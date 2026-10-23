साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी अदाकारी का परचम लहराने वाले प्रभास 23 अक्टूबर को अपना 47वां जन्मदिन मना रहे हैं. वो आज इंडस्ट्री के उन सितारों में शामिल हैं, जिनके साथ हर बड़ा फिल्ममेकर काम करना चाहता है. प्रभास आखिरी बार फिल्म 'द राजा साब' में नजर आए थे. अब वो अपनी आने वाली कई बड़े बजट की फिल्मों के साथ बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं. आइए, उनके बर्थडे पर उनकी अपकमिंग फिल्मों पर एक नजर डालते हैं.

'कल्कि 2898 AD 2'

नाग अश्विन के निर्देशन में बनी फिल्म 'कल्कि 2898 AD' के दूसरे पार्ट का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. पहली फिल्म में प्रभास ने भैरव का किरदार निभाया था, जो भविष्य की दुनिया में एक बाउंटी हंटर होता है. कहानी आगे बढ़ने के साथ उसके किरदार का कनेक्शन महाभारत के कर्ण से जुड़ता है. फिल्म में साइंस फिक्शन के साथ भारतीय पौराणिक कथाओं को भी दिखाया गया था.

To the superhero of Indian Cinema… Happy Birthday to the Darling of every generation, Rebel Star #Prabhas. We are excited to embark on another epic cinematic journey with you… #Kalki2898AD ⚡ https://t.co/uE5GQAOr4c — Kalki 2898 AD (@Kalki2898AD) October 23, 2026

अब इसके दूसरे पार्ट में कहानी आगे बढ़ेगी. दर्शकों को उम्मीद है कि इसमें भैरव के किरदार से जुड़े कई नए पहलू देखने को मिलेंगे. फिल्म में भविष्य की तकनीक, पौराणिक किरदारों और बड़े एक्शन सीक्वेंस का मेल देखने को मिल सकता है. ऐसे में प्रभास एक बार फिर दर्शकों को एक अलग दुनिया में ले जाने के लिए तैयार हैं. ये फिल्म दिसंबर 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

'स्पिरिट'

प्रभास की आने वाली फिल्मों में 'स्पिरिट' भी शामिल है. इसका निर्देशन संदीप रेड्डी वांगा कर रहे हैं, जो 'कबीर सिंह' और 'एनिमल' जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. इस फिल्म में प्रभास एक अलग अंदाज में नजर आएंगे. फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा है. 'स्पिरिट' के जरिए संदीप रेड्डी वांगा और प्रभास पहली बार साथ काम कर रहे हैं. ऐसे में दर्शकों को दोनों की जोड़ी से काफी उम्मीदें हैं.

'सालार 2'

प्रशांत नील के निर्देशन में बन रही 'सालार 2: शौर्यांग पर्वम' में प्रभास एक बार फिर देवा के किरदार में नजर आएंगे. पहली फिल्म में देवा की दोस्ती, उसकी ताकत और उसके आसपास चल रही दुश्मनी की कहानी दिखाई गई थी. इसके साथ ही दर्शकों को खानसार की दुनिया से भी रूबरू कराया गया था.

अब दूसरे पार्ट में कहानी आगे बढ़ेगी. इसमें खानसार की राजनीति, पुरानी दुश्मनी और बड़े टकराव देखने को मिल सकते हैं. प्रभास का दमदार एक्शन और प्रशांत नील का निर्देशन इस फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा रहा है. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दूसरे पार्ट में देवा की कहानी क्या नया मोड़ लेती है.

'फौजी'

हनु राघवपुडी के निर्देशन में बन रही 'फौजी' में प्रभास एक बिल्कुल अलग किरदार में नजर आएंगे. ये फिल्म 1940 के दशक की पृष्ठभूमि पर आधारित है. इसमें प्रभास एक सैनिक की भूमिका निभा रहे हैं. फिल्म में देशभक्ति, संघर्ष और त्याग जैसे पहलू देखने को मिल सकते हैं.

एक्शन और पौराणिक कहानियों से अलग ये फिल्म प्रभास को एक ऐतिहासिक कहानी में पेश करेगी. इसमें उनका किरदार किन चुनौतियों का सामना करता है और उसकी कहानी किस तरह आगे बढ़ती है. ये देखना दिलचस्प होगा. इस फिल्म के जरिए प्रभास के फैंस को उनका एक नया अंदाज देखने को मिलेगा.

'बाहुबली: द इटरनल वॉर'

'बाहुबली' की दुनिया अब 'बाहुबली: द इटरनल वॉर' के जरिए आगे बढ़ने वाली है. ईशान शुक्ला के निर्देशन में बन रही ये एक एनिमेटेड फैंटेसी फिल्म है, जिसे एस.एस. राजामौली पेश कर रहे हैं. इस फिल्म में प्रभास अमरेंद्र बाहुबली के किरदार को अपनी आवाज देंगे. अमरेंद्र बाहुबली उनके सबसे लोकप्रिय किरदारों में से एक है.

इस एनिमेटेड फिल्म के जरिए दर्शकों को बाहुबली की दुनिया एक नए अंदाज में देखने को मिलेगी. फिल्म में अमरेंद्र बाहुबली की मौत के बाद की घटनाओं को दिखाया जाएगा. ये प्रोजेक्ट इसलिए भी खास है, क्योंकि इसमें प्रभास पर्दे पर नजर आने के बजाय अपने पॉपुलर किरदार को आवाज देंगे.