'कांतारा चैप्टर 1' ने वर्ल्डवाइड और इंडिया दोनों जगह कमाल की कमाई जारी रखी है. इस बीच फिल्म ने एक ऐसा रिकॉर्ड भी बना दिया जिसे पिछले 10 महीनों की सैकड़ों हिंदी में रिलीज फिल्में नहीं बना पाईं.

इसके पहले ये रिकॉर्ड सिर्फ दो बॉलीवुड फिल्मों के पास था. पहली 'छावा' और दूसरी 'सैयारा'. अब 'कांतारा चैप्टर 1' ने हिंदी दर्शकों के सहारे न सिर्फ ये बड़ा रिकॉर्ड बनाया है बल्कि यही वो ऑडियंस ही जिन्होंने फिल्म को ब्लॉकबस्टर का टैग भी दिया.

'कांतारा चैप्टर 1' बनी हिंदी में 200 करोड़ कमाने वाली तीसरी फिल्म

फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने ऋषभ शेट्टी की फिल्म के हिंदी कलेक्शन से जुड़ा डेटा शेयर करते हुए लिखा है, 'कांतारा चैप्टर 1 हिंदी में सैयारा और छावा के बाद तीसरी सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म बन चुकी है.'

उन्होंने ये भी बताया कि ये फिल्म हिंदी में 200 करोड़ कमाने वाली तीसरी फिल्म भी बन चुकी है. फिल्म क्रिटिक ने फिल्म का कलेक्शन भी बताया जो 201.37 करोड़ रुपये हो चुका है.

'कांतारा चैप्टर 1' को ब्लॉकबस्टर का टैग भी हिंदी दर्शकों ने दिलाया

'कांतारा चैप्टर 1' ने सैक्निल्क के मुताबिक 25 दिनों में अभी तक 588 करोड़ रुपये के ऊपर का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ब्लॉकबस्टर बन चुकी है क्योंकि ये अपने बजट का करीब 4 गुना कमा चुकी है.

फिल्म का बजट 145 करोड़ था और फिल्म ने वर्ल्डवाइड 790 करोड़ के आसपास की कमाई कर ली है. यानी फिल्म अपने बजट का 5 गुना से ज्यादा वर्ल्डवाइड कमा चुकी है.

अगर फिल्म का अभी तक का सभी भाषाओं में घरेलू कलेक्शन देखें जो करीब 588 करोड़ हो चुका है और उसमें से हिंदी वर्जन का 200 करोड़ हटा दें तो ये 388 करोड़ ही पहुंचता है.

इतने में फिल्म सिर्फ हिट कैटेगरी में ही शामिल हो पाती, लेकिन हिंदी दर्शकों से आए 200 करोड़ ने इसे हिंदी में सुपरहिट बनाने के साथ टोटल कलेक्शन के मामले में ब्लॉकबस्टर बना दिया.

'पुष्पा 2' से लेकर 'महावतार नरसिम्हा' तक जितनी भी हालिया साउथ ब्लॉकबस्टर हैं उन्हें ब्लॉकबस्टर बनाने में हिंदी दर्शकों का अहम योगदान रहा है. साफ है कि 'कांतारा चैप्टर 1' को ब्लॉकबस्टर का टैग दिलाने में हिंदी ऑडियंस की बड़ी भूमिका है.