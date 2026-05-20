प्राइवेट चार्टर छोड़, इकोनॉमी क्लास में कमल हासन ने किया सफर, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर

साउथ एक्टर कमल हासन एक बार फिर अपनी सादगी को लेकर चर्चा में आ गए हैं. जहां बड़े सितारे शूटिंग या प्रमोशन के लिए प्राइवेट जेट और लग्जरी सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं, वहीं कमल हासन ने इस बार सभी का दिल जीत लिया हैं. अपनी फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल की शूटिंग के लिए उन्होंने प्राइवेट चार्टर फ्लाइट की जगह इकोनॉमी क्लास में सफर किया, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

कमल हासन ने छोड़ी प्राइवेट चार्टर

हाल ही में Vyjayanthi Movies ने एक्स पर कमल हासन की एक तस्वीर शेयर की और लिखा, 'कमल हासन ने प्राइवेट चार्टर और लग्जरी सफर छोड़कर इकोनॉमी फ्लाइट से सीधे शूटिंग सेट पहुंचने का फैसला किया. ऐसे समय में जब फिल्म इंडस्ट्री कई मुश्किल हालातों से गुजर रही है, उनका ये कदम बताता है कि वो कितने बड़े कलाकार और इंसान हैं. ये सिनेमा में आने वाले बेहतर बदलावों की एक शानदार शुरुआत है.'

Mr. @ikamalhaasan choosing to let go of private charters and luxury travel to take an economy flight and head straight to the shoot sets, at a time when the industry is navigating tough realities, this says everything about the legend he is.



A first step towards greater things… pic.twitter.com/1bzVYc6igg — Vyjayanthi Movies (@VyjayanthiFilms) May 18, 2026

यूजर्स के रिएक्शन

इस पोस्ट के सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों के अलग-अलग रिएक्शन देखने को मिले. कई फैंस ने कमल हासन की सादगी की तारीफ करते की. हालांकि एक यूजर ने लिखा, 'अच्छी बात है, इसकी सराहना करनी चाहिए. लेकिन रजनीकांत तो हमेशा से ऐसा करते आए हैं. उनकी सादगी कोई मजबूरी नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी जीने का तरीका है.'

ये भी पढ़ें: 'चांद मेरा दिल' से 'दृश्यम 3' तक, इस हफ्ते थिएटर में ये 5 फिल्में मचाने आ रही धमाल,

इंडस्ट्री के बढ़ते खर्चों पर कमल हासन ने लिखा पत्र

कुछ दिनों पहले ही कमल हासन ने फिल्म इंडस्ट्री में बढ़ते खर्चों को लेकर अपनी राय रखी थी. उन्होंने एक पत्र लिखकर कहा था कि फिल्मों के बढ़ते बजट को कंट्रोल करना जरूरी है. जरूरत से ज्यादा खर्च, विदेश यात्राएं, बड़े-बड़े स्टाफ और खराब प्लानिंग इंडस्ट्री पर बोझ बढ़ा रही हैं. इसी वजह से लोग अब उनकी इकोनॉमी फ्लाइट वाली तस्वीर को उनके लेटर से जोड़कर भी देख रहे हैं.

कमल हासन की आने वाली फिल्में

बता दें कि कमल हासन ने साल 2024 में रिलीज हुई 'कल्कि 2898 एडी' में विलेन का दमदार किरदार निभाया था. इस फिल्म में प्रभास, अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण लीड रोल में नजर आए थे. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई थी. अब इसके सीक्वल की शूटिंग शुरू हो चुकी है. इसके अलावा कमल हासन आने वाले समय में रजनीकांत के साथ भी एक बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाले हैं.

ये भी पढ़ें: ‘मटका किंग’ के हिट होते ही कृतिका कामरा को मिला बड़ा प्रोजेक्ट, पुषाण मुखर्जी की फिल्म में निभाएंगी लीड रोल