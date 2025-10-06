हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाKantara Chapter 1 BO Day 4: संडे को 'कांतारा चैप्टर 1' ने बरपाया कहर, तोड़ दिए 'ओजी', 'लोकाह' और KGF 1 के रिकॉर्ड, छप्परफाड़ है 4 दिनों का कलेक्शन

Kantara Chapter 1 BO Day 4: संडे को 'कांतारा चैप्टर 1' ने बरपाया कहर, तोड़ दिए 'ओजी', 'लोकाह' और KGF 1 के रिकॉर्ड, छप्परफाड़ है 4 दिनों का कलेक्शन

Kantara Chapter 1 BO Day 4: ‘कांतारा: चैप्टर 1’ ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया हुआ है. ये फिल्म जबरदस्त परफॉर्म कर रही है. संडे को भी ऋषभ शेट्टी स्टारर इस फिल्म ने बंपर कमाई की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 06 Oct 2025 08:56 AM (IST)
Preferred Sources

2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई ‘कांतारा: चैप्टर 1’ ने पहले दिन ही भारत में 60 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई करते हुए शानदार शुरुआत की थी. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार परफॉर्म कर रही हैं और ये बॉलीवुड की सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को कलेक्शन के मामले में काफी पछे छोड़ चुकी है. चलिए यहां जानते हैं  ‘कांतारा: चैप्टर 1’ ने रिलीज के चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की है?

कांतारा: चैप्टर 1’ ने चौथे दिन कितना किया कलेक्शन?
ऋषभ शेट्टी की ‘कांतारा: चैप्टर 1’ इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कहर बपरा रही है. तूफान से भी तेज स्पीड से कमाई कर रही इस फिल्म ने अपनी रिलीज पहले तीन दिनों में 162.85 करोड़ रुपये की नेट कमाई की थी. वहीं शनिवार को इसने 55 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था, जो शुक्रवार के 45.4 करोड़ रुपये से लगभग 20 प्रतिशत ज्यादा है. संडे को भी इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी और इसी के साथ इसने चौथे दिन भी बंपर कमाई की है.

  •  सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘कांतारा: चैप्टर 1’ ने रिलीज के चौथे दिन यानी संडे को 61.00 करोड़ रुपये कमाए हैं.
  • इसी के साथ इस फिल्म की ओपनिंग वीकेंड की कुल कमाई 223.25 करोड़ रुपये हो गई है.

कांतारा: चैप्टर 1’ ने ओजी, लोकाह समेत इन फिल्मों को छोड़ा पीछे
रविवार को, कंतारा चैप्टर 1 ने बुलेट से भी तेज स्पीड से कमाई की और इसी के साथ इसने कई लेटेस्ट रिलीज फिल्मों की कुल कमाई को पीछे छोड़ दिया. जिनमें सितारे ज़मीन पर (167 करोड़ रुपये), दे कॉल हिम ओजी (179 करोड़ रुपये) और लोकाह चैप्टर 1 (153 करोड़ रुपये) शामिल हैं. इतना ही नहीं इसने केजीएफ चैप्टर 1 (185 करोड़ रुपये) के घरेलू कलेक्शन को भी मात दे दी है. इसी के साथ येभारत में तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म बन गई है. ये केजीएफ चैप्टर 2 (860 करोड़ रुपये) और ओरिजनल कांतारा (310 करोड़ रुपये) से पीछे है.

कांतारा: चैप्टर 1’ का बजट क्या है?
ऋषभ शेट्टी की प्रीक्वल कथित तौर पर 125 करोड़ के अच्छे बजट पर बनी है. इस बड़ी रिलीज़ ने महज चार दिनों में अपने बजट से ज्यादा का कलेक्शन कर इतिहास रच दिया है. गौरतलब है कि कोई भी फिल्म अपनी लागत से दोगुनी कमाई करने के बाद ही हिट का दर्जा प्राप्त करती है. इसका मतलब है कि कंतारा चैप्टर 1 पहले से ही सफल है और भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ की कमाई करने के बाद इसे हिट का दर्जा मिल जाएगा. उम्मीद है कि यह मंडे टेस्ट में भी अव्वल रहते हुए हिट का टैग हासिल कर ही लेगी.

कांतारा: चैप्टर 1’ के बारे में
‘कांतारा: चैप्टर 1’ का लेखन और निर्देशन ऋषभ शेट्टी ने किया है, जो इस फिल्म में मुख्य भूमिका भी निभा रहे हैं. फिल्म ममें जयराम, रुक्मिणी वसंत, गुलशन देवैया, प्रमोद शेट्टी और प्रकाश थुमिनाद जैसे कलाकार भी शामिल हैं.

Published at : 06 Oct 2025 08:29 AM (IST)
KGF 1 Rishab Shetty Kantara Chapter 1 They Call Him OG Lokah Chapter 1
