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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाजूनियर एनटीआर ने दिया फैंस को बड़ा सरप्राइज, बर्थडे पर आने वाला है #NTRNeel का फर्स्ट ग्लिम्स

जूनियर एनटीआर ने दिया फैंस को बड़ा सरप्राइज, बर्थडे पर आने वाला है #NTRNeel का फर्स्ट ग्लिम्स

Jr NTR Post: जूनियर एनटीआर की #NTRNeel को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है. इसी बीच उन्होंने फैंस को तोहफा देते हुए 20 मई को अपने बर्थडे पर फिल्म का फर्स्ट ग्लिम्प्स रिलीज करने का ऐलान किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 21 Apr 2026 05:44 PM (IST)
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साउथ सिनेमा के फैंस के लिए एक बड़ी और खुशखबरी सामने आई है. 'मैन ऑफ द मासेज' कहे जाने वाले जूनियर एनटीआर के जन्मदिन पर इस बार डबल जश्न होने वाला है. वजह है उनकी आने वाली फिल्म #NTRNeel, जिसके फर्स्ट ग्लिम्प्स रिलीज का ऐलान हो गया है. इस खास मौके को लेकर फैंस के बीच अभी से जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. फिल्म का नाम आते ही सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है और हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है.

20 मई को खुलेगा राज...

हाल ही में एनटीआर ने एक दमदार पोस्टर जारी किया है, जिसमें उनका नया और पावरफुल अंदाज देखने को मिल रहा है. साथ ही कैप्शन में लिखा है, 'उसका राज... उसकी धरती...11 जून 2027... यही है...' इस पोस्टर ने फैंस की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है. अब सभी को 20 मई का इंतजार है, जब फिल्म की पहली झलक सामने आएगी. इस फिल्म में जूनियर एनटीआर के साथ मशहूर निर्देशक प्रशांत नील काम कर रहे हैं, जो पहले केजीएफ और सालार जैसी बड़ी हिट फिल्में दे चुके हैं. ऐसे में दोनों का साथ आना बहुत बड़ी बात मानी जा रही है. 

 
 
 
 
 
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फैंस के लिए होगा नया अनुभव 

फिल्म में एनटीआर के नए लुक ने भी लोगों को चौंका दिया है. बताया जा रहा है कि इस फिल्म के लिए उन्होंने जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन किया है. उनका ये नया अवतार पहले से बिल्कुल अलग है, जो दर्शकों के लिए एक नया अनुभव लेकर आएगा. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें पहले ही वायरल हो चुकी हैं और फैंस लगातार उनकी तारीफ कर रहे हैं. माना जा रहा है कि ये फिल्म बड़े पैमाने पर बनाई जा रही है, जिसमें एक्शन, ड्रामा और शानदार विजुअल्स का तड़का देखने को मिलेगा.

2027 की सबसे बड़ी फिल्म होगी

बता दें कि #NTRNeel को 2027 की सबसे बड़ी और मोस्ट अवेटेड फिल्मों में गिना जा रहा है. इसका निर्माण मैथ्री मूवी मेकर्स और एनटीआर आर्ट्स के बैनर तले हो रहा है. प्रशांत नील के निर्देशन में बन रही इस फिल्म से दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जूनियर एनटीआर और प्रशांत नील की जोड़ी बड़े पर्दे पर क्या कमाल दिखाएगी, जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है.

ये भी पढ़ें: महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा हैं प्रेग्नेंट? पति फरमान का दावा, बोले- पुलिस के सामने नहीं हो सकती पेश

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Published at : 21 Apr 2026 05:44 PM (IST)
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Prashanth Neel JR NTR NTRNeel
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