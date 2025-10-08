ऋषभ शेट्टी इस समय सिनेमाघरों में छाए हुए हैं. उनकी फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' ने बवाल काटा हुआ है. फिल्म को रिलीज हुए सिर्फ 6 दिन ही हुए हैं और ये दुनियाभर में छाई हुई है. 'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. इसकी कमाई सुन लेंगे तो आप चौंक जाएंगे. जो भी इस फिल्म को देख रहा है वो इसकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं. 'कांतारा चैप्टर 1' ने छह दिनों में दुनियाभर में कितनी कमाई कर ली है आइए आपको बताते हैं.

'कांतारा चैप्टर 1' को ऋषभ शेट्टी ने डायरेक्ट किया है और वो ही फिल्म में मेन लीड में नजर आए हैं. ऋषभ के साथ फिल्म में रुक्मिणी वंसत, जयराम और गुलशन दैवेया अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. इस फिल्म को लोगों का खूब प्यार मिल रहा है. इसी वजह से फिल्म धड़ल्ले से कमाई कर रही है.

वर्ल्डवाइड कर लिया इतना कलेक्शन

ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्टर 1' वर्ल्डवाइड धमाल मचा रही है. फिल्म ने 6 दिन में 427 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म की नजर एक हफ्ते में 500 करोड़ का आंकड़ा पार करने पर है. 'कांतारा चैप्टर 1' एक बेंचमार्क सेट कर रही है. इसने 2025 की सारी फिल्मों को कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है. इसने पहले दिन शानदार कमाई करके हर फिल्म को पीछे छोड़ दिया था.





कांतारा के इंडिया में कलेक्शन की बात करें तो इसने अब तक 282 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. अब वीकेंड पर एक बार फिर ये फिल्म जबरदस्त कमाई करने वाली है. इस हफ्ते सिनेमाघरों पर कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं होने वाली है जिसका पूरा फायदा 'कांतारा चैप्टर 1' को होने वाला है.

बता दें ये साल 2022 में आई कांतारा का प्रीक्वल है. इसमें 1 हजार साल पुरानी कहानी दिखाई गई है. इसी के साथ ऋषभ ने फिल्म के अगले पार्ट की भी अनाउंसमेंट कर दी है. अब फैंस अगले पार्ट का इंतजार कर रहे हैं.

