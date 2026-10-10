'भारत कोई कॉलोनी नहीं है....', एलन मस्क पर फूटा कमल हासन का गुस्सा, कंगना रनौत ने किया सपोर्ट

साउथ एक्टर और राज्यसभा सांसद कमल हासन ने अमेरिकी अरबपति और स्टारलिंक के मालिक एलन मस्क के भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा को लेकर किए गए दावों पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और अपने भविष्य का फैसला यहां के लोग खुद करेंगे.

कमल हासन और एलन मस्क की इस जुबानी जंग में बॉलीवुड एक्ट्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत भी कूद पड़ीं. उन्होंने कमल हासन को सपोर्ट किया है. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

कमल हासन ने क्या लिखा?

कमल हासन ने अपने पोस्ट में लिखा, 'मिस्टर मस्क, किसी भी अरबपति को किसी देश की नीतियां तय नहीं करनी चाहिए, चाहे वो भारतीय हो या अमेरिकी. भारत को सैटेलाइट इंटरनेट के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का स्वागत करना चाहिए. इसमें भारतीय और विदेशी, दोनों कंपनियां शामिल हो सकती हैं. जो भी कंपनी दूर-दराज के इलाकों तक इंटरनेट पहुंचाने का सबसे अच्छा और किफायती तरीका पेश करती है, उसे मौका मिलना चाहिए. जिन देशों में लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम है, वहां सैटेलाइट इंटरनेट की कीमत भी कम होनी चाहिए.'

'राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े नियमों पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता...'

उन्होंने आगे लिखा, 'अगर इंटरनेट का सब्सक्रिप्शन और इक्विपमेंट महंगे होंगे, तो आम लोगों के लिए इसका इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाएगा. इंटरनेट का मकसद डिजिटल असमानता को कम करना होना चाहिए, न कि इसे और बढ़ाना. भारत जानता है कि हमारे नेटवर्क और स्पेक्ट्रम देश के लिए जरूरी हैं. ये सिर्फ कारोबार से जुड़ी चीजें नहीं हैं, बल्कि देश की सुरक्षा के लिहाज से भी अहम हैं. नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े नियमों पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता.'

नेशनल सिक्योरिटी का उठाया मुद्दा

कमल हासन ने लिखा, 'हर देश अपने हितों को ध्यान में रखकर फैसले लेता है. वेस्टर्न देशों को अपने यहां संरक्षणवादी नीतियां अपनाते हुए दूसरों को खुले बाजार की सीख नहीं देनी चाहिए. अमेरिका ने अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए चीन से आने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 100% टैरिफ लगाया है. इसी तरह भारत भी अपने घरेलू निर्माताओं को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाता है. सुरक्षा चिंताओं के चलते भारत और अमेरिका, दोनों ने ही हुवावे पर प्रतिबंध लगाए हैं. कोई भी देश सिर्फ अपनी सुविधा के हिसाब से दूसरों से बराबरी के मौके देने की मांग नहीं कर सकता.'

'भारत एक लोकतांत्रिक देश है, कोई कॉलोनी नहीं...'

उन्होंने लिखा, 'भारत के लोग एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक होने के नाते अपनी ताकत और कमियों पर आपस में चर्चा करेंगे, सवाल उठाएंगे और उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे. भारतनेट इसका एक उदाहरण है. ये भारत सरकार का कार्यक्रम है, जिसका मकसद गांवों में स्थानीय निकायों तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाना है. लेकिन हम ये सवाल भी उठाएंगे कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की 2026 की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक, ये कार्यक्रम अपने शुरुआती लक्ष्यों को पूरा करने में पीछे क्यों रह गया. जब इस पर 39,888 करोड़ रुपये खर्च किए गए, तो सेवा के लिए तैयार ग्राम पंचायतों में से सिर्फ 33.2% में ही ये चालू क्यों था?'

