'कांतारा : चैप्टर 1' की एक्ट्रेस रुक्मिणी पर चढ़ा बॉलीवुड का खुमार, इनके साथ करना चाहती हैं काम

एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत की आने वाली फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' का ट्रेलर कुछ समय पहले रिलीज हुआ था. वह इस फिल्म में राजकुमारी कनकवती के रोल में दिखाई देंगी.

रुक्मिणी ने आईएएनएस को दिए विशेष इंटरव्यू में बताया कि वह बॉलीवुड में काम करना चाहती हैं. उन्होंने करण जौहर या दूसरे किसी बड़े बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर के साथ काम करने की भी इच्छा जाहिर की है.

बॉलीवुड पर क्या बोलीं रुक्मिणी वसंत

जब रुक्मिणी से पूछा गया कि क्या वह बॉलीवुड में अवसर तलाशना चाहेंगी, तो इसका जवाब देते हुए रुक्मिणी ने आईएएनएस से कहा, "बिल्कुल, धर्मा प्रोडक्शंस उस क्लासिक सिनेमा का प्रतीक रहा है, जिसे हम सभी पसंद करते हैं. अगर मुझे मौका मिला, तो मैं उनके साथ काम करना जरूर चाहूंगी. फ्यूचर में क्या होगा, यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मुझे वहां काम करने का अवसर मिलेगा. मैंने यह नहीं सोचा कि मैं किस बैनर, डायरेक्टर या ऐक्टर के साथ काम करना चाहूंगी. मेरे पास ऐसी कोई सूची नहीं है."

कोविड ने सिखाया प्रेजेंट में जीना

रुक्मिणी ने यह भी बताया कि कैसे कोविड-19 महामारी ने उन्हें प्रेजेंट में जीना सिखाया है. उन्होंने कहा, "कोविड ने मुझे सिखाया कि ज्यादा सोचना नहीं चाहिए. मेरे मन में एक इरादा और उम्मीद है, जिसके साथ मैं आगे बढ़ना चाहती हूं. मैं चाहती हूं कि हिंदी सिनेमा में किसी खूबसूरत, मजेदार और दिल को छूने वाली प्रेम कहानी का हिस्सा बनूं. देखते हैं, क्या होता है. लेकिन, कोविड-19 के बाद से मैं अब ज्यादातर प्रेजेंट में जीती हूं."

रुक्मिणी ने इससे पहले एक इंटरव्यू में अपने रोल के बारे में बात की थी. उन्होंने बताया कि इस फिल्म में उनका रोल अपनी जमीन, लोककथाओं और आस्था को सबके सामने पेश करने के जैसा था.

‘कांतारा: चैप्टर 1’मल्टीलैंग्वेज रिलीज

‘कांताराः चैप्टर 1’ को होम्बले फिल्म्स के बैनर के अंदर बनाया गया है. इसके म्यूजिक डायरेक्टर बी. अजनीश लोकनाथ हैं. यह फिल्म 2 अक्टूबर को दुनियाभर में कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज होगी.

यह फिल्म ऋषभ शेट्टी की 2022 की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘कांतारा’ का प्रीक्वल है. फिल्म की स्क्रिप्ट ऋषभ शेट्टी ने लिखी है और उसे डायरेक्ट भी किया है, जबकि विजय किरगंडुर फिल्म के प्रोड्यूसर हैं. फिल्म में जयराम, राकेश पुजारी और रुक्मिणी वसंत जैसे स्टार्स भी अहम रोल में दिखाई देंगे.