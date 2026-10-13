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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाइस कन्नड़ फिल्म ने कमा डाला 1966 परसरेंट का मुनाफा, सिर्फ ढाई करोड़ रुपये है बजट

इस कन्नड़ फिल्म ने कमा डाला 1966 परसरेंट का मुनाफा, सिर्फ ढाई करोड़ रुपये है बजट

सिर्फ ढाई करोड़ रुपये के बजट में बनी इस कन्नड़ फिल्म ने 52 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. पहले दिन 9 लाख कमाने वाली ये मूवी अब करोड़ों में कमाई कर रही है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 13 Oct 2026 02:09 PM (IST)
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संत नीम करौली बाबा पर बनी हिंदी फिल्म 'हनुमान अंश' रिलीज के दो महीने बाद भी सिनेमाघरों में टिकी हुई है और शानदार कमाई कर रही है. दुनियाभर में इसकी कमाई 400 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है. वहीं अब एक कन्नड़ फिल्म भी ऐसा ही कारनामा कर रही है. ये कन्नड़ मूवी महज ढाई करोड़ रुपये के मामूली से बजट में बनी है, लेकिन ये 1966 परसेंट तक मुनाफा कमा चुकी है.

ढाई करोड़ बजट, कमाई 52 करोड़ के पार

यहां जिस कन्नड़ फिल्म की बात हो रही है उसका नाम है 'प्रेमदा ऊराली' (Premada Oorali). हनुमान अंश की तरह ही इसका बजट भी काफी कम है और इसमें भी कोई बड़ा स्टार नहीं है. हालांकि मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है. ढाई करोड़ के बजट में बनी 'प्रेमदा ऊराली' थिएटर्स में 25 सितंबर को रिलीज हुई थी. फिल्म में रंगायन रघु, तपस्विनी पूनाचा, रामिका शिवू और गोविंदे गौड़ा जैसे कलाकारों ने काम किया है.

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती पांच दिनों तक इसकी कमाई लाखों में होती रही. लेकिन, छठे दिन इसने 1 करोड़ का आंकड़ा पार किया और 18 दिनों में फिल्म 50 करोड़ के पार हो चुकी है. फिल्म ने अपने 18वें दिन (सोमवार, 12 अक्टूबर) 4.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. अब भारत में इसका टोटल कलेक्शन 52.97 करोड़ रुपये हो चुका है.

18 दिनों में कमाया 1966 परसेंट मुनाफा

प्रेमदा ऊराली को मनोज कुमार ने डायरेक्ट किया है. पहले दिन फिल्म को महज 60 शोज मिले थे और कमाई महज 9 लाख रुपये रही. हालांकि जल्द ही इसने टिकट खिड़की पर तेजी पकड़ ली थी. अब हर दन इसे जमकर शोज मिल रहे हैं और कमाई करोड़ों में हो रही है. फिल्म ने अपनी लागत से 1,966 परसेंट ज्यादा का मुनाफा कमा लिया है. ये कन्नड़ सिनेमा की सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली फिल्मों में से एक भी बन गई है. 

'हनुमान अंश' के साथ भी ऐसा ही हुआ

हनुमान अंश महज 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी. पहले दिन इसने सिर्फ 10 लाख रुपये कमाए थे. शुरुआती 15 से 16 दिनों तक इसकी कमाई सिर्फ डेढ़ करोड़ के अंदर हुई. लेकिन, फिर इसने करवट बदली और ये फिल्म अब इतिहास रच चुकी है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 13 Oct 2026 01:58 PM (IST)
Tags :
Premda Urali
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