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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाकमल हासन के बर्थडे पर बेटियों ने पिता पर लुटाया प्यार, थलापति विजय ने भी भेजा खास संदेश

कमल हासन के बर्थडे पर बेटियों ने पिता पर लुटाया प्यार, थलापति विजय ने भी भेजा खास संदेश

साउथ सुपरस्टार कमल हासन आज अपना 72वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर बेटी श्रुति और अक्षरा हासन से लेकर थलापति विजय तक ने उन्हें खास अंदाज में बधाई दी है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 07 Nov 2026 12:51 PM (IST)
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साउथ सुपरस्टार कमल हासन आज यानी 7 नवंबर को अपना 72वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर फैंस सोशल मीडिया के जरिए उन्हें बधाइयां दे रहे हैं. वहीं, साउथ फिल्म इंडस्ट्री की कई जानी-मानी हस्तियों ने भी कमल हासन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं. इनमें उनकी बेटी श्रुति हासन से लेकर थलापति विजय तक शामिल हैं.

कमल हासन को थलापति विजय ने दी बधाई

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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और सुपरस्टार थलापति विजय ने खास अंदाज में कमल हासन को जन्मदिन की बधाई दी है. उन्होंने लिखा, 'डियर कमल हासन, 7 नवंबर 2026 को आपके जन्मदिन के खास मौके पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं. अलग-अलग क्षेत्रों में आपकी कड़ी मेहनत और योगदान के लिए आपका धन्यवाद.' 

कमल हासन के बर्थडे पर बेटियों ने पिता पर लुटाया प्यार, थलापति विजय ने भी भेजा खास संदेश

'आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं...'

उन्होंने आगे लिखा, 'मैं आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी में ढेर सारी खुशियों, अच्छे स्वास्थ्य, मन की शांति और नई सफलताओं की कामना करता हूं. लोगों की सेवा में आपके शानदार योगदान के लिए आपको बधाई.'

श्रुति हासन ने पिता कमल हासन पर लुटाया प्यार

कमल हासन की बेटी और साउथ एक्ट्रेस श्रुति हासन ने भी अपने पिता पर प्यार लुटाया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर कमल हासन के साथ अपनी एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर शेयर की. इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं, मेरे प्यारे अप्पा. मुझे लगता है कि आपको यह बात अच्छी लगेगी कि मैं यहां बड़े-बड़े शब्दों में यह बताने नहीं बैठूंगी कि मैं आपसे इतना प्यार क्यों करती हूं. हालांकि, ऐसा भी नहीं है कि मैंने हमेशा आपकी सलाह मानी हो. आज सुबह आपको जन्मदिन की बधाई देने के लिए बात हुई, तो आपने सबसे पहले मुझे हाल ही में देखी एक फिल्म के बारे में बताया और फिर विस्तार से समझाने लगे कि वह आपको इतनी पसंद क्यों आई.'

 
 
 
 
 
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'आपका प्यार जरा भी कम नहीं हुआ है...'

उन्होंने आगे लिखा, 'सिनेमा की दुनिया में इतने साल बिताने के बाद भी आपका प्यार जरा भी कम नहीं हुआ है. जिस जुनून और लगाव के साथ आप इस जादुई जिंदगी को जीते हैं और अपने हुनर के जरिए हमें अनमोल तोहफे देते हैं, वह वाकई खास है.'

'आप सच में सबसे अनमोल इंसान हैं...'

श्रुति ने आगे लिखा, 'उस छोटे लड़के का दिल आज भी उतना ही जिंदा है और नई चीजों की तलाश में रहता है, जिसने अपनी पहली फिल्म के सेट पर पहली बार रोशनी की चमक देखी थी. अप्पा, आप सच में सबसे अनमोल इंसान हैं. एक ऐसा बेशकीमती हीरा, जो अपनी ही चमक से जगमगाता है. आपसे चांद और सितारों से भी ज्यादा प्यार करती हूं.'

 
 
 
 
 
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अक्षरा हासन ने पिता को बताया दोस्त और प्रेरणा

कमल हासन की छोटी बेटी अक्षरा हासन ने भी अपने पिता को जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, हमारे प्यारे बापूजी! पिता तो कोई भी बन सकता है, लेकिन हर किसी में एक अच्छा पिता, दोस्त और प्रेरणा बनने की खूबी नहीं होती. जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं, मेरे प्यारे बापूजी.'

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 07 Nov 2026 12:51 PM (IST)
Tags :
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