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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाकमल हासन ने बर्थडे पर दिखाई फिल्म 'संडियार' की पहली झलक, सामने आया दमदार पोस्टर

कमल हासन ने बर्थडे पर दिखाई फिल्म 'संडियार' की पहली झलक, सामने आया दमदार पोस्टर

तमिल सिनेमा के दिग्गज अभिनेता कमल हासन आज अपना 72वां जन्मदिन मना रहे हैं. बर्थडे पर एक्टर ने अपनी अगली फिल्म का ऐलान करने के साथ-साथ इसका फर्स्ट लुक भी शेयर कर दिया है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 07 Nov 2026 10:35 AM (IST)
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दक्षिण भारतीय सुपरस्टार कमल हासन आज 72 साल के हो चुके हैं. उनके फैंस उन्हें बर्थडे की शुभकामनाएं दे रहे हैं. वहीं बर्थडे के खास मौके पर अभिनेता ने भी अपने फैंस को एक बड़ा तोहफा दिया है और अपनी अगली फिल्म के नाम का ऐलान कर दिया है. इसके साथ ही अभिनेता ने फिल्म से अपने फर्स्ट लुक की झलक भी दिखा दी है. उनका लुक काफी इंटेंस और दमदार नजर आ रहा है.

कमल हासन ने शेयर की संडियार की पहली झलक

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कमल हासन की जिस फिल्म की बात हो रही है उसे अब तक 'KH237' नाम से जाना जा रहा था. हालांकि अब इस मूवी को मेकर्स ने नाम दे दिया है. फिल्म का नाम 'संडियार' रखा गया है. नाम का खुलासा करने के साथ-साथ मेकर्स और कमल ने फर्स्ट लुक भी शेयर कर दिया है.

 
 
 
 
 
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कमल हासन की फिल्म संडियार को राज कमल फिल्म्स इंटनेशनल द्वारा बनाया जा रहा है. मेकर्स ने कमल के बर्थडे पर 7 नवंबर की सुबह फिल्म के नाम का ऐलान करते हुए एक्टर का फर्स्ट लुक भी दिखाया. फर्स्ट लुक पोस्टर को कमल ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया और लिखा, 'संडियार'.

दमदार लुक में दिखें कमल हासन

सामने आए पोस्टर में कमल हासन बड़ी हुई दाढ़ी और मूंछ में नजर आ रहे हैं. वो एक कार के दरवाजे पर अपना हाथ रखकर खड़े हुए हैं. कार के दरवाजे पर खून लगा हुआ है. कमल कैमरे के समय देखते हुए काफी सीरियस और गुस्से में दिखाई दे रहे हैं.

एक दिन पहले आया था टीजर पोस्ट

फर्स्ट लुक सामने आने से एक दिन पहले मेकर्स ने एक टीजर पोस्टर शेयर किया था. इसमें कमल बनियान में नजर आ रहे थे और उनके हाथ में एक बड़ा सा धारदार हथियार दिखाई दे रहा था. 

कमल की 237वीं फिल्म होगी 'संडियार'

कमल हासन ने 6 साल की उम्र में एक्टिंग करियर शुरू किया था. बतौर लीड एक्टर उनका डेब्यू साल 1974 की फिल्म 'कन्याकुमारी' से हुआ. 50 साल से ज्यादा के करियर में कमल ने हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा की 230 से ज्यादा फ़िल्में की. संडियार उनकी 237वीं फिल्म है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
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Published at : 07 Nov 2026 10:29 AM (IST)
Tags :
Kamal Haasan
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