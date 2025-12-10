हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kalamkaval Worldwide Box Office Collection: 'कलमकावल' की दुनियाभर में मची धूम, बनी ममूटी की सबसे तेज हाफ सेंचुरी लगाने वाली फिल्म

Kalamkaval Worldwide Box Office Collection: 'कलमकावल' की दुनियाभर में मची धूम, बनी ममूटी की सबसे तेज हाफ सेंचुरी लगाने वाली फिल्म

Kalamkaval Worldwide Box Office Collection Day 5: ममूटी की लेटेस्ट रिलीज फिल्म 'कलमकावल' बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार परफॉर्म कर रही है. इस फिल्म ने ग्लोबली शानदार कमाई के साथ एक रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 10 Dec 2025 03:54 PM (IST)
Preferred Sources

मलयालम फिल्म ‘कलमकावल’, में 74 साल के ममूटी ने लीड रोल प्ले किया है. इस फिल्म को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. यहां तक कि रणवीर सिंह की धुरंधर के आगे भी ये फिल्म देश ही नहीं दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म कर रही है. 5 दिसंबर, 2025 को रिलीज हुई इस फिल्म ने महज 5 दिनों में वर्ल्डवाइड बड़ा रिकॉर्ड भी बना लिया है.

कलमकवल’ ने वर्ल्डवाइड बनाया ये रिकॉर्ड
‘कलमकावल’ ने रिलीज के पांच दिनों में दुनियाभर में 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. इस शानदार परफॉर्मेंस के साथ, ‘कलमकावल’ ममूटी की सबसे तेज हाफ सेंचुरी लगाने वाली फिल्म बन गई है. इससे पहले, ममूटी की फिल्म टर्बो ने यह उपलब्धि 6 दिनों में हासिल की थी.

कलमकवल’ की वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ग्लोबली 15.55 करोड़ रुपये की कमाई के साथ ओपनिंग करने वाली इस एक्शन थ्रिलर ने दूसरे दिन 15.35 करोड़ रुपये कमाए. फिर फिल्म की कमाई में गिरावट आई और इसने तीसरे दिन 13.20 करोड़ रुपये कमाए. इसी के साथ इसका ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन 44.10 करोड़ रुपये हो गया. फिर पहले सोमवार को भी फिल्म ने अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी और ग्लोबली 5.55 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसके चार दिनों का कुल कलेक्शन 49.65 करोड़ रुपये हो गया. इसमें से लगभग 23 करोड़ रुपये घरेलू बाजारों से आए, जिसमें इसके होम स्टेट का कॉन्ट्रिब्यूशन सबसे ज्यादा रहा, जिससे इसने चार दिनों में 18.70 करोड़ रुपये कमाए. बाकी के 26.65 करोड़ रुपये विदेशी बाजारों से आए. अनुमानों के अनुसार, फिल्म ने 5वें दिन भी 5.35 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की है, जिससे इसका कुल कलेक्शन वर्ल्ड़वाइड 55 करोड़ रुपये हो गया है.

कलमकवल’ बनी छठी सबसे तेज हाफ सेंचुरी बनाने वाली फिल्म
कलमकवल वर्ल्डवाइज बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार करने वाली छठी सबसे तेज़ मलयालम फिल्म बन गई है. लिस्ट में पहले नंबर पर मोहनलाल की फिल्म एल2 एम्पुरान को मिला है, जिसने प्री-बुकिंग में ही यह उपलब्धि हासिल कर ली थी.

वर्ल्डवाइड सबसे तेज़ 50 करोड़ी बनने वाली टॉप 10 मलयालम फिल्में

  1. एमपुरान – प्री सेल
  2. थुडारम - 3 दिन
  3. लोकाह चैप्टर 1 - 4 दिन
  4. आदुजीविथम - 4 दिन
  5. लूसिफ़ेर - 4 दिन
  6. कलमकावल - 5 दिन
  7. कुरूप - 5 दिन
  8. टर्बो - 6 दिन
  9. गुरुवयूर अंबाला नदायिल - 6 दिन
  10. आवेशम् - 6 दिन

 

Published at : 10 Dec 2025 02:48 PM (IST)
Box Office Mammootty BOX OFFICE COLLECTION Kalamkaval Kalamkaval Box Office
Embed widget