वर्ल्डवाइड रचा इतिहास, सिर्फ 2 को छोड़कर सैकड़ों फिल्मों को दी मात

Box Office: 'कांतारा चैप्टर 1' ने वर्ल्डवाइड रचा इतिहास, सिर्फ 2 को छोड़कर सैकड़ों फिल्मों को दी मात

Kantara Chapter 1 Worldwide Box Office Collection: 'कांतारा चैप्टर 1' ने इस साल की सैकड़ों फिल्मों को सिर्फ एक हफ्ते में मात दे दी है. फिल्म दुनियाभर में कमाई के मामले में सिर्फ 2 फिल्मों से पीछे है.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 10 Oct 2025 05:35 PM (IST)
'कांतारा चैप्टर 1' ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तो पहले ही धमाल मचा रखा है. फिल्म 'सैयारा' को पीछे छोड़ते हुए इस साल की दूसरी सबसे ज्यादा घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली फिल्म बन चुकी है.

अब ऋषभ शेट्टी की फिल्म की निगाहें वर्ल्डवाइड धमाल करने की ओर टिकी हुई हैं. फिल्म ने रिलीज के 8 दिन के अंदर ही 500 करोड़ी बनने का रिकॉर्ड बना दिया है. अब फिल्म की निगाहें उस लिस्ट की फिल्मे के रिकॉर्ड तोड़ने पर हैं जो वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड कायम कर चुकी हैं.

'कांतारा चैप्टर 1' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म के मेकर्स ने फिल्म की वर्ल्डवाइड कमाई का ऑफिशियल डेटा शेयर किया है. होम्बले फिल्म्स के ऑफिशियल इंस्टा हैंडल से फिल्म का पोस्टर शेयर कर लिखा गया है, 'फिल्म ने दुनियाभर में 509.25 करोड़ रुपये का ग्रास कलेक्शन कर लिया है वो भी सिर्फ एक हफ्ते में'.

 
 
 
 
 
'कांतारा चैप्टर 1' बनी वर्ल्डवाइड तीसरी सबसे बड़ी फिल्म

ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने अलग-अलग फिल्म इंडस्ट्रीज की सभी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं. बता दें किन नीचे दिया गया डेटा सैक्निल्क पर उपलब्ध वर्ल्डवाइड डेटा के मुताबिक है.

  • मॉलीवुड यानी मलयालम सिनेमा की सबसे ज्यादा वर्ल्डवाइड कमाई वाली फिल्म 'लोका चैप्टर 1' को पीछे छोड़ दिया है. इस फिल्म ने 300.45 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था.
  • टॉलीवुड यानी तेलुगु सिनेमा की 'दे कॉल हिम ओजी' ने वर्ल्डवाइड 288.25 करोड़ कमाकर नंबर 1 की जगह हासिल की थी. ये भी 'कांतारा चैप्टर 1' से पीछे हो चुकी है.
  • कॉलीवुड यानी तमिल सिनेमा की 'कुली' ने वर्ल्डवाइड 518 करोड़ रुपये कमाकर नंबर 1 की जगह हासिल की थी. अगर 'कांतारा चैप्टर 1' की कमाई में आज का घरेलू कलेक्शन जोड़ दें तो ये फिल्म भी ऋषभ शेट्टी से मात खा चुकी है.
  • सैंडलवुड यानी कन्नड़ सिनेमा में 'महावतार नरसिम्हा' के नाम ये रिकॉर्ड था. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 326.68 करोड़ कमाए थे. अब ये भी 'कांतारा चैप्टर 1' से पीछे हो चुकी है.
  • अब बात करें बॉलीवुड की तो 'छावा' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 807.91 करोड़ और 'सैयारा' (570.3 करोड़) के साथ नंबर 1 और नंबर 2 की जगह पर हैं. सिर्फ इन दो फिल्मों का वर्ल्डवाइड कलेक्शन छोड़कर 'कांतारा चैप्टर 1' इस साल की सभी बॉलीवुड फिल्मों के वर्ल्डवाइड कलेक्शन को पीछे कर चुकी है.
About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Published at : 10 Oct 2025 05:35 PM (IST)
Box Office Rishab Shetty Kantara Chapter 1 Worldwide Box Office Collection
