साउथ फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आ रही है. कन्नड़ सिनेमा को बड़ा झटका लगा है, जिससे इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई. दरअसल, मशहूर एक्टर और प्रोड्यूसर दिलीप राज का 13 मई, 2026 को निधन हो गया है. उन्होंने 47 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. परिवार के सदस्यों के मुताबिक, दिलीप राज को अचानक दिल का दौरा पड़ा. आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टर ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन एक्टर ने दम तोड़ दिया.

ट्रिप के दौरान हुआ था सीने में दर्द

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, कुछ दिन पहले ही एक्टर गोवा गए थे. ट्रिप के दौरान उन्हें बार-बार सीने में दर्द महसूस हुआ था. बताया जा रहा है कि वो बेंगलुरु लौटकर जांच कराने वाले थे. लेकिन इससे पहले ही दिलीप ने दुनिया को अलविदा कह दिया. दिलीप राज के निधन से कन्नड़ सिनेमा में शोक की लहर दौड़ पड़ी है. एक्टर के करीबी दोस्त और फैंस उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

फिल्म 'मिलाना' से मिली पहचान

दिलीप का जन्म 2 सितंबर, 1978 को बेंगलुरु में हुआ था. कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही उनका रुझान डांस निर्देशन की तरफ हो गया था, जिसके बाद वो एक ड्रामा ग्रुप में शामिल हो गए थे. इसके बाद उन्होंने बतौर एक्टर कन्नड़ सिनेमा का रुख किया. उन्होंने साल 2005 में आई फिल्म 'भाई फ्रेंड' (2005) से डेब्यू किया. हालांकि, उन्हें पहचान 2007 में आई फिल्म 'मिलाना' से मिली. उन्होंने 'यू-टर्न' और 'बॉयफ्रेंड' जैसी फिल्मों में काम किया है.

जाने-माने प्रोड्यूसर भी थे दिलीप राज

एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव रहने के बाद दिलीप ने बतौर प्रोड्यूसर छोटे पर्दे पर कदम रखा और अपने बैनर DR क्रिएशन्स के तहत टीवी शो में काम किया.

उन्हें जी कन्नड़ के शो 'हिटलर कल्याण' से खूब लोकप्रियता मिली थी. उनके चर्चित शो में 'कंबडा माने', 'मांगल्या', 'जननी', 'अर्ध सत्य', 'रंगोली' और 'कुमकुम भाग्य' शामिल हैं. वो कुछ रियलिटी शोज के जज भी रह चुके थे और जाने-माने डबिंग कलाकार भी थे.