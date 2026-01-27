हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा200 करोड़ का बजट, तीन सुपरस्टार्स, फिर भी फ्लॉप हो गई थी ये फिल्म

200 करोड़ का बजट, तीन सुपरस्टार्स, फिर भी फ्लॉप हो गई थी ये फिल्म

Kannappa: भारी बजट में बनी फिल्म ‘कन्नप्पा’ का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल हुआ था. यहां तक कि इस फिल्म को तीन सुपरस्टार्स की स्टार पावर भी टिकट खिड़की पर डूबने से नहीं बचा पाई थी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 27 Jan 2026 02:09 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड से साउथ तक तमाम फिल्में बड़ी स्टार कास्ट के साथ भारी बजट में बनाई जाती रहती हैं. इन फिल्मों से मेकर्स और दर्शकों को बड़ी उम्मीद रहती है. हालांकि इनमें से कुछ ही कमाल कर पाती हैं और कुछ बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो जाती हैं.

इनमें से एक साल 2025 में आई 'कन्नप्पा' भी है. इसे न केवल भारी भरकम लागत से बनाया गया था बल्कि इसमें बॉलीवुड और साउथ के तीन-तीन सुपरस्टार्स भी थे लेकिन ये फिल्म रिलीज होने के बाद दर्शकों की कसौटी पर खरी नहीं उतर पाई और बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी.

200 करोड़ की लागत में बनी थी ‘कन्नप्पा’
बता दें कि लगभग 200 करोड़ रुपये के भारी बजट से बनी इस फिल्म के प्रमोशन पर जमकर पानी की तरह पैसा बहाया गया था. इसके बज को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि साउथ इंडियन और बॉलीवुड सिनेमा के सितारों को एक साथ लाकर ये फिल्म इतिहास रचेगी. हालांकि, कमजोर कहानी और खराब वीएफएक्स की वजह से इसकी लुटिया डूब गई और स्टार-स्टडेड कास्ट होने के बावजूद थिएटर खाली रहे, जिससे इसे साल की सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म का खराब टाइटल मिला.

कन्नप्पा को तीन सुपरस्टार्स भी नहीं बचा पाए
‘कन्नप्पा’ का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट उसकी जबरदस्त कास्ट थी. फिल्म में विष्णु मांचू ने लीड रोल निभाया थे. हालांकि असली एक्साइटमेंट फिल्म के कैमियो से थी. दरअसल पैन-इंडिया साउथ स्टार प्रभास, मलयालम लेजेंड मोहनलाल, और बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने इस फिल्म में खास कैमियो किया था. दर्शकों को उम्मीद थी कि इन तीनों आइकन्स को एक साथ स्क्रीन पर देखना एक शानदार सिनेमैटिक एक्सपीरियंस साबित होगा. हालांकि फिल्म की स्टार पावर भी फिल्म की कमज़ोर कहानी के चलते इसे बॉक्स ऑफिस पर डूबने से नहीं बचा पाई.


200 करोड़ का बजट, तीन सुपरस्टार्स, फिर भी फ्लॉप हो गई थी ये फिल्म

‘कन्नप्पा’ को कमज़ोर स्क्रिप्ट ले डूबी
‘कन्नप्पा’ की बॉक्स ऑफिस फेलियर की सबसे बड़ी वजह इसकी कमज़ोर स्क्रिप्ट रही. इसके अलावा इसके पुराने ट्रीटमेंट ने भी इसे दर्शको के लिए बोझिल बना दिया था. 200 करोड़ की भारी लागत लगाने के बावजूद इसके वीएफएक्स और स्पेशल इफेक्ट्स को बुरा बताया गया.

 

‘कन्नप्पा’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
‘कन्नप्पा’ ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ दिया था. भारी प्रमोशन और स्टार-स्टडेड कास्ट के बावजूद इस फिल्म को थिएटर्स में दर्शक नसीब नहीं हुए. बता दें कि ये फिल्म अपनी 200 करोड़ की लागत का आधा भी वसूल नहीं कर पाई थी और इसी के साथ ये बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी डिजास्टर साबित हुई थी.

Published at : 27 Jan 2026 01:54 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Prabhas Vishnu Manchu Kannappa
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में राष्ट्रपति शासन? निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री बोले- व्यवस्था बहाल करने के लिए...
यूपी में राष्ट्रपति शासन? निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री बोले- व्यवस्था बहाल करने के लिए...
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
बॉलीवुड
एक्टर बनने से पहले देश के 'बॉर्डर' पर जाबांजी दिखा चुके हैं ये सेलेब्स, लिस्ट में नाना पाटेकर से गूफी पेंटल शामिल
नाना पाटेकर से लेकर गूफी पेंटल तक, देश के 'बॉर्डर' पर जाबांजी दिखा चुके हैं ये सेलेब्स
Advertisement

वीडियोज

India-Europe Trade Deal: भारत-EU व्यापार समझौते का हुआ ऐलान, जानें इससे जुड़ी हर बड़ी बात
India-Europe Trade Deal: PM Modi ने अपने संबोधन के दौरान कर दिया सबसे बड़ा एलान
Bareilly City Magistrate: बरेली डीएम ने भेजा नोटिस, दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे Alankar Agnihotri
Bank Strike: बैंक कर्मचारियों के हड़ताल को लेकर क्या प्रभावित होंगी ATM सेवाएं
Alankar Agnihotri को बरेली के DM ने दिया नोटिस | CM yogi | Avimukteshwaranand | Bareilly | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में राष्ट्रपति शासन? निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री बोले- व्यवस्था बहाल करने के लिए...
यूपी में राष्ट्रपति शासन? निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री बोले- व्यवस्था बहाल करने के लिए...
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
बॉलीवुड
एक्टर बनने से पहले देश के 'बॉर्डर' पर जाबांजी दिखा चुके हैं ये सेलेब्स, लिस्ट में नाना पाटेकर से गूफी पेंटल शामिल
नाना पाटेकर से लेकर गूफी पेंटल तक, देश के 'बॉर्डर' पर जाबांजी दिखा चुके हैं ये सेलेब्स
ट्रेंडिंग
इसने तो भैरव कमांडोज को फेल कर दिया... स्कूल में बच्चे ने की ऐसी परेड, मुड़-मुड़कर देखने लगे लोग; वीडियो वायरल
इसने तो भैरव कमांडोज को फेल कर दिया... स्कूल में बच्चे ने की ऐसी परेड, मुड़-मुड़कर देखने लगे लोग; वीडियो वायरल
हेल्थ
सिगरेट से ज्यादा खतरनाक है लंबे समय तक बैठना, जानें किस अंग को पहुंचता है सबसे ज्यादा नुकसान?
सिगरेट से ज्यादा खतरनाक है लंबे समय तक बैठना, जानें किस अंग को पहुंचता है सबसे ज्यादा नुकसान?
जनरल नॉलेज
जानवर भी तो बूढ़े होते हैं तो इनके दांत क्यों नहीं टूटते, जबकि इंसानों के लग जाती है बत्तीसी?
जानवर भी तो बूढ़े होते हैं तो इनके दांत क्यों नहीं टूटते, जबकि इंसानों के लग जाती है बत्तीसी?
दिल्ली NCR
UGC Protest LIVE: यूजीसी मामले पर दिल्ली से लखनऊ तक विरोध, बरेली में अलंकार अग्निहोत्री धरने पर बैठे
LIVE: यूजीसी मामले पर दिल्ली से लखनऊ तक विरोध, बरेली में अलंकार अग्निहोत्री धरने पर बैठे
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
ENT LIVE
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Embed widget