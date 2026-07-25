साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस में शुमार काजल अग्रवाल इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'द इंडिया स्टोरी' को लेकर चर्चा में हैं. उनकी ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. वो लगातार इंटरव्यूज दे रही हैं. अब हाल ही में एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि मां बनने के बाद कई लोगो ने उनसे कहा कि आपको अब मैच्योर रोल्स करने चाहिएं.

पोस्टपार्टम के बाद काजल अग्रवाल को मिले ताने

लल्लन टॉप संग बातचीत में काजल अग्रवाल ने अपने पोस्टपार्टम दौर को याद करते हुए बताया कि बच्चे के जन्म के बाद महिलाओं के शरीर में कई नेचुलर चेंजेस आते हैं. उन्होंने कहा, 'उस समय मेरा वजन बढ़ गया था. ऐसे में तुरंत पतला होना या पहले जैसी फिट बॉडी पा लेना इंसानी तौर पर संभव नहीं है. ये कोई जादू नहीं है.'

काजल ने आगे कहा कि उस दौरान उन्हें लोगों के कई कमेंट्स और फीडबैक मिले. कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि अब उन्हें सिर्फ मैच्योर रोल करने चाहिए क्योंकि उनका वजन बढ़ गया है. एक्ट्रेस ने माना कि ऐसे कमेंट्स दिल तोड़ने वाले और परेशान करने वाले होते हैं.

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हालांकि, काजल का कहना है कि एक पब्लिक फिगर होने के नाते आपको ऐसी बातों को ज्यादा दिल पर नहीं लेना चाहिए. उन्होंने कहा, 'लोग आपकी बॉडी को जज करेंगे. कुछ लोगों को आप पसंद आएंगे, कुछ को नहीं. ऐसे में इन बातों को हटा करके आगे बढ़ जाना चाहिए.'

एक बच्चे की मां हैं काजल अग्रवाल

काजल अग्रवाल का एक बेटा है, जिसका नाम नील किचलू है. उनका जन्म 19 अप्रैल 2022 को हुआ था. एक्ट्रेस ने साल 2022 में गौतम किचलू से शादी की.

'द इंडिया स्टोरी' की बात करें तो फिल्म 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. ये सामाजिक मुद्दे पर आधारित हिंदी कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है. इसे चेतन डीके ने निर्देशित किया है. इसमें काजल अग्रवाल के साथ श्रेयस तलपड़े लीड रोल में नजर आ रहे हैं.

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'रामायण' में आएंगी नजर

काजल अग्रवाल अपकमिंग फिल्म रामायण ने भी नजर आने वाली हैं. फिल्म में वो मंदोदरी का रोल प्ले करेंगी. इसमें रणबीर कपूर भदवान राम, साई पल्लवी मां सीता और यश रावण के किरदार में नजर आएंगें. फिल्म दो पार्ट में रिलीज होगी. पहला पार्ट इस साल दिवाली पर आएगा.