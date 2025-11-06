Harish Rai Death: नहीं रहे केजीएफ फेम हरीश राय, गले के कैंसर ने ली जान

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जब भी किसी सेलेब के निधन की खबर आती है तो हर कोई चौंक जाता है. फैंस भी अपने फेवरेट स्टार के निधन के बारे में जानकर सदमे में चले जाते हैं. यश की फिल्म केजीएफ में चाचा का किरदार निभाने वाले कन्नड़ एक्टर हरीश राय अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं. हरीश ने गुरुवार को अंतिम सांस ली. 55 साल की उम्र में वो गले के कैंसर से लड़ रहे थे. उनका निधन बेंगलुरु के एक अस्पताल में हुई है जहां पर उनका इलाज चल रहा था.

ओम शांति ओम में भी किया काम

हरीश राय ने फिल्म ओम शांति ओम में भी काम किया था. फिल्म में उनके किरदार का नाम डॉन रॉय था. वो अपने इस किरदार से घर-घर में फेमस हो गए थे. उन्होंने केजीएफ में भी रॉकी के चाचा का किरदार निभाया था. हरीश ने तमिल के साथ कन्नड़ भाषा में भी कई फिल्मों में काम किया है. उन्होंने अपने किरदार से अलग पहचान बनाई है. लोग उन्हें उनके कई किरदारों के लिए याद करते हैं.

मुश्किल रहा आखिरी समय

हरीश लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे. कैंसर की वजह से उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी. इलाज के लिए उन्हें महंगे इंजेक्शन की जरुरत थी जिनकी कीमत लाखों में थी. इस मुश्किल समय में कई सेलेब्स हरीश की मदद के लिए आगे आए थे. शिवराजकुमार, ध्रुव सरजा जैसे सितारों ने उनकी मदद की थी. हरीश ने कहा था- मैं हार नहीं मानूंगा, सबकी दुआओं से मैं ठीक होकर शूटिंग पर लौटूंगा.

हरीश ने अपने फिल्मी करियर में 60 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था. राज बहादूर, भूगत, नन्ना कनसिना हुवे, संजू वेड्स गीता, स्वयंवर जैसी फिल्मों को लोगों ने बहुत पसंद किया था. इसके अलावा भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया था. जिनकी आज भी खूब तारीफ होती है.

