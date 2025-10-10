'कांतारा चैप्टर 1' ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तो पहले ही धमाल मचा रखा है. फिल्म 'सैयारा' को पीछे छोड़ते हुए इस साल की दूसरी सबसे ज्यादा घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली फिल्म बन चुकी है.

अब ऋषभ शेट्टी की फिल्म की निगाहें वर्ल्डवाइड धमाल करने की ओर टिकी हुई हैं. फिल्म ने रिलीज के 8 दिन के अंदर ही 500 करोड़ी बनने का रिकॉर्ड बना दिया है. अब फिल्म की निगाहें उस लिस्ट की फिल्मे के रिकॉर्ड तोड़ने पर हैं जो वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड कायम कर चुकी हैं.

'कांतारा चैप्टर 1' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म के मेकर्स ने फिल्म की वर्ल्डवाइड कमाई का ऑफिशियल डेटा शेयर किया है. होम्बले फिल्म्स के ऑफिशियल इंस्टा हैंडल से फिल्म का पोस्टर शेयर कर लिखा गया है, 'फिल्म ने दुनियाभर में 509.25 करोड़ रुपये का ग्रास कलेक्शन कर लिया है वो भी सिर्फ एक हफ्ते में'.

View this post on Instagram A post shared by Hombale Films (@hombalefilms)

'कांतारा चैप्टर 1' बनी वर्ल्डवाइड तीसरी सबसे बड़ी फिल्म

ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने अलग-अलग फिल्म इंडस्ट्रीज की सभी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं. बता दें किन नीचे दिया गया डेटा सैक्निल्क पर उपलब्ध वर्ल्डवाइड डेटा के मुताबिक है.