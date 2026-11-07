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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा4 नेशनल अवॉर्ड, 7 फिल्में गईं ऑस्कर में, 2 शादी के बाद भी रह गए अकेले, कहानी कमल हासन की

4 नेशनल अवॉर्ड, 7 फिल्में गईं ऑस्कर में, 2 शादी के बाद भी रह गए अकेले, कहानी कमल हासन की

50 साल से ज्यादा के करियर में 200 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके कमल हासन आज 72 साल के हो चुके हैं. आइए इस मौके पर उनसे जुड़ी कुछ खास और दिलचस्प बातें जानते हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 07 Nov 2026 07:06 AM (IST)
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दक्षिण भारतीय सिनेमा में जिन कलाकारों का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है उस लिस्ट में दिग्गज एक्टर कमल हासन भी शामिल है. 5 दशक से ज्यादा के करियर में कई बेहतरीन फिल्में दे चुके कमल हासन ने अपने नाम ढेरों अवॉर्ड किए हैं. उन्होंने न सिर्फ एक एक्टर बल्कि डायरेक्टर के रूप में भी पहचान बनाई. आज एक्टर 72 साल के हो चुके हैं.

कमल हासन को शुरू से ही एक्टिंग का शौक रहा और इसके चलते महज 5 साल की उम्र में उन्होंने एक्टिंग शुरू कर दी थी. तमिल सिनेमा के अभिनेता के रूप में पहचान रखने वाले कमल हासन ने हिंदी, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम सिनेमा में भी काम किया है. एक्टिंग के अलावा कमल अपनी पर्सनल लाइफ से भी काफी चर्चा में रहे.

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6 साल की उम्र में मिला था राष्ट्रपति अवॉर्ड 

कमल हासन का जन्म 7 नवंबर 1954 को तमिलनाडु के परमाकुदी में हुआ था. कमल ने अपने एक्टिंग करियर का आगाज पांच साल की उम्र में फिल्म 'कलाथुर कन्नम्मा' से किया था. 1959 में रिलीज हुई इस फिल्म के लिए कमल को 6 साल की उम्र में 'प्रेस्टीजियस प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल' से नवाजा गया था.

4 नेशनल अवॉर्ड, 7 फिल्में गईं ऑस्कर में, 2 शादी के बाद भी रह गए अकेले, कहानी कमल हासन की

1974 में बतौर लीड एक्टर डेब्यू

कमल हासन ने अपने एक्टिंग करियर का बतौर लीड एक्टर आगाज साल 1974 में फिल्म 'कन्याकुमरारी' के जरिए किया था. उस वक्त एक्टर की उम्र 20 साल थी. इस मलयालम फिल्म के लिए कमल को पहली बार फिल्मफेयर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था.

कमल की फिल्म से ही हुआ था रजनीकांत का डेब्यू

बतौर लीड एक्टर तमिल सिनेमा में कमल हासन की शुरुआत साल 1975 की बेहतरीन फिल्म 'अपूर्व रागंगल' से हुई थी. इसमें उनके काम को काफी पसंद किया गया. बता दें कि इसी मूवी के जरिए रजनीकांत ने भी एक्टिंग डेब्यू किया था. वो एक छोटे से रोल में नजर आए थे. वहीं कमल ने तेलुगु सिनेमा में अपना डेब्यू 1978 की फिल्म 'मारो चरित्रा' से किया था. 

4 नेशनल अवॉर्ड, 7 फिल्में गईं ऑस्कर में, 2 शादी के बाद भी रह गए अकेले, कहानी कमल हासन की

कमल हासन की सबसे बेहतरीन फिल्में

कमल हासन का बतौर लीड एक्टर करियर 50 साल से ज्यादा का हो चुका है. इस दिग्गज अभिनेता ने अलग-अलग भाषा की 230 से भी ज्यादा फिल्मों में अपनी एक्टिंग की गहरी छाप छोड़ी है. उनकी सबसे पसंदीदा फिल्मों की बात करें तो इनमें 'इंडियन फ्रेंचाइजी', 'चाची 420', 'विक्रम', 'हे राम', 'थेवर मगन', 'महा नदी', 'नायकन', 'अनबे शिवम' और 'पुष्पक' जैसी फिल्में शामिल हैं.