Mr. Musk, yes, no billionaire should dictate a nation’s policy - Indian or American. India must welcome competition in satellite internet, from Indian and global providers, whoever offers the most practical and affordable last-mile solution for those in remote regions. In countries with lower per-capita incomes, satellite internet must be affordable too. High subscription fees and equipment costs risk putting it beyond the reach of ordinary households. Connectivity must bridge the digital divide, not create a new one. India knows our networks and spectrum are strategic infrastructure, not merely commercial assets. India’s national security safeguards are non-negotiable. Every country makes choices based on its own interests. Those in the West cannot preach free markets while practicing protectionism at home. USA imposed 100% tariffs on Chinese EVs to protect its domestic industry, just as India takes measures to protect its own domestic manufacturers. Both India and the US have restricted Huawei over security concerns. One cannot demand a level playing field from others only when it suits its own agenda. Indians will internally debate, question and address our strengths and shortcomings as a democratic country. Take BharatNet, India’s programme to bring broadband to village-level local bodies. We will question why, as the CAG’s 2026 audit report found, the programme is struggling to meet its original objectives. Why were only 33.2% of service-ready Gram Panchayats operational, despite ₹39,888 crore being spent? At the same time, we know to appreciate our telecom sector and regulations, which has made internet data among the world’s most affordable, bringing millions online. India is a democracy, not a colony. We welcome the world, but we, the Indian people, will decide our own future - not Western vested interests, their double standards or any billionaire - Indian or American. — Kamal Haasan (@ikamalhaasan) October 9, 2026

उन्होंने कहा, 'इसके साथ ही, हमें अपने टेलीकॉम सेक्टर और नियमों की उपलब्धियों को भी स्वीकार करना चाहिए. इन्हीं की वजह से भारत में इंटरनेट डेटा दुनिया के सबसे किफायती विकल्पों में शामिल है और लाखों लोग इंटरनेट से जुड़ पाए हैं. भारत एक लोकतांत्रिक देश है, कोई कॉलोनी नहीं. हम दुनिया का स्वागत करते हैं, लेकिन अपने भविष्य का फैसला हम भारतीय खुद करेंगे. ये फैसला न तो पश्चिमी देशों के स्वार्थ, उनके दोहरे मापदंड और न ही किसी अरबपति के इशारे पर होगा, चाहे वो भारतीय हो या अमेरिकी.'

एलन मस्क ने भारत में स्टारलिंक को लेकर क्या कहा था?

दरअसल, एलन मस्क ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आरोप लगाया था कि भारत में कुछ बिजनेसमैन स्टारलिंक की सेवाओं को शुरू होने से रोक रहे हैं, ताकि उनका एकाधिकार बना रहे. उन्होंने दावा किया कि स्टारलिंक को 165 से ज्यादा देशों में लाइसेंस मिल चुका है और कंपनी पिछले पांच साल से भारत के कानूनों और सरकारी आवश्यकताओं का पालन कर रही है. मस्क ने सवाल उठाया था, 'तो अब तक लाइसेंस क्यों नहीं मिला? क्या अंबानी भारत के असली बॉस हैं?'

Starlink is licensed in over 165 countries and has spent five years complying with every single law and requirement of the government of India, so why still no license? Is Ambani the real boss of India? — Elon Musk (@elonmusk) October 8, 2026

कंगना रनौत बोलीं- 'ये ऑन-पॉइंट और करारा तंज है'

कंगना रनौत ने कमल हासन के बयान को री-ट्वीट करते हुए एलन मस्क पर निशाना साधा है.

Ouch!! That must hurt @elonmusk No billionaire should dictate a nation’s policy- Indian or American. Well said and well explained. Sharp, on point and sarcastic 👏👌 — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) October 9, 2026

कंगना ने लिखा, 'आउच!! इससे एलन मस्क को जरूर दुख हुआ होगा. किसी भी अरबपति को किसी देश की नीतियां तय करने का अधिकार नहीं होना चाहिए-चाहे वो भारतीय हो या अमेरिकी. कमल हासन जी ने बहुत बढ़िया कहा और अच्छे से समझाया. ये बिल्कुल सटीक, ऑन-पॉइंट और करारा तंज है.'