हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाKantara Chapter 1 BO Collection Day 1: पूरा बॉलीवुड हुआ ऋषभ शेट्टी की फिल्म के आगे फेल, पहले दिन ही छाप लिए इतने करोड़

Kantara Chapter 1 BO Collection Day 1: पूरा बॉलीवुड हुआ ऋषभ शेट्टी की फिल्म के आगे फेल, पहले दिन ही छाप लिए इतने करोड़

Kantara Chapter 1 Box office Collection Day 1: ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 पहले दिन आते ही छा गई है. इस फिल्म ने पहले ही दिन जबरदस्त कमाई करके बॉलीवुड की 2025 की सारी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 03 Oct 2025 07:58 AM (IST)
Preferred Sources

ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 सिनेमाघरों पर सुनामी लेकर आ गई है. इस फिल्म का बज इतना तगड़ा है कि हर कोई बस इसी के बारे में बात कर रहा है और जिसने नहीं देखी है वो इसे देखने की प्लानिंग कर रहा है. 2 अक्टूब को रिलीज हुई कांतारा चैप्टर 1 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया हुआ है. पहले दिन ही इस फिल्म ने इतनी कमाई कर ली है कि पूरा बॉलीवुड फेल हो गया है. कांतारा चैप्टर 1 ने बॉलीवुड का 2025 का अब तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

कांतारा चैप्टर 1 को बनाने में ऋषभ शेट्टी ने बहुत मेहनत की है और ये फिल्म में साफ नजर आ रही है. खास बात ये है कि कांतारा चैप्टर 1 के साथ ही इसका दूसरा पार्ट कंफर्म कर दिया है. जिसकी वजह से फैंस बहुत खुश हो गए हैं उन्होंने अभी से दूसरे पार्ट का इंतजार करना शुरू कर दिया है. आइए आपको बताते हैं कांतारा चैप्टर 1 ने पहले दिन कितना कलेक्शन किया है.

पहले दिन तोड़ा बॉलीवुड का रिकॉर्ड

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक कांतारा चैप्टर 1 ने पहले दिन 60 करोड़ का कलेक्शन करके हर किसी को चौंका दिया है. किसी ने नहीं सोचा था कि ये फिल्म पहले दिन ही इतनी कमाई कर जाएगी. कांतारा चैप्टर 1 का बजट 125 करोड़ है और जिस तरीके से इसने अपना पहले दिन का कलेक्शन किया है ये ओपनिंग वीकेंड पर इसे क्रॉस कर देगी.

बता दें कांतारा चैप्टर 1 ने बॉलीवुड की साल 2025 की सारी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. किसी भी बॉलीवुड फिल्म ने पहले दिन इतनी कमाई नहीं की थी. 2025 में पहले दिन बॉलीवुड में विक्की कौशल की छावा का रिकॉर्ड था 33.10 करोड़. उसकी डबल कमाई करके कांतारा चैप्टर 1 ने इसे तोड़ दिया है. कांतारा चैप्टर 1 के आगे इस समय ऑडियंस को सारी फिल्में फींकी लग रही हैं.

कांतारा चैप्टर 1 की बात करें तो इसे ऋषभ शेट्टी ने ही डायरेक्ट किया है. फिल्म में मेन लीड में भी वो ही नजर आए हैं. उनके साथ रुक्मिणी वसंत, जयराम, गुलशन दैवेया अहम किरदार निभाते नजर आए हैं.

Published at : 03 Oct 2025 07:58 AM (IST)