4 नेशनल अवॉर्ड, 7 फिल्में गईं ऑस्कर में, 2 शादी के बाद भी रह गए अकेले, कहानी कमल हासन की

4 नेशनल और 19 फिल्मफेयर अवॉर्ड

कमल हासन को उनके दमदार अभिनय के लिए अब तक 19 बार फिल्मफेयर के बेस्ट एक्टर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है. वहीं अभिनेता को 'नायकन', 'मूंद्रम पिराई' और 'इंडियन' के लिए बस्ट एक्टर के नेशनल अवॉर्ड भी मिले. जबकि एक नेशनल अवॉर्ड उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर फिल्म 'थेवर मगन' के लिए जीता था.

4 नेशनल अवॉर्ड, 7 फिल्में गईं ऑस्कर में, 2 शादी के बाद भी रह गए अकेले, कहानी कमल हासन की

7 फिल्में ऑस्कर में गईं

ये अपने आपमें ही एक बड़ी बात है कि कमल हासन की सात फिल्मों को ऑस्कर में भेजा जा चुका है. उनकी जिन सात फिल्मों को ऑस्कर में भेजा गया था उनमें 'सागर', 'हे राम', 'इंडियन', 'कुरुथिपुनल', 'नायकन', 'स्वाति मुत्यम' और 'थेवर मगन' शामिल रहीं. लेकिन, कोई भी फिल्म ऑस्कर अवॉर्ड अपने नाम नहीं कर पाई.

कमल ने की थी 2 शादी

अब बात करते हैं कमल हासन की पर्सनल लाइफ के बारे में. कमल ने दो शादी की थी, हालांकि दोनों ही शादी टिक नहीं पाईं. एक्टर की पहली शादी साल 1978 में डांसर वाणी गणपति से हुई थी. हालांकि साल 1988 में दोनों का तलाक हो गया. बताया जाता है कि एक्ट्रेस सारिका के लिए कमल ने वाणी को छोड़ दिया था.

4 नेशनल अवॉर्ड, 7 फिल्में गईं ऑस्कर में, 2 शादी के बाद भी रह गए अकेले, कहानी कमल हासन की

वाणी संग रिश्ता टूटने से पहले ही कमल ने सारिका के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत कर दी थी. दोनों लिव इन में रहने लगे थे और उन्होंने शादी से पहले ही साल 1986 में बेटी श्रुति हसन का वेलकम किया था. जबकि शादी साल 1988 में हुई. इसके बाद छोटी बेटी अक्षरा हसन का स्वागत 1991 में किया. लेकिन, 2004 में सारिका और कमल का भी तलाक हो गया.

गौतमी तडिमल्ला संग 12 साल तक लिव-इन में रहे

दो तलाक का सामना करने के बाद कमल हासन एक्ट्रेस गौतमी तडिमल्ला के प्यार में पागल हो गए थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों का रिश्ता साल 2004 में शुरू हुआ और 12 साल तक यानी साल 2016 तक दोनों लिव-इन रिलेशनशिप में रहे. इसके बाद उनकी राहें अलग हो गईं. इस रिश्ते के टूटने के बाद दिग्गज एक्टर का नाम 22 साल छोटी एक्ट्रेस सिमरन बग्गा संग भी जुड़ा था. फिलहाल कमल सिंगल लाइफ जी रहे हैं.

4 नेशनल अवॉर्ड, 7 फिल्में गईं ऑस्कर में, 2 शादी के बाद भी रह गए अकेले, कहानी कमल हासन की

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
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Published at : 07 Nov 2026 07:06 AM (IST)
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